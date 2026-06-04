La vida de los cubanos: Sin agua, sin gas y con apagones

Una cubana identificada como Melissa Marchante publicó un video en Facebook que resume con una sola pregunta el hartazgo de millones: «¿hasta cuándo?».

En el clip, la mujer aparece visiblemente angustiada, con la mirada cargada de agotamiento. No hace falta más explicación: la escena habla por sí sola.

Melissa muestra las distintas escenas que se suceden cada día en los hogares cubanas: sin agua corriente, esperando que llegue algún alimento a la bodega, en medio de apagones que en muchas zonas superan las 24 horas seguidas, sin gas para cocinar...

Su pregunta de «¿hasta cuándo?» se ha convertido en el grito cotidiano de la Cuba de 2026.

El video no es un caso aislado. Según datos oficiales cubanos recogidos en mayo, casi 2,7 millones de cubanos carecen de acceso regular al agua potable y cerca de 10 millones sufren suministro intermitente.

La razón estructural es directa: el 87 % de los acueductos del país depende del Sistema Eléctrico Nacional. Sin luz, no hay agua. Y la luz escasea de forma dramática.

Este mismo jueves, la Unión Eléctrica proyectó un déficit de 1.975 MW en el horario pico, con 1,203 MW indisponibles por falta de combustible. El miércoles, el déficit fue de 1,905 MW frente a una demanda de 3,150 MW. En algunos municipios se documentaron cortes de hasta 50 horas consecutivas.

El régimen de Miguel Díaz-Canel no ofrece soluciones concretas ante un colapso que se agrava semana a semana.

El contraste que más duele aparece en uno de los comentarios al video: «Y en Varadero celebrándose el inicio del verano». Entre el 29 y el 31 de mayo, mientras millones de cubanos no tenían agua ni electricidad, se celebró en un hotel de lujo la fiesta «Inicio del Verano 2K26», con mesas VIP de hasta 600 dólares. Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, participó y promocionó el evento.

Los comentarios al video de Marchante mezclan dolor, rabia y resignación. Uno de los más contundentes señala la normalización de la miseria como el mal más profundo: «Lo peor es que muchos normalizaron el estar sin luz, sin gas y sin agua... cocinan con leña, cargando agua y cuando se va la luz ya tienen listo el dominó y la botella de ron y se formó el rejalo».

Otros simplemente repiten la misma pregunta: «hasta cuándo, coño».

Hay quienes expresan solidaridad emocional: «Me hiciste llorar, mi niña»; «Niña, me parte el alma ver tu carita como aclamas a Dios» y «Es duro, Dios, pon tu mano».

Algunos internatuas son más escuetos pero igual de precisos: «Esa es la vida del cubano» o «La triste realidad de nuestro país. Cómo dueles, Cuba».

La ONU advirtió en mayo que la combinación de apagones y escasez de agua aumenta el riesgo de dengue, chikungunya y otras enfermedades transmitidas por el agua, añadiendo una dimensión sanitaria a una crisis que ya era humanitaria.

«No es fácil, no se sabe dónde va a parar esto», escribió otro internauta, y pocas frases describen mejor la incertidumbre que vive hoy la Isla.