Trump dice que logró evitar redada de Israel en Beirut

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El presidente Donald Trump anunció este lunes que intervino personalmente para evitar una gran operación militar israelí en Beirut y que logró un nuevo acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hezbolá, según publicó en su plataforma Truth Social.

Trump reveló haber hablado directamente con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para pedirle que cancelara la ofensiva planeada sobre la capital libanesa. «Tuve una conversación con Bibi Netanyahu hoy, pidiéndole que no llevara a cabo una gran redada en Beirut, Líbano. Él dio la vuelta a sus tropas. ¡Gracias, Bibi!», escribió el mandatario.

Según el dossier, Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz habrían ordenado al ejército israelí reanudar ataques intensos contra el bastión de Hezbolá en Beirut ese mismo día, de acuerdo con información de The Jerusalem Post. La llamada de Trump habría frenado esa decisión.

El presidente estadounidense también afirmó haber contactado con representantes de los líderes de Hezbolá, quienes acordaron cesar los disparos contra Israel y sus soldados. «Asimismo, Israel acordó dejar de dispararles a ellos», añadió Trump, quien expresó esperanza de que el cese al fuego durara «para la eternidad».

El contacto con Hezbolá se produjo a través de intermediarios, entre ellos el presidente del Parlamento libanés Nabih Berri y un asesor de la administración Trump, según reportes de Axios citados por The Media Line. Qatar también informó a Washington, tras la llamada Trump-Netanyahu, que los ataques planeados contra los suburbios del sur de Beirut habían sido cancelados.

El anuncio llega en un momento de extrema fragilidad en la región. Irán suspendió ese mismo día las negociaciones con Estados Unidos como protesta por los ataques israelíes en Líbano, añadiendo una nueva capa de tensión al conflicto.

El conflicto entre Israel y Hezbolá se reactivó el 2 de marzo de 2026, cuando el alto el fuego de noviembre de 2024 se rompió en el contexto de la guerra más amplia entre Israel e Irán. Israel lanzó ataques masivos sobre Líbano el 8 de abril, causando al menos 357 muertos. Para el 22 de abril, el conflicto había dejado más de 2,290 muertos en Líbano y 23 en Israel.

Trump ya había intervenido diplomáticamente el 16 de abril al anunciar un alto al fuego histórico entre Israel y Líbano, negociado con Netanyahu y el presidente libanés Joseph Aoun. Esa tregua fue extendida el 23 de abril por tres semanas y el 15 de mayo por 45 días adicionales, aunque Israel continuó atacando posiciones de Hezbolá durante ese período.

Hezbolá, por su parte, rechazó las negociaciones directas con el gobierno libanés e Israel y se negó a deponer las armas, lo que complica cualquier acuerdo duradero. Netanyahu, por su parte, advirtió públicamente que si Hezbolá continuaba atacando ciudades israelíes, Israel golpearía objetivos en Beirut.

Trump cerró su publicación con una frase que resume tanto su optimismo como la incertidumbre del momento: «Veamos cuánto dura esto. ¡Ojalá sea para la eternidad!»