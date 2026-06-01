Con un tanque vacío, un extintor y tierra: Así cocina un abuelo cubano ante el alto precio del gas

Un abuelo cubano construyó un fogón artesanal para cocinar con leña y carbón usando únicamente una balita de gas vacía, un extintor de incendios y tierra, en un video publicado en Facebook por la cuenta «Lauren Vlogs» que resume con crudeza la crisis energética que vive la isla.

«En Cuba el gas cuesta más de treinta mil pesos. Así que mi abuelo con una balita, un extintor y tierra, hizo un fogón que parece gas», explica la autora del clip, de un minuto y veinte segundos de duración.

El dispositivo funciona aprovechando el flujo de aire natural: el aire entra por el piso, enciende la balita y genera una llama de alta potencia en aproximadamente un minuto.

«Está diseñado para trabajar con carbón y leña bien picadita. Aprovecha el aire de una forma tan perfecta que en un minuto ya tiene una fuerza increíble», describe Lauren Vlogs en la grabación.

El procedimiento consiste en rellenar la balita con tierra hasta cierta altura, colocar varillas a través de unos orificios para sostener el tubo central y cubrir el exterior con más tierra para proteger los materiales.

«¿Qué les parece el fogón que inventé? Parece una antorcha», dice el anciano al mostrar el resultado final encendido.

La autora del video señala que se trata del mismo abuelo que en una ocasión anterior fabricó una antena casera con una lata, y expresa su deseo de que el invento «le sirva a muchas personas de todo el mundo».

El ingenio de este cubano no es un caso aislado. La crisis del gas licuado de petróleo en Cuba ha empujado a miles de familias a regresar a métodos de cocción alternativos, en lo que analistas comparan con el Período Especial de los años 90.

El precio del gas en el mercado informal —hasta 30,000 pesos cubanos— contrasta brutalmente con el salario medio estatal de apenas 6,930 pesos mensuales, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal, lo que significa que una balita de gas puede costar entre una y cuatro veces el sueldo mensual de un trabajador.

La escasez no es solo de precio. El régimen suspendió la distribución de gas licuado en Santiago de Cuba y las provincias orientales desde enero de 2026 por falta de suministro, y más de 100,000 hogares en Matanzas llevan sin suministro regular desde enero de 2025.

Como medida paliativa, el Estado intentó expandir la red de gas manufacturado en La Habana, pero solo cubre a unas 284,000 personas, aproximadamente el 16% de la población capitalina.

En plataformas privadas en dólares, el cilindro de 10 kg se vende a 29 dólares, opciones igualmente inaccesibles para la mayoría de los cubanos que además enfrentan apagones de hasta 20 horas diarias que hacen inviable cocinar con electricidad.

Otros casos de inventiva popular documentados incluyen a un joven de Cumanayagua, Cienfuegos, que convirtió ollas arroceras viejas y latas vacías en fogones de carbón, y fogones fabricados con cascos de lavadoras rusas rellenados con barro.

La prensa oficialista llegó incluso a presentar el carbón vegetal como una «alternativa ecológica» en febrero de 2026, generando críticas porque para la mayoría de los cubanos no es una elección voluntaria sino una imposición de la crisis.

«El ingenio cubano no tiene límites. Nunca», escribió Lauren Vlogs en la descripción del video, una frase que resume décadas de supervivencia cotidiana bajo una dictadura que no ha podido garantizar ni siquiera el combustible para cocinar.