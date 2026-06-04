Rusia sale al rescate del transporte cubano con otros 50 Moskvich

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El viceprimer ministro ruso Dmitri Chernyshenko anunció este jueves que Rusia transferirá 50 vehículos de la marca Moskvich a la empresa de taxis de La Habana, en el marco del Diálogo Empresarial Rusia-Cuba celebrado durante el XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF 2026).

Chernyshenko enmarcó la entrega en una agenda más amplia de cooperación bilateral: «Tras los acuerdos alcanzados entre nuestros presidentes, Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel, seguimos desarrollando la cooperación en diversas áreas. El año pasado, Rusia incrementó sus importaciones desde Cuba en un 20 %. El suministro de vehículos rusos a Cuba -GAZ, UAZ, KAMAZ y Lada- se está ampliando».

El pasado 7 de mayo, el Departamento de Transporte de Moscú confirmó al diario ruso Izvestia que Cuba había iniciado los trabajos de construcción de la infraestructura del parque de taxis Moskvich en La Habana, y que «todos los automóviles y equipos están preparados para su envío desde Rusia».

Algunos de los autos son de gasolina y otros eléctricos, con infraestructura de carga solar para los eléctricos.

El proyecto lleva más de un año en marcha. En noviembre de 2024, el vicealcalde de Transporte de Moscú, Maxim Liksutov, y el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, firmaron un memorando para desplegar 50 Moskvich en servicios de taxi en La Habana y Varadero.

En mayo de 2025, el presidente Miguel Díaz-Canel visitó la fábrica Moskvich en Moscú, donde el alcalde Serguéi Sobianin le donó 10 vehículos adicionales -modelo Moskvich 6- para servicios sociales en La Habana.

Esos 10 carros llegaron a la capital cubana en noviembre pasado y fueron destinados a servicios de salud y educación, no al transporte público general.

Chernyshenko también anunció este jueves la firma de un memorando para el desarrollo conjunto de vacunas contra el cáncer, que Rusia suministró a Cuba seis toneladas de sustancias para la producción de medicamentos en 2025, y que unas 90 empresas rusas están interesadas en exportar carne, lácteos y pescado a la Isla.

El anuncio de los 50 Moskvich llega en el peor momento del transporte cubano en décadas. El transporte estatal de pasajeros se desplomó un 93 % entre enero y septiembre de 2025.

El 6 de febrero, el sistema de transporte urbano de La Habana colapsó completamente, con todas las rutas de ómnibus y microbuses paralizadas por falta de combustible.

En Ciego de Ávila, solo funcionaban dos de 135 rutas de autobuses al 31 de marzo de 2026.

En ese contexto, los 50 taxis Moskvich -orientados principalmente a turistas y usuarios con capacidad de pago en divisas- representan una solución simbólica y marginal frente a las necesidades reales de movilidad de millones de cubanos.

La cooperación automotriz ruso-cubana se enmarca en una tendencia más amplia: Cuba ha puesto varias de sus industrias en manos rusas en los últimos años, y Rusia planea reanudar el ensamblaje de vehículos GAZ en la isla durante 2026, tras haber inaugurado ya una línea de ensamblaje de UAZ en 2025.

Chernyshenko cerró su intervención con una declaración que resume la narrativa de ambos regímenes: «Nuestra asociación está destinada a convertirse en un ejemplo de una nueva arquitectura para la cooperación económica internacional en un mundo multipolar».