"Cosas que me vas a envidiar por ser cubana": youtuber retrata con ironía la realidad de la isla

La creadora de contenido y youtuber cubana Rosalia Díaz publicó un reel en Instagram en el que, con ironía afilada, enumera las supuestas «ventajas» de vivir en Cuba: apagones de 36 horas, salarios que no alcanzan para un cartón de huevos, escasez de agua, censura en redes sociales y familias diezmadas por la emigración.
El video de poco más de un minuto arranca con una frase que marca el tono de todo lo que sigue: «Siempre tengo corriente, 12, 24, 36 horas seguidas con electricidad. Un derroche de megawatts».
Cada «ventaja» que enumera Díaz es en realidad una denuncia directa a los grandes males estructurales de la isla en 2026.
Sobre el salario, siendo universitaria, dice: «Mi título universitario me ha abierto muchísimos caminos y para nada el salario es el equivalente al precio de un cartón de huevos».
La realidad que subyace a esa ironía es contundente: el salario mínimo oficial en Cuba es de 2,100 pesos cubanos mensuales, y el salario medio ronda los 6,500 CUP —unos 13 dólares—, mientras que un cartón de 30 huevos cuesta entre 3,000 y 4,000 pesos en el mercado informal.
Médicos y profesionales con título universitario abandonan sus profesiones porque sus ingresos no cubren ni la alimentación básica, una tendencia que se ha agudizado en los últimos meses.
Sobre la escasez de agua, Díaz apunta: «Aquí no acumulas ropa para lavar porque hay agua todo el mes», en referencia a los cortes que han dejado barrios enteros de La Habana más de diez días sin agua corriente.
La libertad de expresión también recibe su turno: «Puedes expresarte libremente lo mismo en las calles que en redes sociales, por ejemplo. ¿Qué cosa? Tampoco puedo decir eso».
El momento en que la creadora se interrumpe a sí misma condensa en segundos lo que Cuba mantiene con restricciones severas y casos documentados de detenciones por publicaciones en redes.
El cierre del video golpea con más fuerza aún, al ironizar sobre la emigración masiva: «No he tenido que despedir ni a mi familia ni a mis amigos, que no los he visto marchar uno a uno, que somos muy felices aquí todos juntos y que por las tardes venimos al malecón a ver las puestas de sol y a tomar Cuba Libre».
Cuba perdió más de un millón de habitantes en un año por emigración, y prácticamente todas las familias de la isla han vivido la despedida de algún ser querido.
El humor irónico como forma de denuncia es una tendencia creciente entre los cubanos en redes sociales. El reel de Rosalia Díaz condensa en poco más de un minuto lo que el discurso oficial minimiza o niega, y la respuesta del público —miles de reacciones en pocas horas— sugiere que el mensaje resonó con fuerza entre quienes lo viven a diario.
Preguntas frecuentes sobre la realidad actual en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la youtuber Rosalia Díaz utiliza ironía para describir la situación en Cuba?
Rosalia Díaz utiliza la ironía como una forma de denuncia para resaltar los problemas estructurales de Cuba, como los apagones prolongados, los bajos salarios, la escasez de agua y la censura, mostrando la realidad que muchos intentan minimizar o negar.
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¿Cuáles son las principales dificultades económicas que enfrenta el pueblo cubano en 2026?
El pueblo cubano enfrenta salarios insuficientes que no cubren las necesidades básicas, con un salario mínimo de 2,100 pesos cubanos mensuales, mientras que productos básicos como un cartón de huevos pueden costar entre 3,000 y 4,000 pesos. Además, la falta de electricidad, servicios básicos, la inflación, la escasez de productos y la dependencia de remesas agravan la situación.
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¿Cuál es la situación de la libertad de expresión en Cuba según las denuncias en redes sociales?
Las denuncias en redes sociales señalan que la libertad de expresión en Cuba está severamente restringida. Existen casos documentados de detenciones por publicaciones críticas en redes, y muchos cubanos se autocensuran por temor a represalias. Esto refleja un ambiente de control estatal sobre la expresión pública.
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¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria en Cuba?
La crisis energética en Cuba resulta en apagones prolongados que superan las 20 horas diarias, paralizando la vida cotidiana, dificultando la conservación de alimentos y agravando la situación sanitaria. Estos apagones también dificultan tareas básicas como cocinar o acceder a agua corriente.
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¿Qué impacto ha tenido la emigración en las familias cubanas?
La emigración ha diezmado a muchas familias cubanas, con más de un millón de habitantes que dejaron la isla en un año. Prácticamente todas las familias han vivido la despedida de algún ser querido, lo que ha generado un impacto emocional significativo en la sociedad.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.