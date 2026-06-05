Armando Valladares: Por qué la Constitución del 40 es la única opción

El ex preso político cubano Armando Valladares defendió este viernes la Constitución de 1940 como el único marco jurídico legítimo para la transición democrática en Cuba, destacando que es la primera vez en su experiencia en el exilio que observa un consenso absoluto entre las organizaciones más representativas de la comunidad cubana en el exterior.
El argumento central de Valladares, expresado en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba, es que esa constitución nunca fue formalmente derogada: «Fue echada a un lado por la dictadura de Batista, pero ahí está y está vigente».
El pasado 1 de junio, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, las organizaciones más importantes y prestigiosas del exilio acordaron, sin una sola discrepancia, adoptar la Constitución de 1940 como carta magna para el futuro de Cuba.
«Es la primera vez que he estado en una conferencia donde estaban las representaciones más importantes del exilio, donde no hubo una sola discrepancia», afirmó Valladares.
El ex prisionero rechazó con firmeza las constituciones redactadas por grupos del exilio en sus propias oficinas: «Tenemos miembros del exilio que son muy imaginativos y han escrito sus propias constituciones, pero eso no tiene valor legal ninguno ni histórico. Por supuesto ya eso está desechado, ya eso está en el cesto de la basura».
Valladares explicó el fundamento jurídico de su posición: «Una constitución no se puede redactar en una oficina. Una constitución requiere una asamblea constituyente que primero sea convocada por el Congreso y llevar a eso a discusión y después a una votación».
En ese sentido, subrayó que la Constitución de 1940 «reúne todos los requisitos para que podamos ya inmediatamente utilizarla» y aclaró que podrá ser discutida y enmendada en el futuro, pero siempre dentro del marco de la ley.
Sobre los intentos de imponer textos alternativos, fue categórico: «No puede ningún grupo del exilio escribir una constitución y tratar de imponerla. Eso es totalmente inaceptable. Nadie va a aceptar eso».
El consenso fue liderado por el empresario cubano Héctor Lanz, a quien Valladares describió como «este nuevo líder que tenemos en este momento», destacando que «no es político, no ha participado jamás en ninguna actividad política, no ha sido comisionado de alcalde ni aspirante a ningún cargo político».
Este debate se produce en el contexto de las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien afirmó que hay tecnócratas dentro de Cuba listos para participar en una transición, comparando el escenario con las transiciones de Polonia y la República Checa.
La reunión del Museo de la Diáspora Cubana contó con la participación de juristas, ex presos políticos, académicos, empresarios y dirigentes cívicos, entre ellos la alcaldesa Daniela Levine Cava y el abogado constitucionalista Marcel Felipe, según informó el Diario Las Américas.
Valladares cerró su argumento con una valoración sobre el papel histórico de Lanz: «Héctor Lanz se ha consagrado con este movimiento y la constitución del 40 definitivamente ya es el documento próximo para Cuba del futuro».
Preguntas frecuentes sobre la Constitución de 1940 y la transición democrática en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué es importante la Constitución de 1940 para la transición en Cuba?
La Constitución de 1940 es considerada como el único marco jurídico legítimo para la transición democrática en Cuba porque nunca fue formalmente derogada. Según Armando Valladares y líderes del exilio cubano, este documento ofrece un fundamento jurídico democrático y avanzado que puede servir de base para reconstruir las instituciones cubanas.
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¿Cuál es la postura del exilio cubano sobre la Constitución de 1940?
El exilio cubano, representado por líderes y organizaciones en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, ha mostrado un consenso unánime a favor de adoptar la Constitución de 1940. No hubo discrepancias entre las organizaciones más importantes del exilio respecto a este enfoque como base para el futuro de Cuba, destacando su legitimidad histórica y jurídica.
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¿Qué rol juega Héctor Lanz en el consenso sobre la Constitución de 1940?
Héctor Lanz ha emergido como un nuevo líder en el exilio cubano al reunir a las organizaciones más importantes en torno al consenso sobre la Constitución de 1940. Valladares describe su liderazgo como no político, destacando su habilidad para unir a la comunidad cubana del exilio en un objetivo común.
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¿Qué implicaciones tendría la restauración de la Constitución de 1940 en el contexto actual de Cuba?
Restaurar la Constitución de 1940 significaría un retorno a un marco democrático que ofrece garantías de derechos y libertades individuales. La carta magna de 1940 es vista como una herramienta para iniciar un proceso de transición legítimo y democrático, rechazando las constituciones posteriores que fueron impuestas sin consulta popular bajo la dictadura.
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