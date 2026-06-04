Propaganda política cubana: Díaz-Canel y Marrero inauguran una Unidad de Tratamiento Ambulatorio de Oncología

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El presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero Cruz inauguraron el miércoles la Unidad de Tratamiento Ambulatorio de Oncología del Instituto de Oncología y Radiobiología (INOR), ubicado en el municipio habanero de Plaza de la Revolución.

Concretamente, no construyeron un hospital nuevo ni un instituto nuevo. Lo que inauguraron fue una sala especializada para pacientes oncológicos que reciben tratamiento sin necesidad de ingreso hospitalario en el INOR.

Sin embargo, el acto fue cuidadosamente orquestado como un ejercicio de propaganda política: se celebró el mismo día del cumpleaños número 95 de Raúl Castro, en el año del centenario del natalicio de Fidel Castro y en el 60 aniversario de la fundación del INOR.

El director del instituto, doctor Luis Eduardo Martín Rodríguez, abrió la ceremonia con una grabación de audio del exdictador afirmando que «la vida es un permanente batallar».

Ese mismo día, La Habana registró protestas con cacerolazos por el cumpleaños de Raúl Castro, quien es considerado un fugitivo de la justicia internacional.

El propio director del INOR reconoció la contradicción del momento: «Lo hacemos en un contexto difícil, marcado por el recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético, y las amenazas de intervención militar del gobierno de los Estados Unidos».

La nueva unidad lleva el nombre de la doctora María del Carmen Barroso, quien inició la quimioterapia ambulatoria en Cuba en la década de 1980, y tendrá capacidad para atender entre 90 y 120 pacientes diarios con esquemas de quimioterapia, inmunoterapia y tratamientos de soporte.

El patrón de inauguraciones médicas como herramienta propagandística es recurrente en el régimen. En diciembre de 2025, Díaz-Canel exhibió hospitales también en medio de la crisis sanitaria generalizada.

La inauguración contrasta brutalmente con la realidad que viven los pacientes oncológicos cubanos. En octubre de 2025, enfermos de cáncer denunciaron no poder recibir tratamiento por falta de medicamentos e insumos básicos.

Según datos de la OMS y la ONU de mayo de 2026, más de 100,000 pacientes esperan cirugías pospuestas en Cuba, incluyendo más de 11,000 niños, y alrededor de cinco millones de personas con enfermedades crónicas —incluidos pacientes oncológicos— enfrentan interrupciones en sus tratamientos.

El cáncer es la segunda causa de muerte en Cuba, con casi 27,000 fallecidos en 2021. Se diagnostican entre 30,000 y 36,000 casos nuevos al año, el 60% requiere radioterapia, pero la infraestructura existente solo puede atender a unos 9,000 pacientes anuales.

Hay un desabastecimiento «prácticamente total» de medicamentos en las farmacias cubanas. Esto deja un duro impacto en pacientes con enfermedades crónicas. Además, la Organización Panamericana de la Salud reportó 385 instalaciones de salud dañadas en el país.

El director del INOR aseguró que la nueva unidad «está a la altura de cualquier unidad de primer nivel de tratamiento oncológico en el mundo», y añadió que los trabajadores, pese a vivir «largos apagones» y «disímiles problemas cotidianos», deben ponerse «un traje en el hospital que no tiene nada que ver con el que dejaron en la casa».