Represión en Cuba: Instruyen de cargos al escritor Ángel Santiesteban

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El escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats denunció este martes que las autoridades cubanas le instruyeron de cargos y le impusieron reclusión domiciliaria como medida cautelar, acusándolo de haber cambiado en el mercado informal 200 dólares donados al Asilo Nacional Masónico Llansó, una institución benéfica administrada por el Patronato masónico.

Según declaró a Cubanet, la acusación surgió tras una auditoría a los libros contables vinculados a donaciones enviadas por masones, principalmente desde Miami, para cubrir necesidades del asilo.

Santiesteban rechaza categóricamente la acusación. «Todavía no he hecho la declaración ante la Policía, pero yo no cambié los dólares. Lo que hice fue sustituir dinero», afirmó.

Según su versión, los 200 dólares estaban destinados inicialmente a la compra de leche para el asilo, y por indicación de los propios donantes intercambió esa suma y su equivalente en moneda nacional entre dos fondos distintos del propio asilo, sin que mediara compraventa alguna con terceros.

El escritor subrayó que los auditores —con participación del Departamento Técnico de Investigaciones del Ministerio del Interior, Salud Pública y el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia— no detectaron faltante alguno. «Nunca ha faltado un centavo», dijo.

El Código Penal cubano vigente sanciona las operaciones de cambio de moneda extranjera realizadas fuera de los canales estatales con pena de dos a cinco años de privación de libertad, multa o ambas. Santiesteban insiste en que su caso no encaja en esa figura. «Nunca cometí el delito que ellos dicen», afirmó.

El escritor vincula directamente el proceso con la ofensiva estatal contra sectores de la masonería cubana que han denunciado la injerencia del régimen en sus asuntos internos, y asegura que el verdadero objetivo de las autoridades es golpear a José Ramón Viñas Alonso, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba y presidente del Patronato del asilo.

Santiesteban atribuye la investigación a represalias por la carta que Viñas Alonso envió a Miguel Díaz-Canel tras las protestas del 11 de julio de 2021, en la que rechazó «su posición y dirección al frente del país por convocar, incitar y ordenar un enfrentamiento con violencia hacia el pueblo cubano».

La tensión entre el régimen y la masonería se arrastra desde entonces. En mayo de 2025, el Ministerio de Justicia destituyó a Viñas Alonso e impuso un nuevo líder amenazando con congelar fondos de la fraternidad. En agosto de 2025, la Seguridad del Estado interrogó a Viñas Alonso y le abrió un proceso penal por «tráfico de divisas», basado en dos cambios internos de 100 dólares entre masones para gastos del asilo.

En septiembre de 2025, el propio Santiesteban fue detenido en La Habana durante un apagón general y amaneció bajo sitio de la Seguridad del Estado. El escritor asegura que ese organismo dirige también el caso actual desde Villa Marista.

No es la primera vez que Santiesteban enfrenta un proceso penal que organizaciones internacionales califican de fabricado. En 2013 fue condenado a cinco años de prisión en un juicio que Reporteros Sin Fronteras, PEN America y otras entidades denunciaron como arbitrario y políticamente motivado. Fue liberado en julio de 2015 tras presiones internacionales. PEN America lo mantiene en su lista de escritores en riesgo y registra un historial sostenido de hostigamiento por su oposición al régimen.

«Aquí no hace falta cometer el delito, ellos lo fabrican», dijo Santiesteban. «Y ahora pretenden volver a fabricar algo para encarcelarnos al soberano y a mí», agregó.