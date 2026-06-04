Velito El Bufón visita al cantante Were ingresado en rehabilitación en Cuba: «Aquí es donde se ven los de verdad»

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Velito El Bufón visitó este jueves a su colega Were en la clínica de rehabilitación donde el cantante cubano se encuentra internado, y compartió el momento en Instagram con una foto de ambos sonriendo entre las paredes verdes y amarillas de la instalación médica.
«En las buenas todos están, aquí es donde se ven los de verdad, hoy fui a ver al loco a la clínica», escribió el artista, cuya publicación acumuló más de 21,300 likes en pocas horas y desató una ola de reacciones dentro de la comunidad del reparto cubano.
La visita llega aproximadamente dos semanas después de que Were anunciara públicamente su ingreso a rehabilitación el 22 de mayo, tras revelar una recaída en el consumo de drogas.
En aquel momento, el cantante oriundo del barrio habanero de San Leopoldo escribió: «Mi gente, quiero compartirles algo muy personal. Después de una recaída, mi familia, mi equipo y yo hemos tomado la decisión de internarme para entrar en rehabilitación. No ha sido fácil aceptarlo, pero entendí que pedir ayuda también es un acto de valentía».
Were también lanzó un mensaje directo a sus seguidores: «No a las drogas. De verdad. Pueden destruirlo todo: la vida, la familia, los sueños».
En su publicación de esta semana, Velito no solo expresó su apoyo emocional, sino que anunció una futura colaboración: «Pronto vas a estar bien pegando canciones como siempre y todo se va a quedar en un aprendizaje para la vida. Cuando salgas sacamos algo junto campeón».
Entre los comentarios más destacados de la publicación sobresalió el del rapero Zurdo MC (Yandi Barnada), quien preguntó dónde estaba la clínica para ir a visitar a Were y llevarle cosas, calificándolo de «uno de los buenos». El artista Osniel Kimii también reaccionó: «El Were te esperamos en la pista, voy a ti».
La visita refuerza la imagen solidaria de Velito El Bufón, cuyo nombre real es Dariel Gutiérrez Pérez, quien el 18 de mayo también había repartido comida junto a su hijo en La Habana, gesto que generó amplia repercusión en redes.
El caso de Were se enmarca en un patrón más amplio dentro de la escena del reparto y reggaetón cubano vinculado a las adicciones. Lenier Mesa habló públicamente en noviembre de 2025 de llevar «casi un año y medio limpio» tras reconocer una etapa de consumo de drogas y alcohol.
Antes que ellos, El Taiger, figura influyente del género, arrastró durante años batallas públicas con las drogas y la depresión hasta su muerte en octubre de 2024 en Miami.
Were, que firma habitualmente como «Lo Mejor de San Leopoldo», dejó un mensaje de despedida al anunciar su ingreso que resume su determinación: «No es un adiós, es un... NOS VEMOS PRONTO».
Preguntas Frecuentes sobre la Rehabilitación de Were y el Apoyo de Velito El Bufón
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Were y por qué está en rehabilitación?
Were es un cantante cubano de reggaetón y reparto que se encuentra en rehabilitación por una recaída en el consumo de drogas. El 22 de mayo de 2026, él mismo anunció su ingreso a un centro de rehabilitación tras admitir públicamente su problema.
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¿Cómo mostró su apoyo Velito El Bufón a Were?
Velito El Bufón visitó a Were en su clínica de rehabilitación y compartió una foto del encuentro en Instagram con un mensaje de apoyo. Expresó su solidaridad y anunció una futura colaboración musical con Were.
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¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad artística ante la situación de Were?
La comunidad artística ha mostrado un fuerte apoyo a Were, con colegas como Zurdo MC expresando su deseo de visitarlo y Osniel Kimii alentándolo a regresar a la música. El anuncio de su rehabilitación generó una ola de reacciones positivas y mensajes de aliento.
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¿Qué mensaje ha compartido Were sobre el consumo de drogas?
Were ha lanzado un mensaje claro contra el consumo de drogas, advirtiendo que pueden destruir la vida, la familia y los sueños. Ha compartido su experiencia personal para promover la conciencia sobre los peligros de las adicciones.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.