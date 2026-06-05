Armando Valladares: Por qué la Constitución del 40 es la única opción

El ex preso político cubano Armando Valladares defendió este viernes la Constitución de 1940 como el único marco jurídico legítimo para la transición democrática en Cuba, destacando que es la primera vez en su experiencia en el exilio que observa un consenso absoluto entre las organizaciones más representativas de la comunidad cubana en el exterior.

El argumento central de Valladares, expresado en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba, es que esa constitución nunca fue formalmente derogada: «Fue echada a un lado por la dictadura de Batista, pero ahí está y está vigente».

El pasado 1 de junio, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, las organizaciones más importantes y prestigiosas del exilio acordaron, sin una sola discrepancia, adoptar la Constitución de 1940 como carta magna para el futuro de Cuba.

«Es la primera vez que he estado en una conferencia donde estaban las representaciones más importantes del exilio, donde no hubo una sola discrepancia», afirmó Valladares.

El ex prisionero rechazó con firmeza las constituciones redactadas por grupos del exilio en sus propias oficinas: «Tenemos miembros del exilio que son muy imaginativos y han escrito sus propias constituciones, pero eso no tiene valor legal ninguno ni histórico. Por supuesto ya eso está desechado, ya eso está en el cesto de la basura».

Valladares explicó el fundamento jurídico de su posición: «Una constitución no se puede redactar en una oficina. Una constitución requiere una asamblea constituyente que primero sea convocada por el Congreso y llevar a eso a discusión y después a una votación».

En ese sentido, subrayó que la Constitución de 1940 «reúne todos los requisitos para que podamos ya inmediatamente utilizarla» y aclaró que podrá ser discutida y enmendada en el futuro, pero siempre dentro del marco de la ley.

Sobre los intentos de imponer textos alternativos, fue categórico: «No puede ningún grupo del exilio escribir una constitución y tratar de imponerla. Eso es totalmente inaceptable. Nadie va a aceptar eso».

El consenso fue liderado por el empresario cubano Héctor Lanz, a quien Valladares describió como «este nuevo líder que tenemos en este momento», destacando que «no es político, no ha participado jamás en ninguna actividad política, no ha sido comisionado de alcalde ni aspirante a ningún cargo político».

Este debate se produce en el contexto de las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien afirmó que hay tecnócratas dentro de Cuba listos para participar en una transición, comparando el escenario con las transiciones de Polonia y la República Checa.

La reunión del Museo de la Diáspora Cubana contó con la participación de juristas, ex presos políticos, académicos, empresarios y dirigentes cívicos, entre ellos la alcaldesa Daniela Levine Cava y el abogado constitucionalista Marcel Felipe, según informó el Diario Las Américas.

Valladares cerró su argumento con una valoración sobre el papel histórico de Lanz: «Héctor Lanz se ha consagrado con este movimiento y la constitución del 40 definitivamente ya es el documento próximo para Cuba del futuro».