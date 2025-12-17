Talento cubano destaca en las firmas internacionales: más de 40 contratos con MLB

Vídeos relacionados:
Este 15 de diciembre concluyó oficialmente el período de firmas internacionales 2024–25 de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), una etapa clave para el desarrollo del talento joven a nivel global y en la que Cuba volvió a tener una presencia relevante, destacó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.
Durante el período, 41 jugadores nacidos en Cuba firmaron contratos con organizaciones de MLB, lo que coloca a la isla como el cuarto país con más firmas, solo por detrás de República Dominicana, Venezuela y México.
La cifra confirma la continuidad del flujo de talento cubano hacia el béisbol profesional, pese a las restricciones, obstáculos migratorios y limitaciones estructurales que enfrentan los peloteros de la isla.
Un mercado global altamente competitivo
En total, más de 1,000 jugadores de 24 países lograron acuerdos con franquicias de MLB. Los Boston Red Sox y los Philadelphia Phillies lideraron a todas las organizaciones con 48 firmas cada uno, mientras que los Washington Nationals fueron el equipo con menos incorporaciones, con 19 jugadores firmados.
El peso de Cuba en este mercado resulta significativo si se tiene en cuenta que la mayoría de los peloteros cubanos deben desarrollar sus carreras fuera de los sistemas oficiales de la isla o emigrar para poder acceder al profesionalismo, a diferencia de otros países con academias establecidas y acuerdos directos con MLB.
Lo más leído hoy:
Talento cubano que sigue abriéndose camino
La presencia de 41 cubanos firmados refleja no solo la calidad histórica del béisbol en la isla, sino también la capacidad de adaptación de sus jóvenes talentos a un escenario internacional cada vez más competitivo.
Para muchos de ellos, estas firmas representan el primer paso hacia el sueño de llegar a las Grandes Ligas, aunque el camino esté marcado por desafíos adicionales fuera del terreno de juego.
Con el cierre del período 2024–25, el béisbol cubano vuelve a demostrar que, aun en medio de dificultades internas, sigue siendo una cantera de talento codiciada por las organizaciones de MLB.
Preguntas frecuentes sobre la diáspora del béisbol cubano y las firmas en MLB
¿Cuántos peloteros cubanos firmaron con la MLB en el período 2024-2025?
Durante el período de firmas internacionales 2024-2025, 41 peloteros cubanos firmaron contratos con organizaciones de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), posicionando a Cuba como el cuarto país con más firmas detrás de República Dominicana, Venezuela y México.
¿Cuáles son las razones detrás de la emigración masiva de peloteros cubanos?
La emigración masiva de peloteros cubanos se debe a la falta de oportunidades profesionales y económicas en Cuba, junto con las limitaciones estructurales del sistema deportivo estatal. Los jóvenes talentos buscan desarrollarse en países como República Dominicana y México, donde existen academias vinculadas a la MLB que ofrecen condiciones más favorables.
¿Qué impacto tiene el éxodo de peloteros cubanos en el béisbol de la isla?
El éxodo de peloteros cubanos ha debilitado el nivel competitivo de la Serie Nacional y ha llevado a resultados pobres en torneos internacionales. La continua fuga de talentos refleja un sistema deportivo en crisis, incapaz de retener a sus mejores jugadores debido a la falta de desarrollo y estabilidad.
¿Cómo afecta el control gubernamental a los peloteros cubanos en el extranjero?
El control gubernamental en Cuba limita la participación de peloteros cubanos en eventos internacionales y en equipos nacionales, especialmente aquellos que han emigrado o tienen conexión con Estados Unidos. Esta situación impide que muchos talentos cubanoamericanos representen a la isla, a pesar de su disposición a hacerlo.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.