Ni Cimex puede con sus propios negocios: licita 12 establecimientos en Sancti Spíritus

La sucursal en Sancti Spíritus de la corporación Comercio Interior, Mercado Externo (Cimex) abrió un proceso de licitación para ceder el arrendamiento de 12 establecimientos comerciales distribuidos en varios municipios de la provincia, con una convocatoria que vence el 23 de julio, anució este domingo el periódico oficial Escambray.
Los locales disponibles incluyen puntos de venta, cafeterías y un almacén ubicados en Jatibonico, Taguasco, Fomento, Sancti Spíritus, Cabaiguán y Yaguajay. Pueden participar empresas estatales, trabajadores por cuenta propia y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
El listado completo de inmuebles comprende el PDV El Parque y el PDV Jatibonico 2 en Jatibonico; la Tienda Cafetería Taguasco en Taguasco; los PDV El Central y El Turquino en Fomento; los PDV Almiquí, Coppelia y Guasimal, más el Almacén Central, en el municipio cabecera; el PDV Guayos en Cabaiguán; y los PDV Meneses y Mayajigua en Yaguajay,
Quienes deseen participar deben entregar sus propuestas en sobre sellado en el Departamento Comercial de Cimex, en Avenida de los Mártires esquina Circunvalación, Olivos I.
La documentación exigida incluye fotocopia del carné de identidad, acreditación de la condición jurídica del solicitante, nombre y presupuesto del proyecto, descripción de las actividades previstas y, si se planea alguna reparación capital, un proyecto de obra avalado por la empresa propietaria del inmueble.
La apertura de los sobres se realizará ante notario público. Según el reporte, "los especialistas a cargo del proceso informarán oportunamente a los participantes sobre el lugar, fecha y hora» del acto, «con lo cual se garantiza la transparencia del proceso".
El mecanismo se rige por la Resolución 40/2022 del Ministerio de Comercio Interior, que establece los principios de transparencia, igualdad, publicidad y concurrencia para este tipo de convocatorias.
Esta licitación se inscribe en una tendencia que el Estado cubano mantiene desde 2022, cuando anunció la cesión de 300 establecimientos gastronómicos.
Desde entonces, el Comercio Interior ha sacado a licitación cafeterías, carnicerías y bares en varios territorios, y en agosto de 2025 el gobierno entregó bares estatales en Holguín bajo el mismo esquema.
En marzo, Tiendas Caribe licitó otro inmueble en La Habana, y este mes el aeropuerto internacional de Varadero arrendó infraestructura ante la parálisis operativa por la crisis de combustible para la aviación.
Los críticos señalan que estas convocatorias no responden a una política de desarrollo sino a la incapacidad del Estado para sostener su propia red comercial.
De esta forma, el deterioro acumulado por décadas de ineficiente gestión estatal se traslada a los emprendedores privados sin garantías jurídicas estables y con el riesgo latente de que el contrato sea revocado en cualquier momento.
Preguntas frecuentes sobre la licitación de locales de CIMEX en Sancti Spíritus
CiberCuba te lo explica:
¿Qué busca el Estado cubano con la licitación de locales de CIMEX en Sancti Spíritus?
El Estado cubano busca transferir la gestión de 12 locales comerciales de CIMEX en Sancti Spíritus a actores privados, debido a su incapacidad para sostener la red comercial estatal. Este proceso se inscribe en una tendencia de licitaciones para ceder locales a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y trabajadores por cuenta propia, lo cual refleja la ineficiencia del modelo estatal y la necesidad de atraer capital y gestión privada para mantener la operación de estos establecimientos.
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¿Cuáles son los requisitos para participar en la licitación de locales de CIMEX?
Para participar en la licitación, los interesados deben entregar sus propuestas en sobre sellado en el Departamento Comercial de Cimex. La documentación requerida incluye fotocopia del carné de identidad, acreditación de la condición jurídica del solicitante, nombre y presupuesto del proyecto, descripción de actividades previstas y, si se planea una reparación capital, un proyecto de obra avalado por la empresa propietaria del inmueble. La apertura de sobres se realizará ante notario público, garantizando la transparencia del proceso.
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¿Qué críticas existen sobre las licitaciones de locales estatales en Cuba?
Las críticas se centran en la falta de garantías jurídicas estables y el riesgo de que los contratos sean revocados en cualquier momento, lo que representa una transferencia de la gestión de locales deteriorados a emprendedores privados sin condiciones favorables. Además, se percibe como una medida improvisada que no responde a una política de desarrollo, sino a la incapacidad del Estado para gestionar eficientemente sus recursos.
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¿Cuál es la tendencia actual en Cuba respecto a la gestión de locales comerciales?
La tendencia actual en Cuba es la transferencia de la gestión de locales comerciales a manos privadas mediante procesos de licitación. Desde 2022, el Estado ha licitado cientos de establecimientos gastronómicos y comerciales, reflejando la necesidad de apoyo del sector privado para sostener servicios que el gobierno no puede mantener por sí mismo.
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