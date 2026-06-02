Bruno Rodríguez defiende la «probada eficiencia» de GAESA

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este martes en su cuenta de X un fragmento de la declaración oficial del Gobierno cubano sobre GAESA, en la que el régimen defiende al conglomerado militar como «una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la Revolución cubana».

El texto completo fue publicado en el diario oficial Granma bajo el título «Cuba, el GAE y Estados Unidos: anatomía de una calumnia de Estado» y constituye la primera defensa pública y explícita del régimen sobre GAESA más de un mes después de que Washington convirtiera al conglomerado en el blanco central de sus sanciones.

La declaración llega a solo tres días del 5 de junio, plazo fijado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para que empresas e instituciones financieras extranjeras cierren sus operaciones con GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias anunciadas por Marco Rubio el 7 de mayo.

El comunicado niega que el Grupo de Administración Empresarial sea una estructura opaca o un vehículo de enriquecimiento de élites militares: «El GAE no es obra del secretismo, ni de élites y mucho menos la vía de enriquecimiento de unos pocos».

El texto califica las medidas de Washington como «la escalada más intensa, desproporcionada y peligrosa en la historia reciente de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos» y acusa a EE.UU. de buscar aislar al país «de manera diplomática, comercial, financiera y energética; imposibilitar la sostenibilidad de la nación; condicionar el diálogo y evaluar variantes de agresión militar».

La declaración atribuye el origen de las sanciones a «una hoja de ruta diseñada por ideólogos de la ultraderecha cubanoamericana» y reivindica como logros de GAESA la construcción de más de 10,000 viviendas, inversiones en la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez en Holguín y obras hidráulicas como los trasvases Este-Oeste y Norte-Sur.

Sin embargo, el comunicado no ofrece cifras, balances ni auditorías que respalden sus afirmaciones, y no responde a ninguna de las acusaciones concretas formuladas por Washington.

El silencio de más de un mes del régimen coincidió con un derrumbe acelerado de sus alianzas hoteleras: Iberostar abandonó la gestión de 12 hoteles a partir del 1 de junio, Blue Diamond Resorts se retiró de 62 propiedades, la operadora Aston salió de seis hoteles y Meliá había reducido cerca del 50% de su capacidad operativa en la isla.

Este mismo martes, Marco Rubio compareció ante el Senado y reiteró que GAESA controla aproximadamente el 70% del PIB cubano y maneja activos de hasta 17,000 millones de dólares, y que Cuba seguirá siendo un «Estado fallido» sin un cambio de liderazgo.

La declaración oficial cierra citando a Raúl Castro, fundador del conglomerado en 1995 durante el Período Especial: la historia de GAESA se construyó «sin el menor ánimo de protagonismo, como se hacen las cosas serias».