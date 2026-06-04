Cuba: Una dictadura que asesina a civiles solo por intentar huir del país

María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, recordó que las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera cubana han disparado durante décadas contra personas que intentaban huir del país por mar, y que esas muertes constituyen asesinatos extrajudiciales documentados por la organización.

Sus declaraciones se enmarcan en el informe «Cuba: el costo humano del régimen de Raúl Castro», publicado por Archivo Cuba en marzo de 2026 y destacado con motivo del 95 cumpleaños de Raúl Castro.

«Hay muchas muertes en el mar que nosotros consideramos muy probablemente son asesinatos extrajudiciales, donde a través de las décadas sabemos que las Fuerzas Armadas o la Guardia Costera cubana le tira a los que están tratando de huir», afirmó Werlau en una entrevista con CiberCuba.

La investigadora fue categórica al señalar que esta práctica no tiene precedente en el hemisferio occidental.

«Eso realmente es una cosa que yo considero muy atroz, que hay que destacar, que yo conozca ninguna dictadura de este hemisferio ha hecho eso, ha asesinado civiles, mucho menos menores de edad, por querer irse de su país, nada más es como único crimen, eso es una barbaridad», subrayó.

El informe de Archivo Cuba documenta 365 muertes en intentos de salida de Cuba durante el período en que Raúl Castro estuvo al frente del país, entre 2006 y el 15 de marzo de 2026.

Hasta marzo de 2023, la organización había contabilizado 107 cubanos muertos en hechos atribuidos a las Tropas Guardafronteras, incluyendo disparos, colisiones y otros incidentes en el mar.

Werlau advirtió que las cifras documentadas representan solo una fracción de la realidad: «Desgraciadamente sabemos que hay categorías donde deben ser muchísimas más, como son las muertes en custodia, que eso es muy difícil documentarlo porque no hay acceso a hacer estudios de campo; los cubanos lo saben bien».

El caso más emblemático de esta práctica es el hundimiento del remolcador «13 de Marzo» el 13 de julio de 1994, cuando cuatro embarcaciones estatales cubanas persiguieron y embistieron la nave que transportaba unas 72 personas que intentaban escapar de la Isla, causando la muerte de al menos 35 personas, incluidos niños. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó el caso y Amnistía Internacional lo recogió en sus informes.

En ese contexto, Werlau también abordó la imputación presentada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro y cinco militares cubanos por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas.

«La imputación de Raúl Castro del 20 de mayo es muy particular porque hay una evidencia muy sólida de que fue él el que dio la orden, y además ya no es jefe de estado. Porque los jefes de estado, nos gusten o no, tienen ciertas inmunidades y no pueden ser procesados; no es su caso», explicó la investigadora.

Werlau calificó a Raúl Castro de «asesino en serie» y respaldó esa afirmación con datos concretos: al mando de la provincia de Oriente en enero de 1959, el propio Castro se jactó de haber mandado a fusilar más de 100 hombres. Archivo Cuba tiene documentados 140 fusilados en esa provincia durante ese período.

«Son personas sin debido proceso de ley cuyo único crimen había sido portar el uniforme de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, que no necesariamente habían cometido crímenes, y que si habían cometido excesos merecían un juicio», subrayó Werlau.

El informe de Archivo Cuba contabiliza en total 8,267 muertes y desapariciones por motivos políticos en Cuba desde 1959, y 1,002 durante el período de Raúl Castro, cifras que la investigadora considera apenas una parte del verdadero costo humano de más de siete décadas de dictadura.