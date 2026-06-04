Archivo Cuba: Raúl Castro es un 'asesino en serie' con más de 8,000 muertes documentadas

María Werlau, directora ejecutiva de Archivo Cuba, calificó a Raúl Castro de «asesino en serie» durante una entrevista con motivo de su 95 cumpleaños, y presentó datos de un informe sobre el costo humano del régimen que su organización publicó en marzo de 2026.

«Son más de siete décadas que Raúl Castro es responsable y que nosotros lo consideramos un asesino en serie», afirmó Werlau. La investigadora subrayó que no usa esa expresión a la ligera: «Como digo, es un asesinato en serie, yo no digo eso superficialmente».

Archivo Cuba ha documentado más de 8,000 muertes desde 1959 y más de un millar atribuidas directamente al período en que Raúl Castro ejerció como máximo líder del país, entre 2006 y 2026.

Informe de Archivo Cuba

Werlau advirtió que las cifras documentadas son solo una fracción de la realidad. «Desgraciadamente sabemos que hay categorías donde deben ser muchísimas más, como son las muertes en custodia, que eso es muy difícil documentarlo porque no hay acceso a hacer estudios de campo», explicó.

Entre las categorías más atroces, la investigadora destacó las muertes en el mar: «Hay muchas muertes en el mar que nosotros consideramos muy probablemente son asesinatos extrajudiciales, donde a través de las décadas sabemos que las Fuerzas Armadas o la Guardia Costera cubana le tira a los que están tratando de huir».

Werlau fue categórica al comparar esta práctica con otras dictaduras del continente: «Que yo conozca ninguna dictadura de este hemisferio ha hecho eso, ha asesinado civiles, mucho menos menores de edad, por querer irse de su país, nada más es como único crimen, eso es una barbaridad».

Para ilustrar el patrón de conducta de Raúl Castro desde los primeros días de la Revolución, Werlau recordó un episodio revelador: «Raúl Castro estuvo a cargo de la provincia de Oriente muy brevemente, pocas semanas, y él mismo se jactó para el 15 de enero de 1959 de ya haber mandado a fusilar más de 100 hombres».

Archivo Cuba tiene documentados al menos 140 fusilados en esa provincia, personas sin debido proceso cuyo único crimen fue portar el uniforme de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.

La entrevista también abordó la imputación penal federal presentada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Werlau destacó la solidez jurídica del caso: «La imputación de Raúl Castro del 20 de mayo es muy particular porque hay una evidencia muy sólida de que fue él el que dio la orden, y además ya no es jefe de Estado porque los jefes de Estado, gusten o no nos gusten, tienen ciertas inmunidades y no pueden ser procesados, no es el caso con Raúl Castro».

La investigadora señaló que el informe fue publicado en marzo, pero que decidieron relanzarlo mediáticamente porque el 3 de junio era el día del 95 cumpleaños del exmandatario, quien cumple años convertido en fugitivo de la justicia estadounidense, mientras en La Habana los ciudadanos respondían con cacerolazos en medio de apagones de hasta 22 horas diarias.

De confirmarse una condena, Raúl Castro podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque la ausencia de tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos limita por ahora el alcance práctico de la acusación.