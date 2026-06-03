Noticiero Nacional de Cuba informa sobre... ¡y se va la luz en plena transmisión!

El Noticiero Nacional de la Televisión Cubana sufrió este martes un apagón eléctrico en plena transmisión, en un episodio que resume con brutal ironía la magnitud de la crisis energética que padece la isla: el canal estatal que informa sobre los cortes de luz no pudo escapar de ellos.

El periodista Daniel Benítez documentó el incidente en un video en el que describió lo ocurrido: «Durante unos 15 minutos se quedaron sin energía eléctrica y tuvieron que poner musicales y otros cortes informativos».

La señal del canal quedó interrumpida y fue sustituida por contenido musical hasta que se restableció el fluido eléctrico.

El apagón en el noticiero ocurrió el mismo día en que una falla en la Subestación Apolo de La Habana provocó la salida de las unidades 6 y 8 de la Central Termoeléctrica Mariel y la unidad 3 de la Central Termoeléctrica Renté, agravando aún más el déficit eléctrico nacional.

Ese mismo día, la Empresa Eléctrica confirmó que los holguineros tendrían apenas tres horas de luz al día, mientras en algunos municipios del país se reportaban apagones de hasta 50 horas consecutivas.

La víspera, Cuba contaba con apenas 1,160 MW disponibles frente a una demanda de 2,689 MW, con un déficit proyectado de 1,940 MW en horario pico.

El colapso del sistema eléctrico no es nuevo, pero sí se ha agravado de forma sostenida en las últimas semanas.

El 14 de mayo se registró el peor déficit del año: apenas 976 MW disponibles frente a una demanda de más de 2,600 MW, lo que obligó a cortar simultáneamente hasta el 70% de la isla.

El pasado 31 de mayo, Jeannette Juaristi Torres, directora vinculada al Instituto Cubano de Radio y Televisión y a Canal Habana, publicó en Facebook una denuncia que se viralizó: «Estamos muriendo vivos» por los apagones, rechazando además que el embargo estadounidense fuera la causa principal de la crisis.

Este miércoles, una madre cubana declaró que llevaba 30 horas sin luz y que veía a sus hijos sufrir las consecuencias.

No es la primera vez que la crisis energética golpea directamente a la televisión estatal: en agosto de 2024, la señal televisiva cubana sufrió un corte de 59 minutos por problemas técnicos, y Canal Habana colapsó ese mismo mes por falta de fluido eléctrico.

El apagón de ayer en el Noticiero Nacional —el principal informativo del Estado cubano— se convierte así en imagen símbolo de una crisis que, después de 67 años de dictadura, ha dejado al país sin capacidad de garantizar electricidad ni siquiera a sus propios medios de propaganda.