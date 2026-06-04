"Cosas que me vas a envidiar por ser cubana": youtuber retrata con ironía la realidad de la isla

La creadora de contenido y youtuber cubana Rosalia Díaz publicó un reel en Instagram en el que, con ironía afilada, enumera las supuestas «ventajas» de vivir en Cuba: apagones de 36 horas, salarios que no alcanzan para un cartón de huevos, escasez de agua, censura en redes sociales y familias diezmadas por la emigración.

El video de poco más de un minuto arranca con una frase que marca el tono de todo lo que sigue: «Siempre tengo corriente, 12, 24, 36 horas seguidas con electricidad. Un derroche de megawatts».

Cada «ventaja» que enumera Díaz es en realidad una denuncia directa a los grandes males estructurales de la isla en 2026.

Sobre el salario, siendo universitaria, dice: «Mi título universitario me ha abierto muchísimos caminos y para nada el salario es el equivalente al precio de un cartón de huevos».

La realidad que subyace a esa ironía es contundente: el salario mínimo oficial en Cuba es de 2,100 pesos cubanos mensuales, y el salario medio ronda los 6,500 CUP —unos 13 dólares—, mientras que un cartón de 30 huevos cuesta entre 3,000 y 4,000 pesos en el mercado informal.

Médicos y profesionales con título universitario abandonan sus profesiones porque sus ingresos no cubren ni la alimentación básica, una tendencia que se ha agudizado en los últimos meses.

Sobre la escasez de agua, Díaz apunta: «Aquí no acumulas ropa para lavar porque hay agua todo el mes», en referencia a los cortes que han dejado barrios enteros de La Habana más de diez días sin agua corriente.

La libertad de expresión también recibe su turno: «Puedes expresarte libremente lo mismo en las calles que en redes sociales, por ejemplo. ¿Qué cosa? Tampoco puedo decir eso».

El momento en que la creadora se interrumpe a sí misma condensa en segundos lo que Cuba mantiene con restricciones severas y casos documentados de detenciones por publicaciones en redes.

El cierre del video golpea con más fuerza aún, al ironizar sobre la emigración masiva: «No he tenido que despedir ni a mi familia ni a mis amigos, que no los he visto marchar uno a uno, que somos muy felices aquí todos juntos y que por las tardes venimos al malecón a ver las puestas de sol y a tomar Cuba Libre».

Cuba perdió más de un millón de habitantes en un año por emigración, y prácticamente todas las familias de la isla han vivido la despedida de algún ser querido.

El humor irónico como forma de denuncia es una tendencia creciente entre los cubanos en redes sociales. El reel de Rosalia Díaz condensa en poco más de un minuto lo que el discurso oficial minimiza o niega, y la respuesta del público —miles de reacciones en pocas horas— sugiere que el mensaje resonó con fuerza entre quienes lo viven a diario.