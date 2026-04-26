César Prieto mantiene el paso en Triple-A con sólida producción ofensiva

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El infielder cubano César Prieto sigue siendo uno de los bateadores más consistentes de la Liga Triple-A Este en 2026, acumulando números de alto impacto con los Memphis Redbirds en la temporada actual: promedio de .321, slugging de .568 y OPS de .939, según reportó Pelota Cubana.

Este fin de semana, el cienfueguero añadió otro capítulo a su temporada al conectar su sexto jonrón del año, un fly ball al jardín derecho, en el juego de Memphis ante los Norfolk Tides, donde registró un hit en tres turnos, una carrera impulsada y una base por bolas jugando como tercera base.

Los datos actualizados de las ligas menores lo ubican con 87 turnos al bate, promedio de .333, 14 carreras impulsadas, OPS de .994 y un robo de base, cifras que lo consolidan como una de las opciones ofensivas más fiables del circuito.

El arranque de temporada de Prieto no fue sencillo. Tras una pretemporada floja —.118 en 17 turnos— fue optionado a Triple-A Memphis el 7 de marzo y pasó brevemente por Springfield (Double-A) antes de ser reasignado a los Redbirds el 27 de marzo.

Una vez asentado en Memphis, respondió con fuerza. El 8 de abril ya lideraba la Triple-A con promedio de .452 y tres jonrones, incluyendo un cuadrangular de 385 pies entre jardín derecho y central en la victoria 9-4 sobre los Charlotte Knights.

El 23 de abril aportó un doble de dos carreras impulsadas en la tercera entrada, el único hit productor de Memphis en una victoria 5-2 sobre Norfolk, muestra de su capacidad para decidir juegos en momentos clave.

El perfil de Prieto en las menores es el de un bateador de contacto con poder emergente. En su carrera acumula promedio de .295 con 49 jonrones en más de 2,000 turnos al bate. En 2025 bateó .295 con nueve cuadrangulares y 62 carreras impulsadas en 107 juegos, y en 2024 registró .279 con 14 jonrones y 56 impulsadas en 129 partidos.

Su gran hito llegó el 29 de agosto de 2025, cuando debutó en Grandes Ligas con los Cardinals, convirtiéndose en el jugador cubano número 33 en participar en una temporada regular de MLB. Dos días después, conectó su primer hit en las mayores, un sencillo por tierra.

En junio de 2025, Prieto también dejó clara su postura respecto a la selección cubana: cuando le preguntaron si jugaría con Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, respondió con tres palabras: «Mi respuesta es no».

Con 26 años y una producción que no cede, la pregunta que ronda a Prieto sigue siendo la misma que planteó Pelota Cubana USA: «¿Qué más necesita César Prieto para dar el salto definitivo?»