Bruno Rodríguez defiende la «probada eficiencia» de GAESA

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla publicó este martes en su cuenta de X un fragmento de la declaración oficial del Gobierno cubano sobre GAESA, en la que el régimen defiende al conglomerado militar como «una respuesta articulada de probada eficiencia frente al cerco económico que históricamente ha tratado de asfixiar a la Revolución cubana».
El texto completo fue publicado en el diario oficial Granma bajo el título «Cuba, el GAE y Estados Unidos: anatomía de una calumnia de Estado» y constituye la primera defensa pública y explícita del régimen sobre GAESA más de un mes después de que Washington convirtiera al conglomerado en el blanco central de sus sanciones.
La declaración llega a solo tres días del 5 de junio, plazo fijado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para que empresas e instituciones financieras extranjeras cierren sus operaciones con GAESA bajo amenaza de sanciones secundarias anunciadas por Marco Rubio el 7 de mayo.
El comunicado niega que el Grupo de Administración Empresarial sea una estructura opaca o un vehículo de enriquecimiento de élites militares: «El GAE no es obra del secretismo, ni de élites y mucho menos la vía de enriquecimiento de unos pocos».
El texto califica las medidas de Washington como «la escalada más intensa, desproporcionada y peligrosa en la historia reciente de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos» y acusa a EE.UU. de buscar aislar al país «de manera diplomática, comercial, financiera y energética; imposibilitar la sostenibilidad de la nación; condicionar el diálogo y evaluar variantes de agresión militar».
La declaración atribuye el origen de las sanciones a «una hoja de ruta diseñada por ideólogos de la ultraderecha cubanoamericana» y reivindica como logros de GAESA la construcción de más de 10,000 viviendas, inversiones en la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez en Holguín y obras hidráulicas como los trasvases Este-Oeste y Norte-Sur.
Sin embargo, el comunicado no ofrece cifras, balances ni auditorías que respalden sus afirmaciones, y no responde a ninguna de las acusaciones concretas formuladas por Washington.
El silencio de más de un mes del régimen coincidió con un derrumbe acelerado de sus alianzas hoteleras: Iberostar abandonó la gestión de 12 hoteles a partir del 1 de junio, Blue Diamond Resorts se retiró de 62 propiedades, la operadora Aston salió de seis hoteles y Meliá había reducido cerca del 50% de su capacidad operativa en la isla.
Este mismo martes, Marco Rubio compareció ante el Senado y reiteró que GAESA controla aproximadamente el 70% del PIB cubano y maneja activos de hasta 17,000 millones de dólares, y que Cuba seguirá siendo un «Estado fallido» sin un cambio de liderazgo.
La declaración oficial cierra citando a Raúl Castro, fundador del conglomerado en 1995 durante el Período Especial: la historia de GAESA se construyó «sin el menor ánimo de protagonismo, como se hacen las cosas serias».
Preguntas Frecuentes sobre GAESA y las Sanciones de EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es GAESA y por qué es importante en la economía cubana?
GAESA es un conglomerado militar cubano que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla. Fundado por Raúl Castro, se encarga de gestionar sectores estratégicos como el turismo, el comercio minorista y las remesas. Según EE.UU., GAESA acumula más dinero que el propio gobierno cubano y sus ingresos no benefician al pueblo, sino a las élites del régimen.
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¿Cuáles son las sanciones impuestas por EE.UU. a GAESA?
Las sanciones impuestas por EE.UU. bajo la Orden Ejecutiva 14404 incluyen medidas secundarias contra cualquier empresa extranjera que opere con GAESA. Estas sanciones fueron anunciadas por Marco Rubio y buscan aislar económicamente al conglomerado militar, acusándolo de ser el "corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba".
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¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano a las sanciones de EE.UU.?
El gobierno cubano ha calificado las sanciones como una "escalada peligrosa" y una "calumnia de Estado". Defienden a GAESA como una institución patriótica y niegan que sea un vehículo de enriquecimiento personal. Sin embargo, no han presentado cifras ni auditorías que respalden sus afirmaciones sobre los logros del conglomerado.
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¿Cuál es el impacto de las sanciones en el sector turístico cubano?
Las sanciones han tenido un impacto directo en el sector turístico, con grandes hoteleras como Iberostar y Blue Diamond Resorts retirándose de Cuba. Esto ha resultado en un desplome del turismo y una presión adicional sobre el modelo económico del régimen cubano.
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¿Qué acusa EE.UU. a GAESA de hacer con sus ingresos?
EE.UU. acusa a GAESA de controlar activos ilícitos depositados en el extranjero y de que sus ingresos triplican el presupuesto del Estado cubano, beneficiando únicamente a las élites del régimen. Según el Departamento de Estado, estos fondos no se destinan a mejorar la infraestructura o el bienestar del pueblo cubano.
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