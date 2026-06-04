Cuba: «La guerra de la dictadura contra su pueblo ha acabado con el país»

María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, describió este jueves la situación de Cuba como la de un país que sale de una guerra que nunca fue declarada, pero que arrasó con todo: infraestructura, educación y salud, en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba publicada hoy, día en que Raúl Castro cumple 95 años.

«País casi que está saliendo de una guerra sin que haya habido una guerra. La guerra de la dictadura contra su pueblo que ha acabado con el país, con la infraestructura, con todo. No hay educación, no hay sistema de sanidad», afirmó Werlau.

La investigadora, cuya organización ha documentado más de 8.000 muertes vinculadas al régimen desde 1959, planteó la pregunta que considera central: cómo se reconstruye un país en esas condiciones.

«¿Cómo tú reconstruyes eso? Porque Estados Unidos no tiene un tesoro que hace cheques. O sea, depende del Congreso que asigne los fondos», señaló.

Werlau advirtió que la reconstrucción de Cuba dependerá en gran medida de la voluntad política de Washington, y que esa voluntad no está garantizada.

«Yo sí creo que tiene que haber un tutelaje importante de Estados Unidos y ojalá otras democracias del mundo que se sumen que han dicho que les importa el pueblo cubano. Ojalá sea un esfuerzo multilateral, pero no lo vemos», dijo.

La investigadora fue categórica al señalar que la comunidad internacional ha fallado al pueblo cubano: «No ha apoyado al pueblo de Cuba, ha apoyado la dictadura de Cuba».

Uno de los pasajes más crudos de su intervención fue la advertencia sobre el riesgo de que Cuba quede atrapada en un ciclo de colapso permanente, comparable al de otros Estados fallidos.

«Podríamos quedarnos cronificados con una pobreza cronificada como la de Haití, como la de Somalia», alertó Werlau, en referencia a países que llevan décadas sin salir de ese ciclo.

La situación del pueblo cubano, según la investigadora, ha llegado a un punto de agotamiento extremo que ni siquiera permite la huida.

«Yo creo que el pueblo cubano está tan mal que ni tan siquiera si tuviera la oportunidad de tirarse en balsa al mar lo va a hacer. Primero porque Estados Unidos, que es donde ellos quieren llegar, no va a recibirlos. Y segundo porque la gente no tiene con qué construir una balsa, llevar unos víveres, llevar agua, tener gasolina», explicó.

Werlau también criticó la narrativa mediática que rodea a Cuba, señalando que incluso medios conservadores omiten lo esencial.

«Que los medios conservadores critiquen que tienen que salir empresas españolas de Cuba por sanciones de Estados Unidos y que no mencionen en absoluto esa guerra del Estado contra su pueblo. Es que es tremendo», lamentó.

La entrevista se produce en el contexto de la publicación del informe «El costo humano del régimen de Raúl Castro», elaborado por Archivo Cuba, que documenta más de un millar de muertes desde 2006, cuando Raúl Castro asumió formalmente el poder, en un país donde la situación es descrita como mucho peor que en años anteriores.

Werlau cerró su intervención con un llamado directo al pueblo cubano: «Por último, yo le pido al pueblo cubano que abra sus corazones a Dios y juntos pidamos y tengamos solidaridad de uno a otro con el prójimo para buscar una solución a esto».