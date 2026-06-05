CIMEX promociona "el mejor regalo para papá": Motos de gasolina por 1,330 dólares

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La Corporación CIMEX lanzó esta semana una campaña en Facebook para el Día del Padre en la que promociona la motocicleta Lexzuki Panther 150cc como «el mejor regalo para papá», con un precio de 1,330 dólares en su Tienda Física Puerto Envío, ubicada en Avenida del Puerto, entre Pote y Hacendado, en el municipio Habana Vieja.
La publicación, difundida el pasado lunes en la página oficial de la empresa estatal, anuncia que el modelo está disponible en varios colores y que el pago puede realizarse en efectivo o con Tarjeta Clásica.
«¡El mejor regalo para papá está en la Tienda Física Puerto Envío! Ya están disponibles las motos de combustión Lexzuki Panther 150cc en varios colores. $1,330 USD», reza el anuncio.
Paralelamente, CIMEX también promocionó el mismo modelo a través de su plataforma de comercio electrónico almacen-on.com, dirigida a la diáspora cubana que desee enviar regalos a familiares en la Isla desde cualquier parte del mundo.
«Sorprende a papá con la increíble Lexzuki Panther 150cc CKD: una moto elegante, resistente y perfecta para el día a día. Desde cualquier parte del mundo puedes comprarla para tu familia en Cuba, de forma rápida, segura y sin complicaciones», señala la publicación en la red social.
Sin embargo, la campaña en línea presenta un problema: la página de CIMEX incluye un enlace que redirige al sitio EnvíosCuba.com, pero dicha plataforma ya no está operativa.
En su sitio web, EnvíosCuba publicó un mensaje de despedida en el que explica que «por razones ajenas a nuestra voluntad, nuestra plataforma no puede seguir brindando servicios», aunque garantizó completar las órdenes ya aprobadas y en proceso.
«Muchas gracias por su lealtad de tantos años. Ha sido un honor y un privilegio servirles», concluye el mensaje de cierre de la plataforma.
El precio de 1,330 dólares por la Lexzuki Panther 150cc contrasta con el salario promedio en Cuba, que no supera los 50 dólares mensuales, lo que convierte estas ofertas en productos prácticamente inaccesibles para la mayoría de la población sin remesas del exterior.
No es la primera vez que CIMEX promociona motos para fechas especiales: para el Día de las Madres en mayo, la empresa ofertó modelos con precios de entre 1,950 y 2,550 dólares, y en el mercado de reventa una Panther GN 150-7R aparece en Revolico por 2,235 dólares, muy por encima del precio oficial.
Desde agosto de 2025, Cuba amplió las entidades autorizadas para vender motos en divisas, incluyendo a CIMEX, TRD, Solimport, SASA, Tradex, Transimport y Divep, en el marco de la política de dolarización del comercio impulsada por el régimen.
Preguntas frecuentes sobre la promoción de motos por CIMEX en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto cuesta la motocicleta Lexzuki Panther 150cc que CIMEX promociona para el Día del Padre?
La motocicleta Lexzuki Panther 150cc cuesta 1,330 dólares y está disponible en la Tienda Física Puerto Envío en La Habana. Este precio es inalcanzable para la mayoría de los cubanos, cuyo salario promedio no supera los 50 dólares mensuales.
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¿Cómo pueden los cubanos en el extranjero comprar esta moto para sus familiares en la isla?
Los cubanos en el extranjero pueden comprar la motocicleta a través de la plataforma de comercio electrónico almacen-on.com, dirigida a la diáspora cubana. La compra puede realizarse desde cualquier parte del mundo para enviar regalos a familiares en Cuba, de manera rápida y segura.
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¿Qué problemas presenta la campaña de promoción en línea de CIMEX?
La campaña en línea de CIMEX presenta el problema de redirigir a una plataforma que ya no está operativa. El enlace que incluye la página de CIMEX lleva a EnvíosCuba.com, la cual ha cesado sus operaciones, generando confusión y frustración entre los potenciales compradores.
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¿Cómo afecta el contexto económico de Cuba la accesibilidad de estas motocicletas?
El precio de las motocicletas es prácticamente inaccesible para la mayoría de los cubanos debido a que el salario promedio en Cuba no supera los 50 dólares mensuales. Además, la crisis de combustible y la dolarización del comercio en la isla agravan la situación, haciendo que muchos dependan de remesas del exterior para poder adquirir estos productos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.