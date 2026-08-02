Indignación en Guantánamo por venta en dólares de helado producido por empresa estatal: «Ya no sé si vivimos en Cuba o en Miami»

La Empresa de Productos Lácteos de Guantánamo desató una ola de indignación al anunciar en redes sociales la venta de su helado de marca Anacaona —sabor chocolate— exclusivamente en dólares estadounidenses, en la tienda El Panchito, al parecer una sucursal de CIMEX en esa ciudad.

El anuncio, redactado en tono festivo y sin incluir el precio del producto, fue recibido con sarcasmo y rabia por cientos de guantanameros que señalaron la contradicción central: una empresa estatal pretende vender su producción en una divisa a la que la mayoría de los trabajadores no tiene acceso.

«Ideal para compartir en familia», señaló el anuncio, una breve frase que desató gran indignación, pues el precio en dólares deja el producto fuera del alcance de la mayoría de los cubanos.

«Ya no sé si vivimos en Cuba o en Miami», escribió la usuaria Isle Perales, en la frase que mejor resumió el estado de ánimo general.

La crítica más articulada llegó de Katia Ortega Del Rio, quien apuntó directamente al doble rasero del régimen: «Sacan sus productos en USD mientras le exigen a los TCP y a las Mipymes que es obligatorio el uso de las transferencias bancarias para que todo el pueblo pueda adquirir los productos y esté al alcance de todos, pero no se exigen a ellos mismos vender sus productos en la moneda que le paga al pueblo».

Maydalis Quintana Creagh, que se identificó como médica, planteó la pregunta que muchos se hacían: «¿Y cómo lo vamos a comprar los trabajadores, el pueblo, los médicos como yo, que cobramos en moneda nacional y en una tarjeta?»

Otros comentarios apuntaron a una segunda imposibilidad práctica. «En USD y además, ¿con qué corriente lo mantiene helado? Hagan un grupo nada más con los que tienen paneles solares y reciben dólares o tienen negocios», escribió Ailena Laurencio Pérez, aludiendo a los apagones que afectan a la provincia.

Alex Pardo resumió la perplejidad colectiva: «Yo todavía me pregunto a quién es que le pagan en dólares en este país, que todo lo ponen en dólares».

El anuncio no incluyó el precio en dólares del helado, detalle que concentró decenas de preguntas en los comentarios sin respuesta oficial.

«Pobres niños: si no tienen USD no saben lo que es la vida y el disfrute de un rico helado», escribió Daira Favier, en una de las reacciones que mejor capturó la dimensión humana de una medida que, en una provincia al límite del colapso gastronómico, excluye a quienes cobran del Estado el salario con el que supuestamente se sostiene la revolución.

El episodio no es aislado. En mayo, una tienda inaugurada con el lema «100% cubanos» vendía sus artículos exclusivamente en divisas, generando críticas idénticas.

En abril, la Empresa de Conservas de Vegetales Turquino, de Holguín, destinó tomate frito y pasta de guayaba a tiendas en dólares administradas por TRD Caribe.

La dolarización progresiva de la oferta estatal se aceleró tras diciembre de 2024, cuando el régimen institucionalizó el uso de dólares en efectivo y tarjetas en el comercio minorista estatal.

El contexto en Guantánamo agrava la percepción de burla. La provincia figura entre las cinco con mayor inseguridad alimentaria del país según la organización Food Monitor Program.