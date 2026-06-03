Cubana pilla a su gato haciendo esto en el altar de sus santos: "¿Qué tú haces?"

Un gato atigrado gris se convirtió en protagonista involuntario de un video viral al ser pillado bebiendo tranquilamente el agua de las copas dedicadas a Eleguá en el altar de su dueña, la cubana Leisy Llanes (@leisyllanes en TikTok).

El clip, de apenas nueve segundos, muestra al felino —un tabby con ojos amarillo-dorados y collar con adorno decorativo— parado sobre la mesa de ofrenda, rodeado de copas de vino, botellas, una canasta de mimbre con dulces y paletas de colores, billetes de dólar y otros objetos rituales.

Al descubrir la escena, la dueña le pregunta: «¿Oye, qué tú haces?». El gato la mira fijamente y, sin inmutarse, sigue bebiendo como si nada.

El video fue etiquetado con los hashtags #elegua y #agua, lo que confirma que el altar está dedicado a Eleguá, el orisha guardián de los caminos y las encrucijadas en la santería cubana, y uno de los primeros en recibir ofrendas en la práctica religiosa doméstica.

El agua en el altar de Eleguá cumple una función ritual: «despertar» o refrescar la presencia del orisha. Junto al agua, las ofrendas habituales incluyen dulces, maíz, coco, aguardiente y tabaco.

El humor de la situación —un gato bebiendo impunemente el agua sagrada mientras su dueña lo observa sin poder creerlo— disparó la interacción en redes. El video acumuló más de 447,800 reproducciones, 41,700 likes y casi cinco mil compartidos desde su publicación el 14 de mayo.

Este tipo de contenido conecta con una tradición de humor cotidiano muy arraigada en la comunidad cubana en redes sociales, donde las situaciones domésticas inesperadas que involucran mascotas o niños interfiriendo con prácticas de la religión afrocubana generan gran empatía y carcajadas.

No es la primera vez que un altar de Eleguá protagoniza un momento así. En junio de 2025, una madre cubana grabó a su hijo pequeño comiéndose las palomitas de maíz colocadas como ofrenda, con una reacción de incredulidad y humor muy similar que también se volvió viral.

La propia descripción que Leisy Llanes escribió para su video resume el sentir de miles de seguidores que se identificaron con la escena: «Ella se pasa».