Incendio en la Empresa Provincial de Transporte de Las Tunas: Investigan las causas

Incendio en la Empresa Provincial de Transporte de Las Tunas.

Vídeos relacionados:

Un incendio se registró esta mañana en las instalaciones de la Empresa Provincial de Transporte de Las Tunas, según informó el Gobierno Provincial del Poder Popular de Las Tunas a través de sus perfiles institucionales.

El Cuerpo de Bomberos intervino de forma rápida y logró sofocar totalmente el siniestro. Las autoridades confirmaron que no hubo afectaciones a la vida humana.

La nota informativa oficial señala que «hasta el momento, se investigan las causas que pudieron originar el hecho, así como la evaluación de los daños materiales ocasionados» y que «las autoridades competentes se encuentran realizando las acciones técnicas correspondientes».

Las imágenes publicadas junto al comunicado muestran un edificio de dos plantas con humo negro y denso saliendo por las ventanas y la entrada, mientras un camión de bomberos rojo con mangueras desplegadas permanecía estacionado frente a la estructura.

El siniestro ocurre en un momento de colapso casi total del transporte público en la provincia. Para este año, prácticamente todas las salidas de ómnibus interprovinciales desde Las Tunas habían sido suspendidas, manteniéndose solo una frecuencia nocturna hacia La Habana.

A nivel nacional, el transporte estatal de pasajeros en Cuba cayó un 93% entre enero y septiembre de 2025, una caída atribuida principalmente a la escasez de combustible diésel y a la crisis energética que afecta a la isla.

El incendio de este miércoles se suma a una serie de siniestros que han golpeado instalaciones de transporte y empresas estatales cubanas en los últimos meses.

En mayo de 2025, un incendio en la base de Ómnibus Nacionales de Camagüey destruyó tres vehículos interprovinciales sin causar víctimas.

En febrero de 2025, un incendio en la Terminal de Ómnibus de Mulgoba, en Boyeros, La Habana, calcinó varios vehículos.

En febrero de 2026, un incendio afectó la refinería Ñico López en La Habana, controlado el mismo día sin muertos ni heridos.

Los analistas señalan que el deterioro de la infraestructura estatal, la falta de mantenimiento y la crisis energética son factores que aumentan la vulnerabilidad de las instalaciones cubanas ante este tipo de siniestros.

El gobierno provincial prometió mantener informada a la población: «a medida que avance el proceso investigativo y se disponga de información oficial, informaremos al pueblo a través de nuestros perfiles institucionales».