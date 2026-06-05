Empresa de Gas anuncia restablecimiento del servicio en La Habana

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La Empresa de Gas Manufacturado informó este viernes que la planta de producción número 1 ya arrancó y se encuentra en proceso de restablecimiento del servicio en los municipios de Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana Vieja, 10 de Octubre y Cerro.

La empresa, dependiente de CUPET (Unión Cuba Petróleo), aclaró que el proceso será gradual: «Este proceso es de forma paulatina ya que las líneas de distribución se encuentran vacías».

El restablecimiento llega con retraso respecto al plan original. La interrupción total del servicio había sido anunciada el miércoles 3 de junio como una parada programada de ocho horas —de las 21:00 del jueves al amanecer del viernes— para sustituir tramos en dos líneas de salida de la planta e instalar válvulas.

Sin embargo, durante los trabajos surgió un contratiempo. Según comunicó la propia empresa a través de sus canales de WhatsApp y Facebook: «Durante los trabajos programados en la Planta de Producción #1 se presentó un imprevisto relacionado con un retorno de gas, que obligó a realizar un venteo controlado para poder continuar».

Captura de Facebook

Además del venteo, los técnicos debieron instalar tapones en uno de los extremos de la tubería antes de poder retomar el arranque de la planta.

La empresa precisó que «el resto de los cortes ya están terminados, al igual que los trabajos principales en la planta», y que la Planta #2 «opera con normalidad, distribuyendo gas de forma estable a la red Playa–Marianao» durante todo el proceso.

Ante el retraso, la Empresa de Gas Manufacturado pidió disculpas y recordó que «en procesos de reparación y mantenimiento pueden surgir situaciones imprevistas que afecten los plazos programados».

Las interrupciones del servicio son recurrentes en la red capitalina.

En 2025 se registraron al menos cuatro paradas similares en la red Habana, todas nocturnas y de corta duración, lo que evidencia el deterioro estructural de una infraestructura que solo cubre potencialmente al 16% de los habitantes de la capital.

El gas manufacturado se ha convertido en un servicio crítico ante la aguda escasez de gas licuado en Cuba.

En abril de 2026, unos 834,000 de los 1.7 millones de clientes de gas licuado en el país no pudieron adquirirlo en las distribuciones, y en enero el gobierno suspendió indefinidamente la distribución de gas licuado en el oriente del país por falta de suministro.

La red capitalina de gas manufacturado atiende a unos 208,000 clientes en ocho municipios de La Habana.

El régimen tiene como meta conectar 25,000 nuevos clientes a esa red durante 2026, aunque a finales de marzo solo 735 viviendas habían sido incorporadas al plan de expansión.