Reprograman fechas de corte de gas manufacturado en La Habana

Una nueva nota de la Empresa de Gas Manufacturado informó este 24 de noviembre que el corte de servicio previsto para esta semana en varios municipios de La Habana ha sido reprogramado para inicios de diciembre, como parte de una parada técnica en la planta ENERGAS, ubicada en Puerto Escondido.

El ajuste de fechas no cambia el fondo del problema: Miles de familias volverán a quedarse sin gas para cocinar, en un escenario donde no se ofrecen alternativas claras ni respaldo para los hogares más vulnerables.

De acuerdo con la nota oficial difundida en redes sociales, la interrupción del servicio se realizará “entre las 21:00 horas del día 3 de diciembre y las 03:00 horas del día 5 de diciembre de 2025”, en correspondencia con una parada total de la planta ENERGAS.

Durante ese período, el 4 de diciembre será el día de mayor afectación.

La Empresa de Gas Manufacturado detalló que los municipios Plaza de la Revolución, Cerro y Centro Habana sufrirán un corte total del servicio.

En tanto, Habana Vieja, Diez de Octubre, Playa y Marianao tendrán afectaciones parciales o totales, según la distancia de cada zona respecto a las plantas productoras.

Según la entidad estatal, la intervención tiene como objetivo “permitir la seguridad operacional y aumento de la capacidad de producción de la planta de ENERGAS, así como la estabilidad y calidad del gas que se envía a la capital para uso doméstico y para la generación de electricidad”.

Fuente: Captura de Facebook CUPET

Cambios sin soluciones

Este anuncio modifica los planes originalmente comunicados por la empresa apenas tres días antes, el 21 de noviembre, cuando se informó que la parada ocurriría entre el 26 y el 28 de noviembre, con mayor impacto el miércoles 27.

En ese primer aviso, la entidad explicó que la planta recibiría menos volumen de gas del habitual y que algunas zonas quedarían totalmente sin suministro, mientras otras experimentarían interrupciones parciales.

Pese a la gravedad de lo informado, y a la dependencia casi total que tienen muchos hogares del gas manufacturado, no se comunicaron medidas de mitigación, canales de apoyo ni protocolos específicos para personas mayores, enfermas o en situación de riesgo.

Tampoco se ha precisado a qué hora exacta del 5 de diciembre se normalizará el servicio, ni si habrá garantías de estabilidad en los días posteriores.

La Empresa de Gas Manufacturado se limitó a ofrecer “disculpas por las molestias que esta interrupción pueda ocasionar”, una fórmula repetida en cada comunicado de corte, sin que se anuncien acciones concretas para evitar que estas situaciones se repitan con tal frecuencia.

El desabastecimiento o interrupción del gas en La Habana no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que afecta la cotidianidad de miles de ciudadanos, especialmente en contextos de crisis energética y deterioro general de la infraestructura.

En ausencia de opciones inmediatas -como cocinas eléctricas funcionales o subsidios para otros combustibles- los cortes de gas suponen una afectación directa a necesidades básicas como cocinar o hervir agua, y colocan una vez más la carga sobre los ciudadanos, obligados a buscar soluciones por su cuenta.