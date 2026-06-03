Aerovaradero promete acelerar la entrega de paquetes con un nuevo sistema automatizado

Vídeos relacionados:

Aerovaradero S.A. anunció este martes en sus redes sociales la próxima puesta en marcha de un Sistema de Clasificación Automatizado de la Carga, presentado como «único en Cuba» y capaz de procesar hasta 9,600 bultos en solo ocho horas.

La empresa estatal, vinculada a la Corporación de la Aviación Cubana S.A. (CACSA), describió el proyecto bajo el lema «Más volumen, menos tiempo, máxima seguridad» y aseguró que «revolucionará la forma en que tu carga se procesa y llega a destino».

Según el anuncio, el sistema podrá manejar cargas de entre 0.1 kg y 1,000 kg, contará con 24 salidas automatizadas y equipos radiológicos de última generación para garantizar la seguridad de los envíos.

Además, incorporará candados electrónicos inteligentes para ofrecer seguimiento global en tiempo real, una función que los usuarios cubanos han reclamado durante años ante la dificultad de rastrear sus paquetes.

Aerovaradero afirmó que este avance reducirá los tiempos de entrega y elevará la satisfacción de sus clientes, consolidando a la empresa como líder en la logística aérea y marítima en Cuba.

El anuncio llega en un contexto de profunda crisis logística. En octubre de 2021, el gobierno cubano reconoció más de 300,000 paquetes con retrasos superiores a un mes, una cifra que evidenció el carácter estructural del problema.

En julio de 2025, Correos de Cuba admitió que el promedio de entrega de paquetería internacional superaba los 60 días, atribuyendo parte de los retrasos a la saturación logística y la escasez de combustible.

La situación empeoró en febrero de 2026, cuando una agencia de envíos desde Estados Unidos limitó sus servicios hacia Cuba debido a la escasez severa de combustible de aviación, que llegó a impedir el repostaje en aeropuertos cubanos.

En marzo de 2026, cubanos en Miami denunciaron retrasos de varios meses en la recepción de sus envíos, con quejas que incluían paquetes abiertos, faltantes y ausencia de trazabilidad.

Aerovaradero opera en los principales aeropuertos del país —La Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba— y tiene representación en más de 33 países, acuerdos con 44 aerolíneas y 74 agentes corresponsales.

En octubre de 2022, la empresa firmó un acuerdo con Maravana Cargo Inc., una compañía de Florida, para acortar los plazos de entrega de paquetería no comercial desde Estados Unidos y ampliar el servicio puerta a puerta.

El nuevo sistema automatizado representaría la mayor modernización tecnológica de la empresa en sus más de 30 años de historia, aunque el anuncio no especifica una fecha concreta de puesta en marcha ni el proveedor del equipamiento, lo que genera incertidumbre sobre su viabilidad real en medio de la crisis económica que atraviesa la isla.