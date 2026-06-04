Video: Cubana explota contra asaltante que le arrebató el celular en plena calle

Una mujer cubana enfrentó a golpes y gritos a un hombre que intentó robarle el teléfono celular con un cuchillo en mano, mientras se dirigía a su trabajo en la zona de La Rampa, en el municipio Plaza de la Revolución, La Habana. El momento fue captado en video y difundido en Facebook por Pedro Lizardo Garcés Escalona, delegado de la Circunscripción 6 del Consejo Popular Rampa, a través de su página «Gente de Barrio».

Según la publicación, el asalto ocurrió en horas de la mañana cuando el ladrón abordó a la mujer con un cuchillo para arrebatarle el celular. Vecinos del lugar y un joven en particular persiguieron y retuvieron al agresor hasta la llegada de la policía, que procedió a su captura.

Cuando el ladrón fue inmovilizado por la multitud, la víctima lo encaró sin miedo: le gritó «¡Cállate!» y le propinó varios bofetones ante los aplausos de los presentes.

La mujer explicó ante todos por qué usaba el teléfono en ese momento: «Estoy llamando a mi trabajo para informar que no tengo transporte y el muy hijo de p*** me quita el teléfono de las manos y con un cuchillo en las manos».

Cuando el ladrón intentó defenderse diciendo «Yo no te di», la víctima le respondió sin rodeos: «No me diste, pero no te das cuenta que soy una mujer. Yo soy una mujer y vivo de mi trabajo».

Las personas presentes también le preguntaron al detenido si le gustaría que le hicieran lo mismo a su madre, mientras le quitaban el cuchillo que portaba. Al final, la mujer agradeció la intervención: «Gracias a un muchacho. Gracias a la policía».

El delegado Garcés Escalona acompañó el video con un mensaje directo: «Toda acción delictiva o antisocial tendrá su respuesta, que a nadie le quepa la menor duda». La publicación indicó además que quienes hayan sido víctimas de este sujeto pueden dirigirse a la Unidad de la PNR de Zapata y C.

El incidente se produce en un contexto de escalada histórica de la delincuencia en Cuba. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana documentó 2,833 delitos verificados en 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023, con los robos como categoría dominante: 1,536 casos, un alza del 479% desde 2023.

La Habana figura entre las cuatro provincias más afectadas del país, junto a Matanzas, Granma y Santiago de Cuba. Solo el miércoles, el catedrático Julio César González Pagés alertó que «los adultos mayores somos ahora el centro de robos y asaltos» en Cuba.

En lo que va de 2026, los casos de retención ciudadana de ladrones se han multiplicado en redes sociales. El pasado 27 de mayo, vecinos capturaron a un adolescente arrebatador en Santiago de Cuba que declaró sin pudor: «Yo soy menor, no me va a pasar nada». En abril, un joven inmovilizó a un carterista en La Habana hasta entregarlo a la policía, en una escena que también se viralizó.

La respuesta de la comunidad en el caso de La Rampa resume el hartazgo de una población que enfrenta la inseguridad con sus propias manos ante la incapacidad del Estado para contener una ola delictiva que no para de crecer.