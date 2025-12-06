Expulsan a activista de su centro laboral por sus publicaciones en redes

La sanción laboral no es un episodio aislado, sino el punto más reciente de una cadena de presiones, explicó la víctima.

Sábado, 6 Diciembre, 2025 - 13:47

Yoel Cruz

El cubano Yoel Cruz denunció públicamente que fue expulsado de su centro de trabajo debido a sus opiniones políticas expresadas en redes sociales, a través de transmisiones en directo y publicaciones en las que ha comentado sobre la situación del país y el caso de su hermano.

