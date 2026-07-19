Ni Cimex puede con sus propios negocios: licita 12 establecimientos en Sancti Spíritus

El Estado reconoce con los hechos lo que niega en el discurso: necesita a los privados para operar sus locales

La sucursal en Sancti Spíritus de la corporación Comercio Interior, Mercado Externo (Cimex) abrió un proceso de licitación para ceder el arrendamiento de 12 establecimientos comerciales distribuidos en varios municipios de la provincia, con una convocatoria que vence el 23 de julio, anució este domingo el periódico oficial Escambray.

Los locales disponibles incluyen puntos de venta, cafeterías y un almacén ubicados en Jatibonico, Taguasco, Fomento, Sancti Spíritus, Cabaiguán y Yaguajay. Pueden participar empresas estatales, trabajadores por cuenta propia y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

El listado completo de inmuebles comprende el PDV El Parque y el PDV Jatibonico 2 en Jatibonico; la Tienda Cafetería Taguasco en Taguasco; los PDV El Central y El Turquino en Fomento; los PDV Almiquí, Coppelia y Guasimal, más el Almacén Central, en el municipio cabecera; el PDV Guayos en Cabaiguán; y los PDV Meneses y Mayajigua en Yaguajay,

Quienes deseen participar deben entregar sus propuestas en sobre sellado en el Departamento Comercial de Cimex, en Avenida de los Mártires esquina Circunvalación, Olivos I.

La documentación exigida incluye fotocopia del carné de identidad, acreditación de la condición jurídica del solicitante, nombre y presupuesto del proyecto, descripción de las actividades previstas y, si se planea alguna reparación capital, un proyecto de obra avalado por la empresa propietaria del inmueble.

La apertura de los sobres se realizará ante notario público. Según el reporte, "los especialistas a cargo del proceso informarán oportunamente a los participantes sobre el lugar, fecha y hora» del acto, «con lo cual se garantiza la transparencia del proceso".

El mecanismo se rige por la Resolución 40/2022 del Ministerio de Comercio Interior, que establece los principios de transparencia, igualdad, publicidad y concurrencia para este tipo de convocatorias.

Esta licitación se inscribe en una tendencia que el Estado cubano mantiene desde 2022, cuando anunció la cesión de 300 establecimientos gastronómicos.

Desde entonces, el Comercio Interior ha sacado a licitación cafeterías, carnicerías y bares en varios territorios, y en agosto de 2025 el gobierno entregó bares estatales en Holguín bajo el mismo esquema.

En marzo, Tiendas Caribe licitó otro inmueble en La Habana, y este mes el aeropuerto internacional de Varadero arrendó infraestructura ante la parálisis operativa por la crisis de combustible para la aviación.

Los críticos señalan que estas convocatorias no responden a una política de desarrollo sino a la incapacidad del Estado para sostener su propia red comercial.

De esta forma, el deterioro acumulado por décadas de ineficiente gestión estatal se traslada a los emprendedores privados sin garantías jurídicas estables y con el riesgo latente de que el contrato sea revocado en cualquier momento.