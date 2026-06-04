Rosalía suspende sus conciertos en Miami y Orlando por una emergencia familiar

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Rosalía se vio obligada a posponer este jueves sus conciertos en Miami y Orlando, correspondientes al tramo norteamericano de su gira mundial LUX Tour 2026, debido a una emergencia familiar, según anunció la promotora Live Nation Florida en sus redes sociales.

«Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción», comunicó Live Nation Florida en su cuenta oficial.

La promotora no especificó la naturaleza de la emergencia ni ofreció nuevas fechas para los espectáculos pospuestos.

Los conciertos afectados son tres: los dos programados en el Kaseya Center de Miami para hoy y el sábado 6 de junio, y el del Kia Center de Orlando del lunes 8 de junio.

Live Nation pidió a los asistentes que conserven sus entradas mientras el equipo de la gira trabaja en la reprogramación: «Mientras el equipo de la gira gestiona el cambio de fechas, por favor conserven sus entradas. Próximamente habrá más información».

Miami era la primera parada del tramo norteamericano de la gira, que arrancó en Europa el 16 de marzo en Lyon y concluyó su etapa en el viejo continente el 6 de mayo.

El concierto de Boston, previsto para el 11 de junio en el TD Garden, sigue en pie por el momento, según confirmó la agencia EFE.

Tras Boston, el LUX Tour 2026 tiene previstas paradas en Toronto, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Inglewood, San Diego y Oakland, entre junio y julio, antes de continuar por Latinoamérica a partir del 16 de julio con fechas en Bogotá, Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y San Juan.

El espectáculo tiene un componente especialmente significativo para el público cubano de Miami: la directora de orquesta cubana Yudania Gómez Heredia, nacida en Santa Clara en 1994 y radicada en Alemania, dirige la Heritage Orchestra en el tour.

Rosalía contactó personalmente a Yudania Gómez tras ver un video en Instagram en el que la cubana analizaba la canción «Berghain» del álbum Lux, cuarto disco de estudio de la artista española, lanzado en noviembre de 2025.

La cantante también tiene raíces cubanas por vía de su bisabuelo, lo que le genera una conexión particular con la comunidad de la isla en el sur de Florida.

La gira, que consta de 42 conciertos en 17 países, está prevista para cerrar el 3 de septiembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico.