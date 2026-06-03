«Habían más de 200 personas»: Denuncian caos para recoger gas licuado comprado por SuperMarket23

Vídeos relacionados:

Una cubana identificada como María Julia Benítez Cordero denunció en Facebook el caos que vivió al intentar recoger un cilindro de gas licuado comprado a través de SuperMarket23 en un punto de Alamar, en el municipio Habana del Este, donde encontró una fila de más de 200 personas esperando bajo el sol desde las primeras horas de la mañana.

Según relató, su hija realizó la compra el sábado desde el exterior, la confirmación llegó el domingo y la recogida estaba pautada para el lunes en el punto asignado en Alamar.

«Cuando llego en la mañana habían más de 200 personas, muchas de ellas ancianos, algunos hasta de Campo Florido», escribió Benítez Cordero, señalando que esa localidad queda lejos de Alamar y que sus vecinos tuvieron que pagar transporte alquilado que debía esperar más de tres horas.

Dulce María Serpa, una de las personas que comentó la publicación, precisó que para quienes viajaron desde Campo Florido el costo total del cilindro ascendió a unos 80 dólares, sumando el precio del gas, el servicio y el alquiler del transporte.

La denunciante cuestionó directamente a la empresa: «¿La empresa de gas licuado no tiene personal suficiente para hacer una distribución por horarios y cantidad de personas en ese horario, para evitar estas aglomeraciones y citar a todo el mundo el mismo día y a la misma hora?».

Yohandry Machado confirmó en los comentarios haber estado en el mismo punto ese día: «Llegué a las 10 de la mañana y salí a las 4 de la tarde, una soberana falta de respeto y al resisterio del sol, una forma más de machucarnos y machacarnos más todavía».

El incidente expone una contradicción en el sistema de distribución: mientras varios usuarios reportaron haber recibido el gas a domicilio sin problemas, la ficha del producto en SuperMarket23 indica que el gas licuado está marcado como «solo disponible para recogida», lo que obliga a los compradores a desplazarse al punto asignado.

Leyrossell Ley resumió la confusión: «Eso no te lo dicen cuando lo estás comprando, te lo dicen después que cogen el dinero».

El cilindro de 10 kg se vende a 29 dólares, equivalentes a unos 15,660 pesos cubanos al cambio informal, más un cargo de servicio de 3.23 dólares según Clara Luisa Calvo García.

La situación se replica en otros puntos de La Habana: Lazara Celeiro reportó la misma aglomeración en La Lisa, donde «parecía que era el gas de la libreta».

Benítez Cordero también apuntó al fondo del problema: «Algo que tiene que comprarte un familiar en el extranjero porque lo venden en una moneda que no es la que paga el país».

Desde mayo de 2026, plataformas como SuperMarket23 y Katapulk comenzaron a vender gas licuado en dólares en La Habana, bajo un esquema de intercambio de cilindro vacío por lleno, dolarizando de facto un bien de primera necesidad.

El inventario inicial se agotó en pocas horas tras el lanzamiento, lo que obligó a la plataforma a reorganizar su logística.

Para abril de 2026, más del 50% de los 1,7 millones de clientes de gas licuado en Cuba no pudo comprar en las distribuciones regulares, según datos del contexto de la crisis energética que arrastra la isla.

Taymi Mena Driggs sintetizó el sentir de muchos cubanos sin acceso a divisas: «Los que no tenemos dólar nunca más cocinaremos con gas. Yo como muchos otros cubanos nos reventamos de sol a sol y al final tenemos que cocinar con leña luego de llegar de una larga jornada como si aún viviéramos en 1492».