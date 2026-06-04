Video: Cubana explota contra asaltante que le arrebató el celular en plena calle

Una mujer cubana enfrentó a golpes y gritos a un hombre que intentó robarle el teléfono celular con un cuchillo en mano, mientras se dirigía a su trabajo en la zona de La Rampa, en el municipio Plaza de la Revolución, La Habana. El momento fue captado en video y difundido en Facebook por Pedro Lizardo Garcés Escalona, delegado de la Circunscripción 6 del Consejo Popular Rampa, a través de su página «Gente de Barrio».
Según la publicación, el asalto ocurrió en horas de la mañana cuando el ladrón abordó a la mujer con un cuchillo para arrebatarle el celular. Vecinos del lugar y un joven en particular persiguieron y retuvieron al agresor hasta la llegada de la policía, que procedió a su captura.
Cuando el ladrón fue inmovilizado por la multitud, la víctima lo encaró sin miedo: le gritó «¡Cállate!» y le propinó varios bofetones ante los aplausos de los presentes.
La mujer explicó ante todos por qué usaba el teléfono en ese momento: «Estoy llamando a mi trabajo para informar que no tengo transporte y el muy hijo de p*** me quita el teléfono de las manos y con un cuchillo en las manos».
Cuando el ladrón intentó defenderse diciendo «Yo no te di», la víctima le respondió sin rodeos: «No me diste, pero no te das cuenta que soy una mujer. Yo soy una mujer y vivo de mi trabajo».
Las personas presentes también le preguntaron al detenido si le gustaría que le hicieran lo mismo a su madre, mientras le quitaban el cuchillo que portaba. Al final, la mujer agradeció la intervención: «Gracias a un muchacho. Gracias a la policía».
El delegado Garcés Escalona acompañó el video con un mensaje directo: «Toda acción delictiva o antisocial tendrá su respuesta, que a nadie le quepa la menor duda». La publicación indicó además que quienes hayan sido víctimas de este sujeto pueden dirigirse a la Unidad de la PNR de Zapata y C.
El incidente se produce en un contexto de escalada histórica de la delincuencia en Cuba. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 2,833 delitos verificados en 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, con los robos como categoría dominante: 1,536 casos, un alza del 479% desde 2023.
La Habana figura entre las cuatro provincias más afectadas del país, junto a Matanzas, Granma y Santiago de Cuba. Solo el miércoles, el catedrático Julio César González Pagés alertó que «los adultos mayores somos ahora el centro de robos y asaltos» en Cuba.
En lo que va de 2026, los casos de retención ciudadana de ladrones se han multiplicado en redes sociales. El pasado 27 de mayo, vecinos capturaron a un adolescente arrebatador en Santiago de Cuba que declaró sin pudor: «Yo soy menor, no me va a pasar nada». En abril, un joven inmovilizó a un carterista en La Habana hasta entregarlo a la policía, en una escena que también se viralizó.
La respuesta de la comunidad en el caso de La Rampa resume el hartazgo de una población que enfrenta la inseguridad con sus propias manos ante la incapacidad del Estado para contener una ola delictiva que no para de crecer.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de la delincuencia en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué ha aumentado tanto la delincuencia en Cuba en los últimos años?
La delincuencia en Cuba ha aumentado significativamente debido a la crisis económica, que ha provocado un incremento en los delitos por subsistencia. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en 2025 se registraron 2,833 delitos, un aumento del 115% respecto a 2024. La falta de respuesta efectiva de las autoridades también ha impulsado a la ciudadanía a tomar medidas por su cuenta.
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¿Cómo están respondiendo los ciudadanos cubanos ante la ola de robos?
Ante la creciente inseguridad, los ciudadanos en Cuba están tomando medidas por su cuenta. En varios casos, han capturado y retenido a presuntos ladrones hasta la llegada de la policía. Este fenómeno refleja la frustración y desconfianza hacia las autoridades debido a su ineficacia para controlar la situación.
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¿Qué impacto tiene la crisis económica en el aumento de la delincuencia en Cuba?
La crisis económica en Cuba ha llevado a un aumento de la delincuencia al agravar las condiciones de vida de la población. La contracción del PIB y la pérdida de efectivos en la Policía Nacional Revolucionaria dificultan aún más la contención de los delitos, que se han incrementado dramáticamente en los últimos años.
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¿Qué papel juegan las redes sociales en la denuncia de delitos en Cuba?
Las redes sociales se han convertido en un mecanismo clave para denunciar delitos en Cuba, especialmente ante la falta de canales oficiales efectivos. Los ciudadanos utilizan estas plataformas para alertar a la comunidad sobre robos y otros actos delictivos, compartiendo videos e información de eventos en tiempo real.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.