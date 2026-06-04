Yosmany Mayeta quiere ser gobernador de Santiago en una Cuba libre

El periodista independiente cubano Yosmany Mayeta anunció públicamente su intención de postularse como candidato a gobernador de Santiago de Cuba cuando llegue la democracia a la isla, expresando su fe en que ese momento podría ocurrir «en pocos meses».

Mayeta hizo el anuncio durante una entrevista en directo con Tania Costa, en la que también abordó la compleja situación migratoria que enfrenta en Estados Unidos tras haber llegado en 2019 con una visa J-1 incompatible con la Ley de Ajuste Cubano.

«Tengo fe. En pocos meses vamos a tener la libertad anhelada y, por supuesto, ahí voy a estar yo entre los primeros como candidatos a la gobernación de Santiago de Cuba», declaró el periodista.

Mayeta fue enfático en que la decisión final corresponde al pueblo cubano mediante elecciones libres y campaña electoral.

«Mientras lo decide el pueblo, quiero tener esa oportunidad de poder disputar con otras personas que también se postulen, hacer campaña electoral en Cuba, todos alzar nuestras campañas por los diferentes barrios y, por supuesto, que quien convenza al pueblo, sea el ganador», afirmó.

El periodista reconoció que el camino no será sencillo. «Va a ser difícil reconstruir Cuba después que se caiga la dictadura. Va a ser dificilísimo, pero me gustaría tener el honor de ser el primero en esa reconstrucción».

La conductora Tania Costa resumió el momento con una frase directa a los santiagueros: «Ya saben los santiagueros que Mayeta quiere postularse para gobernador de Santiago».

Mayeta es miembro de la UNPACU (Unión Patriótica de Cuba), organización opositora liderada por José Daniel Ferrer, y desde 2011 ejerce el periodismo independiente, en sus inicios, desde Santiago de Cuba, ciudad donde se hizo conocido por el lema popular «Súbelo, Mayeta», surgido de una canción de jóvenes artistas locales y convertido en símbolo de denuncia ciudadana.

El periodista enfrenta actualmente una audiencia decisiva en la Corte de Inmigración prevista para julio de 2026, donde una eventual deportación lo devolvería a Cuba, país en el que teme represalias por su activismo contra el régimen.

En mayo de este año, Mayeta denunció haber recibido amenazas por WhatsApp desde Cuba tras cubrir un accidente mortal en Santiago de Cuba presuntamente vinculado a Juan Guillermo Almeida.

Tras la visibilización de su situación migratoria, los abogados Liudmila Marcelo y Willy Allen se ofrecieron a revisar su caso de forma gratuita.

Santiago de Cuba, ciudad natal de Mayeta, es históricamente una de las provincias con mayor activismo opositor, especialmente en el contexto de los apagones y la crisis económica que se agudizó desde 2024, lo que convierte su eventual candidatura en un símbolo de las aspiraciones democráticas de esa región.