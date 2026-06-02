José Daniel Ferrer revela cómo neutralizar infiltrados del régimen en una transición

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer afirmó en una entrevista con CiberCuba que existen dos vías concretas para neutralizar el riesgo de que agentes infiltrados del régimen penetren un eventual gobierno de transición en Cuba, y aseguró haber identificado personalmente a más de 200 espías del MININT a lo largo de su trayectoria opositora.

«Hay dos maneras muy efectivas. Yo conozco personas muy listas en la oposición que tienen información tan precisa para saber quién es cada quien que se opondrían a esos», declaró Ferrer, fundador y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), la organización opositora más grande del interior de la Isla.

La segunda vía que señaló es la inteligencia estadounidense. «La inteligencia estadounidense sabe quién es quién en Cuba, porque a nadie le quepaN dudas que en Cuba ellos tienen muchos agentes o varios agentes muy bien ubicados. A este humilde mortal me han regalado —no vendido— información que cuando la he verificado y confirmado, es 100% exacta», sostuvo.

Ferrer describió la infiltración como una política sistemática e inmediata del MININT. «Inmediatamente que fundamos un grupo mandan a un agente a infiltrarse, porque no puede haber organización sin que ellos la infiltren. La política del MININT es que no puede haber grupo sin infiltrado dentro».

El opositor relató que el agente enviado se convierte con el tiempo en el activista más cercano y de mayor confianza. «Si estás durmiendo con tu enemigo, por Dios, lo tienes, come contigo, está las 24 horas contigo y se te ha convertido en el hombre de mayor confianza».

Para ilustrar la profundidad del problema, Ferrer citó casos históricos que él mismo vivió. Mencionó a Odilia Collazo, identificada en 2003 como agente «Tania», de la Seguridad del Estado, a quien creyó inicialmente una luchadora comprometida por escucharla en Radio Martí: «Odilia hablaba con una seguridad, con una firmeza... Aparentemente con una bravura increíble. Claro, estaba autorizado, era un teatro lo que había».

También citó a Manuel David Orrio, conocido como «agente Miguel», infiltrado en redes de periodismo independiente y disidencia, y a Serpa Maceira, señalado como agente del MININT por el fallecido Osvaldo Payá Sardiñas en una reunión del Movimiento Cristiano Liberación en 2002, mientras planificaban la recogida de firmas del Proyecto Varela en Isla de Pinos.

Ferrer aseguró que, a pesar de los errores propios, su historial de detección es sólido. «A más de 200 agentes desde que comencé en la oposición —más de 200, chiquitos, medianos y de primera fila—. Cuando tengo dudas digo no sé, no estoy seguro. Pero cuando te digo es, hasta el momento no me he equivocado».

El líder opositor criticó con dureza a quienes en la oposición prefieren callar el problema para no quedar en ridículo, comparándolos con un médico que se niega a operar. «Nosotros somos como el cirujano que aún sabiendo que el cáncer hay que extirparlo, no queremos hablar del tema... El cáncer sigue matando porque tú no quieres extirparlo, tú no quieres combatirlo, tú no quieres ni siquiera sacarlo a la luz».

Sin embargo, mostró confianza en que la situación actual es distinta a la del pasado. «Los caballos de Troya aquí están cojos, están desnutridos, y créeme que no van a producir, van a fracasar», afirmó, en referencia a los intentos del régimen de colocar agentes en posiciones clave de la oposición de cara a una transición.

La entrevista se produce al regreso de una gira de Ferrer por 12 países europeos, en la que compareció ante el Parlamento Europeo, se reunió con 52 eurodiputados en Bruselas y se entrevistó con líderes políticos en España y Europa Oriental para reclamar presión internacional contra el régimen comunista cubano.

«Sin inteligencia y contrainteligencia somos directamente aficionados, románticos, hombres y mujeres héroes capaces de morir por una causa, pero tan ingenuos que se burlan de ti en tu cara y no te das cuenta», concluyó Ferrer.