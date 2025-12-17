Talento cubano destaca en las firmas internacionales: más de 40 contratos con MLB

Vídeos relacionados:

Este 15 de diciembre concluyó oficialmente el período de firmas internacionales 2024–25 de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), una etapa clave para el desarrollo del talento joven a nivel global y en la que Cuba volvió a tener una presencia relevante, destacó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.

Durante el período, 41 jugadores nacidos en Cuba firmaron contratos con organizaciones de MLB, lo que coloca a la isla como el cuarto país con más firmas, solo por detrás de República Dominicana, Venezuela y México.

La cifra confirma la continuidad del flujo de talento cubano hacia el béisbol profesional, pese a las restricciones, obstáculos migratorios y limitaciones estructurales que enfrentan los peloteros de la isla.

Un mercado global altamente competitivo

En total, más de 1,000 jugadores de 24 países lograron acuerdos con franquicias de MLB. Los Boston Red Sox y los Philadelphia Phillies lideraron a todas las organizaciones con 48 firmas cada uno, mientras que los Washington Nationals fueron el equipo con menos incorporaciones, con 19 jugadores firmados.

El peso de Cuba en este mercado resulta significativo si se tiene en cuenta que la mayoría de los peloteros cubanos deben desarrollar sus carreras fuera de los sistemas oficiales de la isla o emigrar para poder acceder al profesionalismo, a diferencia de otros países con academias establecidas y acuerdos directos con MLB.

Talento cubano que sigue abriéndose camino

La presencia de 41 cubanos firmados refleja no solo la calidad histórica del béisbol en la isla, sino también la capacidad de adaptación de sus jóvenes talentos a un escenario internacional cada vez más competitivo.

Para muchos de ellos, estas firmas representan el primer paso hacia el sueño de llegar a las Grandes Ligas, aunque el camino esté marcado por desafíos adicionales fuera del terreno de juego.

Con el cierre del período 2024–25, el béisbol cubano vuelve a demostrar que, aun en medio de dificultades internas, sigue siendo una cantera de talento codiciada por las organizaciones de MLB.