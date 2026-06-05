Lis Cuesta reacciona a las sanciones de Trump y le deja a EE.UU. "una precisión al vuelo"

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Lis Cuesta Peraza, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, respondió con tono desafiante a las sanciones impuestas por la Administración Trump contra ella, su familia y otros miembros de la cúpula del régimen.
En una publicación en su perfil en X en la noche del jueves, Cuesta calificó la medida como «casi un honor» y hasta aseguró que el gobierno estadounidense tenía un error en sus datos biográficos.
«Sobre las sanciones: es casi un honor estar en esa "lista". No se cansan del ridículo y la estupidez política. Ah, y una precisión al vuelo: nací en Sancti Spíritus. ¡Viva Cuba Libre!», escribió.
Las sanciones fueron anunciadas el jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que designó individualmente a Díaz-Canel, a Lis Cuesta, a Alejandro Castro Espín —hijo de Raúl Castro—, a Manuel Anido Cuesta y a Raúl Alejandro Castro Calis, entre otros.
Las medidas congelan bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas bajo esa misma jurisdicción realizar transacciones con los designados.
Es la primera vez que Washington sanciona directamente y de forma personal a Díaz-Canel como presidente de Cuba, lo que marca un hito en la política de presión máxima de la Administración Trump sobre la dictadura.
El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó la inclusión de ambos en la lista de sanciones como «vil» e «ilegítima», mientras que Díaz-Canel también respondió públicamente con retórica revolucionaria.
Las sanciones del jueves se enmarcan en la estrategia de presión de la Administración Trump, que el 1 de mayo firmó la Orden Ejecutiva 14404, la cual abrió la puerta a sanciones secundarias contra terceros que hagan negocios con GAESA, el conglomerado empresarial militar cubano, con plazo límite fijado precisamente para este viernes.
El Departamento de Estado también publicó sanciones contra el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).
La publicación de Cuesta desató una avalancha de comentarios críticos de cubanos en el exilio y opositores, quienes rechazaron su tono desafiante y la acusaron de vivir con privilegios mientras el pueblo padece hambre y miseria.
«Estas son palabras que le quedan muy pero muy grande, Lis Cuesta, cuando usted es partícipe junto a su esposo en mantener un pueblo en absoluta indigencia con hambre y sin libertad», escribió un usuario.
Otro comentario señaló: «No eres nada diferente de la suerte que corrió Cilia Flores, se repite la película», en referencia a la esposa de Nicolás Maduro, también sancionada por Estados Unidos, comparación que se repitió en múltiples respuestas.
Aunque Cuesta ha rechazado públicamente el título de «primera dama» por considerarlo «burgués» y «patriarcal», ha tenido una presencia visible en actos oficiales, viajes internacionales y eventos culturales del Estado desde que Díaz-Canel asumió la presidencia en 2018.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. a Lis Cuesta y la cúpula del régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos sancionó a Lis Cuesta?
Lis Cuesta fue sancionada por su relación directa con el régimen cubano, siendo la esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel. La medida es parte de la estrategia de presión máxima de la Administración Trump, que busca aislar económicamente a figuras clave del gobierno cubano y sus familiares.
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¿Qué implican las sanciones de la OFAC para Lis Cuesta y su familia?
Las sanciones congelan cualquier activo de Lis Cuesta y su familia bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas y entidades de EE.UU. realizar transacciones con ellos. Esto incluye al hijastro de Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta, quien reside en Madrid.
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¿Cómo ha respondido Lis Cuesta a las sanciones de Estados Unidos?
Lis Cuesta respondió de manera desafiante en su perfil de X, calificando las sanciones como "casi un honor" y criticando la política de Estados Unidos hacia Cuba. Además, corrigió un dato biográfico en la lista de sancionados, afirmando que nació en Sancti Spíritus.
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¿Qué impacto tienen estas sanciones en el régimen cubano?
Las sanciones refuerzan el aislamiento financiero del régimen cubano y exponen a instituciones extranjeras a sanciones secundarias si realizan transacciones significativas con los designados. Esto complica aún más la situación económica de Cuba, ya deteriorada por años de crisis.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.