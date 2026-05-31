ETECSA presenta libros para educar en comunicaciones, mientras incomunica a los cubanos

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Mientras millones de cubanos lidian a diario con una conexión a internet que va de lenta a inexistente, la editorial de ETECSA tuvo este sábado una idea brillante: presentar libros infantiles para enseñar a los niños sobre el maravilloso mundo de las telecomunicaciones. El Instituto Cubano del Libro y Ediciones Conexión presentaron ayer tres títulos en el espacio «Sábado del Libro» en La Habana: «De teléfonos te hablamos», de Lucía C. Sanz Araujo; «Tonito. La historieta», de Alexis Gutiérrez Gelabert; y «Tonito. Suplemento técnico para niños», volumen 2026.

La presentación estuvo a cargo de Grisel Ojeda, directora de Ediciones Conexión —la editorial científico-técnica adscrita al monopolio estatal de telecomunicaciones—, junto al autor Alexis Gutiérrez Gelabert y las editoras Mirta Ulloa e Inés María León Martínez.

Captura de FB/Instituto Cubano del Libro

Ojeda explicó con toda seriedad que el objetivo es «orientar e instruir a los más pequeños sobre la historia de las telecomunicaciones y la informática en Cuba». Las editoras, por su parte, coincidieron en que los títulos pretenden «acercar el complejo mundo de la telefonía a los infantes con un lenguaje ameno y un enfoque dinámico».

Qué generoso de ETECSA: enseñar a los niños sobre telefonía en un país donde los adultos no pueden permitirse pagar el servicio. Un plan de 15 GB cuesta hasta 11,760 pesos cubanos, lo que equivale a varias veces el salario mínimo mensual. Desde mayo de 2025, la empresa además limitó las recargas en pesos a 360 CUP mensuales y amplió los planes en dólares, profundizando la exclusión digital de la mayoría de la población.

Por si fuera poco, desde el 29 de enero de 2026 ETECSA cobra hasta 3 dólares por minuto en llamadas de roaming internacional, un dólar por SMS y otro dólar por cada megabyte de datos. Conectarse con el mundo exterior desde Cuba se ha convertido en un lujo reservado para muy pocos.

En cuanto a la velocidad, Cuba ocupaba en abril de 2026 el puesto 153 en el ranking global de Speedtest para banda ancha fija, con apenas 3,04 Mbps registrados en enero de 2025. Para que los niños que lean «Tonito» puedan algún día experimentar esa internet de la que hablan los libros, tendrán que esperar décadas o emigrar.

Cuando el servicio falla —que es casi siempre—, ETECSA tiene un repertorio inagotable de excusas. En octubre de 2025 culpó al «ducto atmosférico» por las caídas de conexión, explicación que generó burlas generalizadas. Antes, en abril de 2025, señaló a antenas ilegales y repetidores no homologados, advirtiendo que el 6% de las celdas del país estaban críticamente interferidas y que La Habana concentraba el 12% de interferencias externas. La crisis eléctrica crónica agrava aún más las comunicaciones, pues las baterías de respaldo de la empresa solo sostienen el servicio durante unas pocas horas de apagón.

Pero el episodio más revelador de lo que ETECSA realmente es ocurrió el 11 de julio de 2021, cuando la empresa cortó el acceso a internet en toda Cuba mientras el pueblo salía a las calles a protestar. Una operadora de la propia empresa reconoció que la interrupción «fue tomada por la máxima dirección del país». NetBlocks y Access Now documentaron el bloqueo simultáneo de WhatsApp, Facebook, Instagram y Telegram. Eso sí que es «acercar el complejo mundo de la telefonía» a la población: apagando el interruptor cuando la gente más lo necesita.

Esta práctica de desconexión selectiva la ha seguido aplicando impunemente la empresa, según han denunciado opositores, activistas y voces intelectuales críticas al régimen.

El monopolio estatal de telecomunicaciones recaudó millones de dólares tras el injustificado tarifazo de 2025, sin que esto se traduzca —como ha prometido públicamente— en una mejor conectividad o estabilidad del servicio, lo cual ha aumentado la frustración y desconfianza entre los usuarios.

Ediciones Conexión participó por primera vez en la Feria Internacional del Libro de La Habana en febrero de 2025, y el suplemento «Tonito» lleva ya una década publicándose. Diez años instruyendo a los niños cubanos sobre telecomunicaciones mientras la empresa que financia esos libros los mantiene entre los peor conectados del planeta. La ironía no necesita explicación adicional.