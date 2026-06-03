«Sean comunistas en sus casas»: Manolín, el Médico de la Salsa, a los dirigentes cubanos

Manolín «El Médico de la Salsa» lanzó un desafío directo a los dirigentes cubanos en un video de poco más de dos minutos publicado en Facebook, en el que les exige que practiquen el comunismo en su propia vida antes de imponérselo al pueblo.

«Ustedes tienen todo el derecho a ser comunistas. Nadie se lo impide. ¿Esa es la ideología en la que ustedes creen, esa es la vida que a ustedes les gusta? Pues practíquenla. En su casa», dice el músico cubano en el clip.

El mensaje no se queda en la retórica: Manolín detalla exactamente qué implicaría esa coherencia ideológica.

«Se mudan para una casa modesta, sencilla, se buscan un carro modesto, sencillo, como un Lada, por ejemplo, sin lujos, sin ostentaciones, sin ropa de marca, compran en los mismos lugares que compra el pueblo humilde. Eso es ser comunista», afirma.

Solo entonces, argumenta, tendrían autoridad moral para defender esa ideología, aunque aclara que ni siquiera en ese caso podrían imponerla.

«Una vez que ustedes la practiquen, ya por lo menos tienen moral para pregonarla, tienen moral para sugerirla, todavía no pueden imponerla. Ese derecho no lo tiene nadie», sentencia.

El núcleo del video apunta directamente a la hipocresía de la cúpula gobernante.

«Y menos desde una mansión en Siboney con aire acondicionado y piscina, desde un Mercedes-Benz o un BMW con roles puestos, tus hijos viajando el mundo entero o viviendo en los mejores países capitalistas como reyes, y tú imponiéndole con tu cara dura un comunismo de miseria y pobreza al pueblo», dispara Manolín.

Siboney es un barrio residencial de La Habana históricamente asociado a la élite política y militar cubana desde 1959, señalado por críticos del régimen como símbolo de los privilegios de la nomenclatura.

Manolín también cuestiona la legitimidad del régimen para mantenerse en el poder.

«Ustedes están en el poder a la fuerza, ustedes lo saben. Si ustedes le dan a elegir al pueblo, los bota a todos ustedes. Han dilapidado 70 años de poder absoluto. Ustedes están por la fuerza, metiendo presos y cayéndole golpes y desterrando a todo el que levante la voz», concluye en el video.

Tras su reflexión, el músico publicó en Facebook una imagen con texto en letras blancas sobre fondo negro: «La revolución cubana no es una historia de amor. Es una triste y traumática historia de engaño, secuestro, robo, abuso, chantaje, crimen y castigo».

El video, por su parte, se enmarca en una escalada sostenida del discurso político del artista a lo largo de este año. En abril criticó el llamado de movilización de Díaz-Canel y arremetió contra la campaña «Mi firma por la Patria», pidiendo a los cubanos que no salvaran a sus verdugos.

En mayo declaró que «no hay más nada que hablar con la dictadura» y resumió su postura con la frase «se van o los vamos», pidiendo incluso el respaldo de Estados Unidos para tumbar al régimen.

Manolín, cuyo nombre real es Manuel González Hernández, abandonó Cuba en septiembre de 2024 tras cinco años de regreso a la isla —después de dos décadas en el exterior— y se instaló en España, desde donde ha radicalizado progresivamente su postura contra la dictadura.