Propaganda política cubana: Díaz-Canel y Marrero inauguran una Unidad de Tratamiento Ambulatorio de Oncología

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El presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz inauguraron el miércoles la Unidad de Tratamiento Ambulatorio de Oncología del Instituto de Oncología y Radiobiología (INOR), ubicado en el municipio habanero de Plaza de la Revolución.
Concretamente, no construyeron un hospital nuevo ni un instituto nuevo. Lo que inauguraron fue una sala especializada para pacientes oncológicos que reciben tratamiento sin necesidad de ingreso hospitalario en el INOR.
Sin embargo, el acto fue cuidadosamente orquestado como un ejercicio de propaganda política: se celebró el mismo día del cumpleaños número 95 de Raúl Castro, en el año del centenario del natalicio de Fidel Castro y en el 60 aniversario de la fundación del INOR.
El director del instituto, doctor Luis Eduardo Martín Rodríguez, abrió la ceremonia con una grabación de audio del exdictador afirmando que «la vida es un permanente batallar».
Ese mismo día, La Habana registró protestas con cacerolazos por el cumpleaños de Raúl Castro, quien es considerado un fugitivo de la justicia internacional.
El propio director del INOR reconoció la contradicción del momento: «Lo hacemos en un contexto difícil, marcado por el recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético, y las amenazas de intervención militar del gobierno de los Estados Unidos».
La nueva unidad lleva el nombre de la doctora María del Carmen Barroso, quien inició la quimioterapia ambulatoria en Cuba en la década de 1980, y tendrá capacidad para atender entre 90 y 120 pacientes diarios con esquemas de quimioterapia, inmunoterapia y tratamientos de soporte.
El patrón de inauguraciones médicas como herramienta propagandística es recurrente en el régimen. En diciembre de 2025, Díaz-Canel exhibió hospitales también en medio de la crisis sanitaria generalizada.
La inauguración contrasta brutalmente con la realidad que viven los pacientes oncológicos cubanos. En octubre de 2025, enfermos de cáncer denunciaron no poder recibir tratamiento por falta de medicamentos e insumos básicos.
Según datos de la OMS y la ONU de mayo de 2026, más de 100,000 pacientes esperan cirugías pospuestas en Cuba, incluyendo más de 11,000 niños, y alrededor de cinco millones de personas con enfermedades crónicas —incluidos pacientes oncológicos— enfrentan interrupciones en sus tratamientos.
El cáncer es la segunda causa de muerte en Cuba, con casi 27,000 fallecidos en 2021. Se diagnostican entre 30,000 y 36,000 casos nuevos al año, el 60% requiere radioterapia, pero la infraestructura existente solo puede atender a unos 9,000 pacientes anuales.
Hay un desabastecimiento «prácticamente total» de medicamentos en las farmacias cubanas. Esto deja un duro impacto en pacientes con enfermedades crónicas. Además, la Organización Panamericana de la Salud reportó 385 instalaciones de salud dañadas en el país.
El director del INOR aseguró que la nueva unidad «está a la altura de cualquier unidad de primer nivel de tratamiento oncológico en el mundo», y añadió que los trabajadores, pese a vivir «largos apagones» y «disímiles problemas cotidianos», deben ponerse «un traje en el hospital que no tiene nada que ver con el que dejaron en la casa».
Preguntas frecuentes sobre la inauguración de la Unidad de Tratamiento Ambulatorio de Oncología en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué inauguraron exactamente Díaz-Canel y Marrero en el INOR?
Inauguraron la Unidad de Tratamiento Ambulatorio de Oncología, una sala especializada para pacientes oncológicos que reciben tratamiento sin necesidad de ingreso hospitalario en el Instituto de Oncología y Radiobiología (INOR) en La Habana.
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¿Por qué se considera que la inauguración fue un acto de propaganda política?
El evento fue orquestado para coincidir con fechas significativas para el régimen, como el cumpleaños de Raúl Castro y el centenario de Fidel Castro, y se usó como herramienta de propaganda para desviar la atención de las profundas carencias del sistema de salud cubano.
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¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud cubano enfrenta una crisis severa con escasez de medicamentos, insumos básicos y largos apagones, afectando a más de 100,000 pacientes que esperan cirugías pospuestas. El desabastecimiento es prácticamente total en las farmacias y hospitales del país.
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¿Cómo afecta la crisis sanitaria a los pacientes oncológicos en Cuba?
Los pacientes oncológicos enfrentan interrupciones en sus tratamientos debido a la falta de medicamentos e insumos básicos, lo que contrasta con las inauguraciones propagandísticas del régimen. Más de 5 millones de personas con enfermedades crónicas, incluidos pacientes oncológicos, sufren interrupciones en sus tratamientos.
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¿Qué papel juega la propaganda en las inauguraciones de salud en Cuba?
El régimen cubano utiliza las inauguraciones en el sector salud como un medio para proyectar una imagen de progreso y resistencia ante adversidades, a menudo ignorando la realidad de las carencias y el colapso del sistema. Las inauguraciones se presentan como logros del gobierno, mientras la población sigue enfrentando una grave crisis sanitaria.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.