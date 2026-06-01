Air Canadá refuerza sus rutas al Caribe mientras se desploma el turismo canadiense hacia Cuba

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Air Canada anunció nuevos vuelos directos de temporada desde Edmonton y Winnipeg hacia Montego Bay, Jamaica, para la temporada de invierno 2026-2027, en lo que representa la señal más clara del profundo cambio que ha experimentado el turismo caribeño para los canadienses tras la desaparición de Cuba de los itinerarios de las aerolíneas.

La historia más importante del turismo caribeño para los canadienses en este momento no es un nuevo complejo ni un nuevo destino: es la ausencia de Cuba, señala un reporte del medio especializado Caribbean Journal.

Durante décadas, Cuba fue el principal mercado de sol y playa para los canadienses en invierno, con vuelos directos desde ciudades de todo el país hacia Varadero, Holguín, Santa Clara, Cayo Coco y La Habana. Todo cambió el 9 de febrero de 2026, cuando la isla emitió avisos aeronáuticos confirmando que nueve aeropuertos internacionales se quedarían sin combustible de aviación Jet A-1.

Ese mismo día, Air Canada suspendió sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible, canceló definitivamente sus rutas estacionales a Holguín y Santa Clara, y organizó vuelos especiales para repatriar a unos 3,000 clientes varados en la isla.

WestJet y Air Transat siguieron en los días posteriores. Air Transat llegó a reportar más de 6,500 pasajeros en Cuba cuando anunció la cancelación de todos sus vuelos. En total, se cancelaron más de 1,700 vuelos hacia la isla.

A junio de 2026, ninguna de las tres grandes aerolíneas canadienses opera vuelos a Cuba, con fechas de reanudación tentativas en octubre y noviembre de 2026.

El impacto sobre el turismo cubano ha sido devastador. Cuba recibió apenas 328,608 turistas internacionales en enero-abril de 2026, un 55.8% menos que en el mismo período de 2025.

Los turistas canadienses —históricamente más del 40% del total de visitantes internacionales de la isla, con más de 750,000 en 2025— cayeron un 63.8% en los primeros cuatro meses de 2026: de 346,109 a apenas 125,444.

La ocupación hotelera en Cuba ronda el 21.5% acumulado en 2026, y unas 300,000 personas vinculadas al sector turístico están desempleadas o subempleadas.

Mientras Cuba acumula pérdidas, Jamaica ha aprovechado el vacío con rapidez.

Air Canada operará vuelos sin escalas entre Edmonton y Montego Bay todos los días de la semana desde el 7 de diciembre de 2026 hasta el 4 de abril de 2027.

También inaugurará un servicio sin escalas entre Winnipeg y Montego Bay los domingos y lunes desde el 7 de diciembre de 2026 hasta el 5 de abril de 2027.

Para los viajeros de Alberta y Manitoba, el nuevo servicio elimina la necesidad de conexiones a través de los grandes centros canadienses y ofrece acceso directo a la principal puerta de entrada turística de Jamaica.

Jamaica superó el millón de visitantes y los 956 millones de dólares en divisas solo en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento del 25% interanual desde América Latina.

La isla combina una amplia oferta de complejos turísticos —incluyendo los nuevos Princess Grand Jamaica y Princess Senses The Mangrove en Green Island, que sumaron más de 1,000 habitaciones—, un fuerte reconocimiento de marca entre los canadienses y una sólida conectividad aérea.

La crisis de aviación en Cuba se suma a años de deterioro provocado por apagones, escasez de productos básicos y el colapso de la infraestructura, consecuencias directas de 67 años de dictadura comunista que han erosionado la capacidad del régimen para sostener incluso el suministro de combustible en sus aeropuertos.

Como concluye el análisis de Caribbean Journal, los nuevos vuelos de Air Canada son «otro voto de confianza para Jamaica por parte de una de las aerolíneas más grandes de Canadá, y otra señal de que la isla sigue ganando impulso a medida que cambia el panorama de los viajes de invierno en el Caribe».