Bruno Rodríguez defiende a Díaz-Canel y Lis Cuesta tras las sanciones de EE.UU.: «Vil e ilegítimo»

Díaz-Canel junto a Lis Cuesta en la marcha del primero de mayo en La Habana. Bruno Rodríguez a su derecha.

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El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla salió a defender públicamente al gobernante Miguel Díaz-Canel y a su esposa Lis Cuesta Peraza tras ser incluidos en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, calificando la medida de «vil» e «ilegítima» en un mensaje publicado en su cuenta de X el jueves.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció la tercera ronda de sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el primero de mayo de 2026. Además de Díaz-Canel y Lis Cuesta, la lista incluyó al hijastro del mandatario, al ex jefe de inteligencia Alejandro Castro Espín, al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

«La vil inclusión del Presidente @DiazCanelB, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del gobierno de #EEUU, es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de presentar a #Cuba como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos», escribió Rodríguez.

El canciller, que ocupa el cargo desde 2009 y se ha convertido en el principal vocero diplomático del régimen ante la escalada de Washington, advirtió que las acciones de EE.UU. no lograrán su objetivo.

«Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso», afirmó, y prometió que «cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo».

No es la primera vez que Rodríguez sale a defender a las estructuras del régimen ante las sanciones. El pasado martes ya había defendido a GAESA como estructura de «probada eficiencia», y el miércoles el Partido Comunista de Cuba también salió a respaldar al conglomerado militar ante las críticas en redes sociales.

La tercera ronda de sanciones se produce en un contexto de presión creciente. La primera ronda, anunciada el siete de mayo por el secretario de Estado Marco Rubio, sancionó al conglomerado militar GAESA y a Moa Nickel S.A., con un plazo de hasta el viernes 5 de junio para que empresas extranjeras cerraran operaciones con GAESA sin exponerse a sanciones secundarias. La segunda ronda, el 18 de mayo, sancionó a la Dirección General de Inteligencia cubana (G2/DGI).

Lis Cuesta, que tiene un perfil activo en redes sociales, ya había respondido previamente a las amenazas de Trump con mensajes desafiantes alusivos a Fidel Castro. Su inclusión en la lista de sanciones, junto a la de su esposo, representa una escalada sin precedentes en la presión personal directa de Washington contra el liderazgo de la dictadura.

En paralelo, el régimen divulgó este jueves un estudio que atribuye un 90% de rechazo a las sanciones entre la población cubana, en lo que analistas interpretan como un intento de legitimar su postura ante la comunidad internacional.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 nuevas sanciones contra Cuba, en el marco de una política de máxima presión que incluye también una orden ejecutiva para cortar el suministro de petróleo a la isla mediante aranceles a terceros países.