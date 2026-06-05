Lis Cuesta reacciona a las sanciones de Trump y le deja a EE.UU. "una precisión al vuelo"

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Lis Cuesta Peraza, esposa del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, respondió con tono desafiante a las sanciones impuestas por la Administración Trump contra ella, su familia y otros miembros de la cúpula del régimen.

En una publicación en su perfil en X en la noche del jueves, Cuesta calificó la medida como «casi un honor» y hasta aseguró que el gobierno estadounidense tenía un error en sus datos biográficos.

«Sobre las sanciones: es casi un honor estar en esa "lista". No se cansan del ridículo y la estupidez política. Ah, y una precisión al vuelo: nací en Sancti Spíritus. ¡Viva Cuba Libre!», escribió.

Las sanciones fueron anunciadas el jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que designó individualmente a Díaz-Canel, a Lis Cuesta, a Alejandro Castro Espín —hijo de Raúl Castro—, a Manuel Anido Cuesta y a Raúl Alejandro Castro Calis, entre otros.

Las medidas congelan bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas bajo esa misma jurisdicción realizar transacciones con los designados.

Es la primera vez que Washington sanciona directamente y de forma personal a Díaz-Canel como presidente de Cuba, lo que marca un hito en la política de presión máxima de la Administración Trump sobre la dictadura.

El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó la inclusión de ambos en la lista de sanciones como «vil» e «ilegítima», mientras que Díaz-Canel también respondió públicamente con retórica revolucionaria.

Las sanciones del jueves se enmarcan en la estrategia de presión de la Administración Trump, que el 1 de mayo firmó la Orden Ejecutiva 14404, la cual abrió la puerta a sanciones secundarias contra terceros que hagan negocios con GAESA, el conglomerado empresarial militar cubano, con plazo límite fijado precisamente para este viernes.

El Departamento de Estado también publicó sanciones contra el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

La publicación de Cuesta desató una avalancha de comentarios críticos de cubanos en el exilio y opositores, quienes rechazaron su tono desafiante y la acusaron de vivir con privilegios mientras el pueblo padece hambre y miseria.

«Estas son palabras que le quedan muy pero muy grande, Lis Cuesta, cuando usted es partícipe junto a su esposo en mantener un pueblo en absoluta indigencia con hambre y sin libertad», escribió un usuario.

Otro comentario señaló: «No eres nada diferente de la suerte que corrió Cilia Flores, se repite la película», en referencia a la esposa de Nicolás Maduro, también sancionada por Estados Unidos, comparación que se repitió en múltiples respuestas.

Aunque Cuesta ha rechazado públicamente el título de «primera dama» por considerarlo «burgués» y «patriarcal», ha tenido una presencia visible en actos oficiales, viajes internacionales y eventos culturales del Estado desde que Díaz-Canel asumió la presidencia en 2018.