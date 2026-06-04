Velito El Bufón visita al cantante Were ingresado en rehabilitación en Cuba: «Aquí es donde se ven los de verdad»

Vídeos relacionados:

Velito El Bufón visitó este jueves a su colega Were en la clínica de rehabilitación donde el cantante cubano se encuentra internado, y compartió el momento en Instagram con una foto de ambos sonriendo entre las paredes verdes y amarillas de la instalación médica.

«En las buenas todos están, aquí es donde se ven los de verdad, hoy fui a ver al loco a la clínica», escribió el artista, cuya publicación acumuló más de 21,300 likes en pocas horas y desató una ola de reacciones dentro de la comunidad del reparto cubano.

La visita llega aproximadamente dos semanas después de que Were anunciara públicamente su ingreso a rehabilitación el 22 de mayo, tras revelar una recaída en el consumo de drogas.

En aquel momento, el cantante oriundo del barrio habanero de San Leopoldo escribió: «Mi gente, quiero compartirles algo muy personal. Después de una recaída, mi familia, mi equipo y yo hemos tomado la decisión de internarme para entrar en rehabilitación. No ha sido fácil aceptarlo, pero entendí que pedir ayuda también es un acto de valentía».

Were también lanzó un mensaje directo a sus seguidores: «No a las drogas. De verdad. Pueden destruirlo todo: la vida, la familia, los sueños».

En su publicación de esta semana, Velito no solo expresó su apoyo emocional, sino que anunció una futura colaboración: «Pronto vas a estar bien pegando canciones como siempre y todo se va a quedar en un aprendizaje para la vida. Cuando salgas sacamos algo junto campeón».

Entre los comentarios más destacados de la publicación sobresalió el del rapero Zurdo MC (Yandi Barnada), quien preguntó dónde estaba la clínica para ir a visitar a Were y llevarle cosas, calificándolo de «uno de los buenos». El artista Osniel Kimii también reaccionó: «El Were te esperamos en la pista, voy a ti».

La visita refuerza la imagen solidaria de Velito El Bufón, cuyo nombre real es Dariel Gutiérrez Pérez, quien el 18 de mayo también había repartido comida junto a su hijo en La Habana, gesto que generó amplia repercusión en redes.

El caso de Were se enmarca en un patrón más amplio dentro de la escena del reparto y reggaetón cubano vinculado a las adicciones. Lenier Mesa habló públicamente en noviembre de 2025 de llevar «casi un año y medio limpio» tras reconocer una etapa de consumo de drogas y alcohol.

Antes que ellos, El Taiger, figura influyente del género, arrastró durante años batallas públicas con las drogas y la depresión hasta su muerte en octubre de 2024 en Miami.

Were, que firma habitualmente como «Lo Mejor de San Leopoldo», dejó un mensaje de despedida al anunciar su ingreso que resume su determinación: «No es un adiós, es un... NOS VEMOS PRONTO».