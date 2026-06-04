Rosalía suspende sus conciertos en Miami y Orlando por una emergencia familiar

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Rosalía se vio obligada a posponer este jueves sus conciertos en Miami y Orlando, correspondientes al tramo norteamericano de su gira mundial LUX Tour 2026, debido a una emergencia familiar, según anunció la promotora Live Nation Florida en sus redes sociales.
«Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción», comunicó Live Nation Florida en su cuenta oficial.
La promotora no especificó la naturaleza de la emergencia ni ofreció nuevas fechas para los espectáculos pospuestos.
Los conciertos afectados son tres: los dos programados en el Kaseya Center de Miami para hoy y el sábado 6 de junio, y el del Kia Center de Orlando del lunes 8 de junio.
Live Nation pidió a los asistentes que conserven sus entradas mientras el equipo de la gira trabaja en la reprogramación: «Mientras el equipo de la gira gestiona el cambio de fechas, por favor conserven sus entradas. Próximamente habrá más información».
Miami era la primera parada del tramo norteamericano de la gira, que arrancó en Europa el 16 de marzo en Lyon y concluyó su etapa en el viejo continente el 6 de mayo.
El concierto de Boston, previsto para el 11 de junio en el TD Garden, sigue en pie por el momento, según confirmó la agencia EFE.
Tras Boston, el LUX Tour 2026 tiene previstas paradas en Toronto, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Inglewood, San Diego y Oakland, entre junio y julio, antes de continuar por Latinoamérica a partir del 16 de julio con fechas en Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y San Juan.
El espectáculo tiene un componente especialmente significativo para el público cubano de Miami: la directora de orquesta cubana Yudania Gómez Heredia, nacida en Santa Clara en 1994 y radicada en Alemania, dirige la Heritage Orchestra en el tour.
Rosalía contactó personalmente a Yudania Gómez tras ver un video en Instagram en el que la cubana analizaba la canción «Berghain» del álbum Lux, cuarto disco de estudio de la artista española, lanzado en noviembre de 2025.
La cantante también tiene raíces cubanas por vía de su bisabuelo, lo que le genera una conexión particular con la comunidad de la isla en el sur de Florida.
La gira, que consta de 42 conciertos en 17 países, está prevista para cerrar el 3 de septiembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico.
Preguntas Frecuentes sobre la Suspensión de Conciertos de Rosalía en Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Rosalía suspendió sus conciertos en Miami y Orlando?
Rosalía suspendió sus conciertos en Miami y Orlando debido a una emergencia familiar, tal como anunció la promotora Live Nation Florida. No se han dado detalles sobre la naturaleza de esta emergencia.
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¿Qué deben hacer los asistentes con sus entradas para los conciertos pospuestos?
Los asistentes deben conservar sus entradas, ya que el equipo de la gira está trabajando en la reprogramación de las fechas y se proporcionará más información en el futuro cercano.
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¿Qué impacto tiene la directora de orquesta cubana Yudania Gómez en el Lux Tour 2026?
Yudania Gómez Heredia es una figura clave en el Lux Tour 2026 de Rosalía, dirigiendo la Heritage Orchestra. Su participación ha sido muy destacada, y ha recibido elogios tanto del público como de la crítica por su energía y talento.
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¿Qué otros conciertos de Rosalía están programados en Estados Unidos?
El concierto de Rosalía en Boston sigue en pie para el 11 de junio y el Lux Tour 2026 tiene programadas paradas en varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Toronto, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Inglewood, San Diego y Oakland.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.