Gesto de amor de un médico con niños en el hospital en La Habana emociona a todos

En medio de carencias y dificultades, un médico del cuerpo de guardia del hospital pediátrico William Soler, en La Habana, regaló globos a varios niños enfermos, en un gesto que ha sido recibido con admiración y ternura en redes sociales.

La escena fue compartida en Facebook por la usuaria Elizabeth Ferrer, quien elogió la actitud del profesional por “iluminar el hospital con su bondad y hacer sonreír a quienes más lo necesitan”. “Estas pequeñas acciones pueden hacer brillar a nuestra humanidad incluso en momentos difíciles”, añadió.

El gesto, que muestra al médico con varios globos en la mano entregándolos a los menores, desató una avalancha de comentarios positivos. “Muy buena acción, bendiciones para ese médico que también cura el alma”, escribió una internauta. Otros destacaron que se trata de “la medicina del alma”, una forma de aliviar desde la empatía en un contexto cada vez más hostil.

En Cuba, donde el sistema de salud pública atraviesa una de sus peores crisis en décadas, gestos como este no solo conmueven, sino que visibilizan un fenómeno creciente: la solidaridad ciudadana como red de apoyo ante la falta de recursos, el deterioro hospitalario y la escasez de personal e insumos.

Recientemente, un taxista conmovió a otro médico al negarse a cobrarle el viaje, argumentando que quienes salvan vidas no deberían pagar. “Usted no me tiene que pagar, usted es médico”, le dijo el joven chofer al galeno, quien relató la historia conmovido por lo inusual del gesto.

También en Sancti Spíritus, un joven barbero ha ofrecido cortes gratuitos a personas enfermas y encamadas, movido solo por el deseo de ayudar. “Sin ningún tipo de interés, solo es de corazón”, dijo al anunciar su iniciativa en redes sociales.

En La Habana, el Club de Triciclos Eléctricos organizó una jornada de transporte gratuito para pacientes y familiares del hospital oncológico, como parte de su aniversario, y logró visibilizar la urgencia de facilitar el acceso a los centros de salud en una ciudad donde el transporte público está colapsado.

Desde Holguín, un ciudadano ofreció donar sangre a niños con cáncer sin aceptar nada a cambio, en un entorno donde cada vez es más común que las donaciones se ofrezcan a cambio de dinero, debido a la escasez.

Incluso en fechas especiales, la sociedad civil ha dado pasos para suplir afectos y bienes materiales. Durante la pasada Navidad, Papá Noel y varios colaboradores visitaron un hospital infantil y un hogar sin amparo familiar, repartiendo regalos y refrescos a los menores, en una escena que se hizo viral por su carga simbólica y emocional.

En cada caso, como en el del médico del William Soler, los protagonistas no son autoridades ni instituciones, sino personas comunes que deciden actuar desde la compasión, la solidaridad y la entrega. Estos gestos, aunque no solucionan las carencias estructurales, se han vuelto vitales para sostener la atención y el ánimo de quienes padecen directamente los efectos de la crisis sanitaria en Cuba.

Regalar un globo en medio del desabastecimiento no es solo un detalle: es una forma de resistencia cotidiana. Una prueba de que, incluso cuando todo escasea, el cariño y la humanidad todavía se multiplican.

