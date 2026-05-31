Cubadebate recurre a historias de niños discapacitados para ensalzar legado de Raúl Castro

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El mismo portal estatal que en abril intentó atacar a CiberCuba acusándolo de «monetizar el dolor de los niños cubanos» publicó este domingo un extenso reportaje titulado «Los niños de Raúl», en el que usa las historias personales y las fotografías de menores con discapacidades físicas para glorificar el legado del dictador Raúl Castro, a días de su cumpleaños 95.
El reportaje, firmado por Dianet Doimeadios Guerrero, Ana Álvarez Guerrero y el fotógrafo Enrique González Díaz, se centra en Yaniuska Zaldívar Cruz, apodada «Pelusa», una niña nacida sin manos que cumplirá 14 años el 29 de junio y estudia en la escuela especial Solidaridad con Panamá, en La Habana.
Cubadebate describe con minuciosidad la situación de vulnerabilidad de la menor: su casa de tablas en Las Tunas, el baño improvisado en el monte y el catre en el que dormía, datos que el texto usa como evidencia de la supuesta generosidad de Castro, quien según la directora del centro «mandó a comprobarlo todo para hacerle una vivienda».
Sin embargo, como ella, miles más.
El artículo reproduce fotografías de Pelusa, incluida una en la que aparece en brazos de Raúl Castro junto al presidente Miguel Díaz-Canel, y cita un poema que la niña compuso en honor al «General de Ejército».
La mejor respuesta, una vez más, llegó de los propios cubanos en los comentarios.
Algunos cuestionaron el uso de menores en contenidos de corte político y propagandístico. "Qué triste ver cómo siempre usan a los niños con fines propagandísticos a favor de ellos", escribió Jorge Vega Ramos.
En términos similares se expresó Jaime Silva: "Qué desagradable cada vez que usan a los niños como bombas arrojadizas".
Otros aprovecharon para recordar viejas promesas incumplidas del régimen. "Pregúntale a Raúl por el vasito de leche que prometió para todos", comentó Rubén Bernal.
También hubo quienes rechazaron el propio título del reportaje. "Los niños de Raúl son Mariela, Débora, el Tuerto, sus nietos que viven a todo lujo y sin carencias; estos otros son pura imagen y propaganda", afirmó José Martínez.
Uno de los comentarios más duros fue el de Yoiri Daud, quien escribió: "Pensé que estaban hablando de los niños que dejó huérfanos en la Loma de San Juan el 12 de enero de 1959".
La contradicción con lo ocurrido apenas seis semanas antes es flagrante. El 21 de abril, el Observatorio de Medios de Cubadebate publicó un texto titulado «Periodismo basura: CiberCuba monetiza el dolor de los niños cubanos», en el que acusaba a este portal de exponer imágenes de menores en contextos de vulnerabilidad.
Aquel ataque tuvo efecto inverso: casi el 90% de los comentarios en el propio post de Facebook de Cubadebate cuestionaron o ridiculizaron al medio oficialista.
«Si Cubadebate afirmó que están monetizando el dolor, pues también está afirmando que existe ese dolor y esa situación de vulnerabilidad», escribió uno de los usuarios, señalando la contradicción central.
Otros fueron igual de directos: «Ellos lo muestran, ustedes lo provocan», «Ellos hablan de lo que ustedes callan» y «No lo monetiza, lo enseña, que ustedes lo esconden, que es peor todavía».
El reportaje de este domingo se enmarca en la campaña propagandística oficial para celebrar el 95 cumpleaños de Raúl Castro, que se cumple el 3 de junio.
Desde el 20 de mayo, la Unión de Jóvenes Comunistas convocó a niños y jóvenes a producir videos, poemas y canciones bajo los hashtags #95DeRaúl y #RaúlEsRaúl, describiendo al exmandatario como «el patriota firme que nos enseña a defender la Revolución, con ternura y con fusil».
El régimen también organizó tribunas abiertas en todo el país entre el 23 de mayo y el 3 de junio, y distribuyó libros de exaltación de Castro —nueve tomos de Obras Escogidas con más de 5,000 páginas— en medio de la crisis del papel.
La escuela Solidaridad con Panamá, donde estudian 202 niñas y niños con discapacidades físico-motoras, ha sido utilizada de forma recurrente como escenario de propaganda política.
En abril de 2026, Díaz-Canel asistió a la fiesta de quinceaños de 19 estudiantes con discapacidades y publicó en redes un mensaje exaltando a los Castro.
Los niños de Cuba no tienen ninguna responsabilidad en el uso propagandístico que el régimen hace de sus historias y sus imágenes. Son ellos quienes merecen protección real, no la que se invoca selectivamente cuando conviene atacar a la prensa independiente y se olvida cuando llega el momento de celebrar a un dictador.
El propio Cubadebate, sin advertirlo, resumió la hipocresía de su postura en una frase de la directora del centro que el reportaje reproduce con orgullo: «Los más vulnerables son estos niños. Hay que tener el corazón perdido para que no se te apriete».
Preguntas frecuentes sobre la instrumentalización de menores en propaganda política en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Cubadebate utiliza historias de niños discapacitados en su propaganda?
Cubadebate utiliza historias de niños discapacitados para ensalzar el legado de Raúl Castro, en este caso, como parte de una campaña propagandística en torno a su 95 cumpleaños. El reportaje busca glorificar a Castro, presentándolo como un benefactor que se preocupa por los más vulnerables, aunque el propio medio ha criticado a otros por exponer la vulnerabilidad de los menores.
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¿Cómo reaccionó el público ante el reportaje de Cubadebate sobre "Los niños de Raúl"?
La publicación generó un rechazo significativo en redes sociales, con casi el 90% de los comentarios en Facebook cuestionando o ridiculizando al medio oficialista. Los usuarios criticaron la hipocresía de Cubadebate por utilizar las historias de niños para propaganda, mientras que previamente había acusado a otros medios de monetizar el dolor infantil.
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¿Qué contradicciones se evidencian en la postura de Cubadebate respecto al uso de menores?
Existe una clara contradicción en la postura de Cubadebate, que previamente criticó a CiberCuba por exponer la vulnerabilidad de los menores, mientras ahora utiliza esas mismas imágenes para fines propagandísticos. Además, Cubadebate denuncia la instrumentalización de menores por otros países, pero omite su uso en actividades políticas internas en Cuba.
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¿Qué papel tienen las escuelas especiales en la propaganda cubana?
Las escuelas especiales, como la Solidaridad con Panamá, se han utilizado recurrentemente como escenarios de propaganda política en Cuba. Estos centros son empleados para mostrar una imagen de atención y cuidado por parte del régimen, aunque en el fondo los menores carecen de la protección y recursos necesarios en su vida diaria.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.