Congreso aprueba financiamiento del DHS y Trump firma la ley que pone fin al cierre parcial de 75 días

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El presidente Donald Trump firmó este jueves la ley que pone fin al cierre parcial más largo en la historia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tras 75 días sin financiamiento regular de la agencia.

La Cámara de Representantes aprobó horas antes, mediante voto de voz y sin registro individual, el proyecto de ley que el Senado había respaldado por unanimidad a finales de marzo, poniendo fin a un enfrentamiento político que paralizó parcialmente al DHS desde el 14 de febrero.

La ley financia las operaciones de agencias como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio Secreto hasta el 30 de septiembre, fin del año fiscal.

Sin embargo, la norma no incluye nuevos fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni para la Patrulla Fronteriza, cuyo financiamiento los republicanos buscarán asegurar por separado mediante el proceso de reconciliación presupuestaria.

La acción legislativa se produjo contra una fecha límite crítica: el secretario del DHS, Markwayne Mullin, había advertido que si el Congreso no actuaba antes del jueves, los fondos de emergencia se agotarían y miles de trabajadores quedarían sin cobrar su salario.

El desbloqueo fue posible gracias a un movimiento estratégico del presidente de la Cámara, Mike Johnson: el miércoles, la Cámara aprobó por 215-211 votos una resolución presupuestaria que abre la vía para destinar hasta 70,000 millones de dólares a ICE y la Patrulla Fronteriza durante aproximadamente tres años.

Con esa garantía en mano, Johnson —quien había calificado el proyecto de ley del Senado de «broma» en marzo— permitió que avanzara la votación.

«Creo que la aprobación ayer de nuestra resolución presupuestaria fue un paso muy importante, y debemos asegurarnos sin lugar a dudas de que esas dos agencias fundamentales —la de control migratorio y la de fronteras— cuenten con la financiación completa, y los republicanos tenemos que hacerlo por nuestra cuenta», declaró Johnson a periodistas.

El cierre había comenzado el 14 de febrero, cuando los demócratas bloquearon el financiamiento del DHS exigiendo reformas a las tácticas del ICE, entre ellas el uso obligatorio de cámaras corporales para agentes y la limitación de redadas en lugares sensibles como escuelas y hospitales.

Durante los 75 días de cierre, más de 1,100 agentes de la TSA renunciaron y las filas en aeropuertos alcanzaron esperas de hasta cuatro horas, comprometiendo la seguridad en terminales de todo el país.

El cierre generó además pérdidas económicas estimadas en 2,500 millones de dólares al 1 de abril, según datos del dossier de seguimiento legislativo.

El Congreso también aprobó este jueves una extensión de 45 días del programa de espionaje extranjero conocido como Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que vencía ese mismo día, antes de que los legisladores partieran a un receso de una semana.

Trump ha pedido que la legislación para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza esté en su escritorio antes del 1 de junio, fecha que marca el siguiente plazo crítico para la política migratoria de su administración.