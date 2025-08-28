Cuba amplía la venta de motos en divisas: Estas son las entidades autorizadas

Vídeos relacionados:
El gobierno cubano anunció la ampliación de la red de entidades autorizadas para comercializar motos eléctricas y de combustión en dólares estadounidenses, una medida que, lejos de aliviar la crisis de movilidad en la isla, confirma la creciente dolarización del mercado y el distanciamiento entre las ofertas oficiales y la realidad económica de la población.
El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, informó en Facebook que las motos podrán adquirirse en decenas de puntos distribuidos por todo el país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, a través de importadoras y comercializadoras estatales como CIMEX, TRD, Solimport, SASA, Tradex, Transimport y Divep.
El funcionario compartió infografías con direcciones y teléfonos de los establecimientos, al tiempo que llamó a los ciudadanos a reportar su experiencia de compra.
Sin embargo, la medida llega en un contexto marcado por la inflación, la depreciación del peso cubano y los salarios estatales que apenas rondan los 20 dólares al mes en el mercado informal. En ese escenario, el acceso a un medio de transporte propio continúa siendo un privilegio reservado a quienes tienen remesas o ingresos en divisas.
Lo más leído hoy:
En los últimos meses, la venta de motos en dólares ha generado un fuerte rechazo en redes sociales. Cuando CIMEX promocionó las motos Diana ensambladas en Cuba a 2,840 USD, las críticas no se hicieron esperar. “Un producto nacional más caro que las opciones importadas”, señalaron decenas de usuarios.
En Holguín, Tiendas Caribe ofertó modelos entre 2,130 y 6,590 USD, presentando como “valor añadido” la inscripción legal del vehículo, lo que desató denuncias de abusos y reventa de turnos en las puertas de los locales.
Mientras el discurso oficial habla de “facilitar la movilidad de la población”, la práctica muestra que el Estado concentra la venta en dólares, excluye al CUP de las transacciones y convierte necesidades básicas en un negocio dolarizado.
Cada anuncio de nuevas tiendas o servicios en divisas abre un poco más la brecha entre quienes tienen acceso al dólar y la mayoría que sobrevive en moneda nacional.
En este panorama, la expansión de los puntos de venta de motos no representa una solución real al problema del transporte, sino la consolidación de un modelo económico que prioriza la captación de divisas sobre el bienestar de los cubanos.
Preguntas frecuentes sobre la venta de motos en dólares en Cuba
¿Cuáles son las entidades autorizadas para vender motos en dólares en Cuba?
Las entidades autorizadas para vender motos en dólares en Cuba incluyen CIMEX, TRD, Solimport, SASA, Tradex, Transimport y Divep. Estas empresas estatales han ampliado su red de ventas en todo el país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, centralizando la comercialización de motos eléctricas y de combustión en divisas extranjeras. Este modelo de venta en dólares limita el acceso de la mayoría de los cubanos que solo reciben ingresos en pesos cubanos.
¿Por qué la venta de motos en dólares genera rechazo en Cuba?
La venta de motos en dólares genera rechazo en Cuba porque exacerba la desigualdad económica y la exclusión social. La mayoría de los cubanos no tiene acceso a dólares y los precios de las motos están muy por encima del salario promedio en la isla, que apenas ronda los 20 dólares mensuales. Este contexto ha provocado críticas en redes sociales y un distanciamiento entre las ofertas oficiales y la realidad económica de la población.
¿Cómo afecta la dolarización del mercado a la población cubana?
La dolarización del mercado afecta a la población cubana al limitar el acceso a bienes esenciales solo a quienes tienen dólares. Esta tendencia ha profundizado la desigualdad social en Cuba, ya que las tiendas en divisas están bien surtidas mientras que las que operan en pesos cubanos enfrentan desabastecimiento. Además, el acceso a productos básicos y servicios se convierte en un privilegio para aquellos con remesas o ingresos en divisas, dejando al margen a la mayoría que sobrevive con el devaluado peso cubano.
¿Cuáles son los riesgos asociados al uso de motos eléctricas en Cuba?
Los riesgos asociados al uso de motos eléctricas en Cuba incluyen incendios debido a condiciones eléctricas inestables y manipulación inadecuada de las baterías. En los últimos años, ha habido un aumento alarmante de incendios relacionados con motos eléctricas, lo que plantea una preocupación de seguridad significativa. A pesar de estos riesgos, muchos cubanos continúan usándolas como medio de transporte esencial debido a la crisis de transporte público y la escasez de combustible.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.