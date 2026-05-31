Cubadebate recurre a historias de niños discapacitados para ensalzar legado de Raúl Castro

Uso de los niños en Cuba como recurso de propaganda (Foto de Cubadebate)

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El mismo portal estatal que en abril intentó atacar a CiberCuba acusándolo de «monetizar el dolor de los niños cubanos» publicó este domingo un extenso reportaje titulado «Los niños de Raúl», en el que usa las historias personales y las fotografías de menores con discapacidades físicas para glorificar el legado del dictador Raúl Castro, a días de su cumpleaños 95.

El reportaje, firmado por Dianet Doimeadios Guerrero, Ana Álvarez Guerrero y el fotógrafo Enrique González Díaz, se centra en Yaniuska Zaldívar Cruz, apodada «Pelusa», una niña nacida sin manos que cumplirá 14 años el 29 de junio y estudia en la escuela especial Solidaridad con Panamá, en La Habana.

Cubadebate describe con minuciosidad la situación de vulnerabilidad de la menor: su casa de tablas en Las Tunas, el baño improvisado en el monte y el catre en el que dormía, datos que el texto usa como evidencia de la supuesta generosidad de Castro, quien según la directora del centro «mandó a comprobarlo todo para hacerle una vivienda».

Sin embargo, como ella, miles más.

El artículo reproduce fotografías de Pelusa, incluida una en la que aparece en brazos de Raúl Castro junto al presidente Miguel Díaz-Canel, y cita un poema que la niña compuso en honor al «General de Ejército».

La mejor respuesta, una vez más, llegó de los propios cubanos en los comentarios.

Algunos cuestionaron el uso de menores en contenidos de corte político y propagandístico. "Qué triste ver cómo siempre usan a los niños con fines propagandísticos a favor de ellos", escribió Jorge Vega Ramos.

En términos similares se expresó Jaime Silva: "Qué desagradable cada vez que usan a los niños como bombas arrojadizas".

Otros aprovecharon para recordar viejas promesas incumplidas del régimen. "Pregúntale a Raúl por el vasito de leche que prometió para todos", comentó Rubén Bernal.

También hubo quienes rechazaron el propio título del reportaje. "Los niños de Raúl son Mariela, Débora, el Tuerto, sus nietos que viven a todo lujo y sin carencias; estos otros son pura imagen y propaganda", afirmó José Martínez.

Uno de los comentarios más duros fue el de Yoiri Daud, quien escribió: "Pensé que estaban hablando de los niños que dejó huérfanos en la Loma de San Juan el 12 de enero de 1959".

La contradicción con lo ocurrido apenas seis semanas antes es flagrante. El 21 de abril, el Observatorio de Medios de Cubadebate publicó un texto titulado «Periodismo basura: CiberCuba monetiza el dolor de los niños cubanos», en el que acusaba a este portal de exponer imágenes de menores en contextos de vulnerabilidad.

Aquel ataque tuvo efecto inverso: casi el 90% de los comentarios en el propio post de Facebook de Cubadebate cuestionaron o ridiculizaron al medio oficialista.

«Si Cubadebate afirmó que están monetizando el dolor, pues también está afirmando que existe ese dolor y esa situación de vulnerabilidad», escribió uno de los usuarios, señalando la contradicción central.

Otros fueron igual de directos: «Ellos lo muestran, ustedes lo provocan», «Ellos hablan de lo que ustedes callan» y «No lo monetiza, lo enseña, que ustedes lo esconden, que es peor todavía».

El reportaje de este domingo se enmarca en la campaña propagandística oficial para celebrar el 95 cumpleaños de Raúl Castro, que se cumple el 3 de junio.

Desde el 20 de mayo, la Unión de Jóvenes Comunistas convocó a niños y jóvenes a producir videos, poemas y canciones bajo los hashtags #95DeRaúl y #RaúlEsRaúl, describiendo al exmandatario como «el patriota firme que nos enseña a defender la Revolución, con ternura y con fusil».

El régimen también organizó tribunas abiertas en todo el país entre el 23 de mayo y el 3 de junio, y distribuyó libros de exaltación de Castro —nueve tomos de Obras Escogidas con más de 5,000 páginas— en medio de la crisis del papel.

La escuela Solidaridad con Panamá, donde estudian 202 niñas y niños con discapacidades físico-motoras, ha sido utilizada de forma recurrente como escenario de propaganda política.

En abril de 2026, Díaz-Canel asistió a la fiesta de quinceaños de 19 estudiantes con discapacidades y publicó en redes un mensaje exaltando a los Castro.

Los niños de Cuba no tienen ninguna responsabilidad en el uso propagandístico que el régimen hace de sus historias y sus imágenes. Son ellos quienes merecen protección real, no la que se invoca selectivamente cuando conviene atacar a la prensa independiente y se olvida cuando llega el momento de celebrar a un dictador.

El propio Cubadebate, sin advertirlo, resumió la hipocresía de su postura en una frase de la directora del centro que el reportaje reproduce con orgullo: «Los más vulnerables son estos niños. Hay que tener el corazón perdido para que no se te apriete».