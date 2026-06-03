Aerovaradero promete acelerar la entrega de paquetes con un nuevo sistema automatizado

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Aerovaradero S.A. anunció este martes en sus redes sociales la próxima puesta en marcha de un Sistema de Clasificación Automatizado de la Carga, presentado como «único en Cuba» y capaz de procesar hasta 9,600 bultos en solo ocho horas.
La empresa estatal, vinculada a la Corporación de la Aviación Cubana S.A. (CACSA), describió el proyecto bajo el lema «Más volumen, menos tiempo, máxima seguridad» y aseguró que «revolucionará la forma en que tu carga se procesa y llega a destino».
Según el anuncio, el sistema podrá manejar cargas de entre 0.1 kg y 1,000 kg, contará con 24 salidas automatizadas y equipos radiológicos de última generación para garantizar la seguridad de los envíos.
Además, incorporará candados electrónicos inteligentes para ofrecer seguimiento global en tiempo real, una función que los usuarios cubanos han reclamado durante años ante la dificultad de rastrear sus paquetes.
Aerovaradero afirmó que este avance reducirá los tiempos de entrega y elevará la satisfacción de sus clientes, consolidando a la empresa como líder en la logística aérea y marítima en Cuba.
El anuncio llega en un contexto de profunda crisis logística. En octubre de 2021, el gobierno cubano reconoció más de 300,000 paquetes con retrasos superiores a un mes, una cifra que evidenció el carácter estructural del problema.
En julio de 2025, Correos de Cuba admitió que el promedio de entrega de paquetería internacional superaba los 60 días, atribuyendo parte de los retrasos a la saturación logística y la escasez de combustible.
La situación empeoró en febrero de 2026, cuando una agencia de envíos desde Estados Unidos limitó sus servicios hacia Cuba debido a la escasez severa de combustible de aviación, que llegó a impedir el repostaje en aeropuertos cubanos.
En marzo de 2026, cubanos en Miami denunciaron retrasos de varios meses en la recepción de sus envíos, con quejas que incluían paquetes abiertos, faltantes y ausencia de trazabilidad.
Aerovaradero opera en los principales aeropuertos del país —La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba— y tiene representación en más de 33 países, acuerdos con 44 aerolíneas y 74 agentes corresponsales.
En octubre de 2022, la empresa firmó un acuerdo con Maravana Cargo Inc., una compañía de Florida, para acortar los plazos de entrega de paquetería no comercial desde Estados Unidos y ampliar el servicio puerta a puerta.
El nuevo sistema automatizado representaría la mayor modernización tecnológica de la empresa en sus más de 30 años de historia, aunque el anuncio no especifica una fecha concreta de puesta en marcha ni el proveedor del equipamiento, lo que genera incertidumbre sobre su viabilidad real en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.
Preguntas frecuentes sobre el nuevo sistema automatizado de Aerovaradero y la crisis logística en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo funcionará el nuevo sistema automatizado de Aerovaradero?
El nuevo Sistema de Clasificación Automatizado de la Carga de Aerovaradero podrá procesar hasta 9,600 bultos en solo ocho horas. Este sistema incluye 24 salidas automatizadas y equipos radiológicos para garantizar la seguridad de los envíos. Además, utilizará candados electrónicos inteligentes para ofrecer seguimiento global en tiempo real.
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¿Cuáles son las expectativas de Aerovaradero con la implementación de este sistema?
Aerovaradero espera que este avance tecnológico reduzca los tiempos de entrega y eleve la satisfacción de sus clientes, consolidando su posición como líder en la logística aérea y marítima en Cuba. Sin embargo, el anuncio no especifica una fecha concreta de puesta en marcha ni el proveedor del equipamiento, lo que genera incertidumbre sobre su viabilidad real en medio de la crisis económica de la isla.
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¿Cuál es el contexto actual de la crisis logística en Cuba?
La crisis logística en Cuba se ha agravado debido a la escasez severa de combustible, afectando tanto el transporte aéreo como la distribución de paquetería. En octubre de 2021, el gobierno reportó más de 300,000 paquetes retrasados y, en 2025, los tiempos de entrega de paquetería internacional superaban los 60 días.
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¿Cómo afecta la crisis de combustible al transporte aéreo en Cuba?
La crisis de combustible ha llevado a la suspensión de vuelos de varias aerolíneas hacia Cuba. Desde principios de 2026, once aerolíneas han suspendido sus vuelos debido a la falta de combustible Jet A-1 en los aeropuertos cubanos. Esto ha afectado gravemente la conectividad aérea y ha complicado los planes migratorios y turísticos en la isla.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.