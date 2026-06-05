El mundo se queda sin colchón petrolero: crece el riesgo de una nueva crisis energética

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Los inventarios globales de petróleo se encuentran en niveles peligrosamente bajos mientras un acuerdo para reabrir el tráfico de tanqueros por el Estrecho de Ormuz sigue siendo esquivo, advirtieron hoy ejecutivos de la industria y analistas citados por Reuters.

La situación amenaza con desencadenar un nuevo shock de precios en las próximas semanas, con potencial suficiente para desestabilizar los mercados financieros en su conjunto.

La crisis tiene su origen en el conflicto militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que estalló a principios de 2026 y provocó una grave perturbación del tráfico de tanqueros por el estrecho, paso por el que circula aproximadamente el 20% del suministro mundial de crudo y una proporción similar del gas natural licuado global.

Los amortiguadores de emergencia que el mundo desplegó para contener la crisis se agotan a gran velocidad. La Agencia Internacional de Energía (AIE) coordinó la liberación de más de 400 millones de barriles de reservas estratégicas desde el inicio de la crisis, de los cuales 164 millones ya habían sido liberados para el 8 de mayo.

En su informe de mayo, la AIE advirtió que los inventarios se reducen «a un ritmo récord» y que «los colchones que se reducen rápidamente en medio de perturbaciones continuas pueden presagiar futuros picos de precios».

El banco suizo UBS fue aún más directo: los colchones de oferta están «en gran medida agotados» y existe riesgo de compras de pánico si el desabastecimiento físico empeora.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) proyecta que los inventarios globales caerán una media de 8,5 millones de barriles por día durante el segundo trimestre de 2026, y estima un precio del Brent en torno a 106 dólares por barril bajo el escenario de perturbación continuada en Ormuz.

Las estimaciones de mercado apuntan a cifras aún más altas: entre 130 y 140 dólares por barril si el estrecho permanece efectivamente cerrado.

El recorrido del precio ha sido vertiginoso. El Brent cotizaba en torno a 72 dólares a finales de febrero; superó los 80 dólares en los primeros días de marzo, cerró en 112,57 dólares el 28 de marzo —su nivel más alto desde 2022— y llegó a superar los 126 dólares en abril.

Según un análisis de la Institución Brookings, los últimos amortiguadores temporales —almacenamiento flotante ruso e iraní más las reservas de la AIE— se agotarían en torno al 9 de julio de 2026, dejando al mercado expuesto a un déficit de aproximadamente 7,1 millones de barriles por día, equivalente al 16% del comercio mundial de crudo.

La misma institución calcula que el cierre efectivo de Ormuz ha eliminado del mercado entre el 15% y el 17% de la demanda global de petróleo, descontando los oleoductos alternativos disponibles.

La OPEP+ acordó aumentar la producción en 188,000 barriles diarios para junio, pero los analistas señalan que este incremento tiene un impacto limitado mientras el cuello de botella sea el transporte y no la producción, dado que la mayor parte de la capacidad de reserva del grupo requiere precisamente que el estrecho esté abierto para llegar a los mercados.

Para Cuba, que ya arrastraba una crisis energética severa con reservas para apenas 15-20 días a finales de enero, el deterioro de la situación global agrava aún más un panorama que ya era crítico antes de que la crisis de Ormuz sacudiera los mercados internacionales.

Incluso si se alcanzara un acuerdo diplomático en los próximos días, los analistas estiman que podría tomar unas seis semanas descongestionar físicamente el estrecho, lo que empujaría cualquier normalización real hasta mediados de agosto de 2026.