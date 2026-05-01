Congreso aprueba financiamiento del DHS y Trump firma la ley que pone fin al cierre parcial de 75 días

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El presidente Donald Trump firmó este jueves la ley que pone fin al cierre parcial más largo en la historia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tras 75 días sin financiamiento regular de la agencia.
La Cámara de Representantes aprobó horas antes, mediante voto de voz y sin registro individual, el proyecto de ley que el Senado había respaldado por unanimidad a finales de marzo, poniendo fin a un enfrentamiento político que paralizó parcialmente al DHS desde el 14 de febrero.
La ley financia las operaciones de agencias como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y el Servicio Secreto hasta el 30 de septiembre, fin del año fiscal.
Sin embargo, la norma no incluye nuevos fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni para la Patrulla Fronteriza, cuyo financiamiento los republicanos buscarán asegurar por separado mediante el proceso de reconciliación presupuestaria.
La acción legislativa se produjo contra una fecha límite crítica: el secretario del DHS, Markwayne Mullin, había advertido que si el Congreso no actuaba antes del jueves, los fondos de emergencia se agotarían y miles de trabajadores quedarían sin cobrar su salario.
El desbloqueo fue posible gracias a un movimiento estratégico del presidente de la Cámara, Mike Johnson: el miércoles, la Cámara aprobó por 215-211 votos una resolución presupuestaria que abre la vía para destinar hasta 70,000 millones de dólares a ICE y la Patrulla Fronteriza durante aproximadamente tres años.
Con esa garantía en mano, Johnson —quien había calificado el proyecto de ley del Senado de «broma» en marzo— permitió que avanzara la votación.
«Creo que la aprobación ayer de nuestra resolución presupuestaria fue un paso muy importante, y debemos asegurarnos sin lugar a dudas de que esas dos agencias fundamentales —la de control migratorio y la de fronteras— cuenten con la financiación completa, y los republicanos tenemos que hacerlo por nuestra cuenta», declaró Johnson a periodistas.
El cierre había comenzado el 14 de febrero, cuando los demócratas bloquearon el financiamiento del DHS exigiendo reformas a las tácticas del ICE, entre ellas el uso obligatorio de cámaras corporales para agentes y la limitación de redadas en lugares sensibles como escuelas y hospitales.
Durante los 75 días de cierre, más de 1,100 agentes de la TSA renunciaron y las filas en aeropuertos alcanzaron esperas de hasta cuatro horas, comprometiendo la seguridad en terminales de todo el país.
El cierre generó además pérdidas económicas estimadas en 2,500 millones de dólares al 1 de abril, según datos del dossier de seguimiento legislativo.
El Congreso también aprobó este jueves una extensión de 45 días del programa de espionaje extranjero conocido como Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que vencía ese mismo día, antes de que los legisladores partieran a un receso de una semana.
Trump ha pedido que la legislación para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza esté en su escritorio antes del 1 de junio, fecha que marca el siguiente plazo crítico para la política migratoria de su administración.
Preguntas frecuentes sobre el fin del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se produjo el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional?
El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se produjo debido a un bloqueo en el Congreso por falta de acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el financiamiento del DHS, especialmente relacionado con las políticas migratorias del presidente Trump y las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
¿Cuánto tiempo duró el cierre parcial del DHS?
El cierre parcial del DHS duró 75 días, comenzando el 14 de febrero y finalizando con la firma de la ley por parte del presidente Trump el 1 de mayo. Este ha sido el cierre más largo en la historia del DHS.
¿Qué agencias fueron afectadas por el cierre del DHS?
El cierre parcial afectó a varias agencias bajo el DHS, incluyendo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), y el Servicio Secreto. Sin embargo, las operaciones de ICE y la Patrulla Fronteriza continuaron gracias a financiamientos previos.
¿Cómo afectó el cierre a los trabajadores del DHS?
Durante el cierre, la mayoría de los trabajadores del DHS fueron considerados esenciales y trabajaron sin recibir salario. Esto generó una alta tasa de ausencias, especialmente en la TSA, lo que afectó la seguridad y eficiencia en aeropuertos.
¿Qué medidas se tomaron para finalizar el cierre del DHS?
El Congreso aprobó una ley de financiamiento del DHS hasta el final del año fiscal, excluyendo nuevos fondos para ICE y la Patrulla Fronteriza, que se buscarán asegurar por separado. Esta acción permitió reanudar las operaciones normales del departamento.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.