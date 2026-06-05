Embajador de Cuba en México victimiza al régimen: «Estamos en control de la situación»

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, participó este miércoles en una mesa de debate organizada por la Liga Comunista Antifascista en Ciudad de México para celebrar el 95 cumpleaños de Raúl Castro, donde afirmó que el gobierno cubano tiene el control de la situación en la isla.

El evento, titulado «El Imperialismo es Fascismo: 60 años de Resistencia Cubana», se celebró en el Centro Cultural México Benny Moré y fue convocado en ocasión del cumpleaños número 95 del exgobernante, que se conmemoró el pasado martes.

La Embajada de Cuba en México difundió fragmentos de la intervención del diplomático a través de su cuenta oficial en X bajo los hashtags #CubaNoEstáSola y #95DeRaúl.

Las declaraciones del embajador contrastan de forma flagrante con la realidad documentada en Cuba: apagones de hasta veinte horas diarias, escasez extrema de alimentos, combustible y medicamentos, y una emigración masiva sin precedentes.

El mismo día del cumpleaños de Raúl Castro, La Habana amaneció con cacerolazos y protestas ciudadanas, una imagen que desmiente por sí sola la narrativa de control que proyecta el diplomático desde México.

Martínez Enríquez acumula un historial de declaraciones polémicas desde que llegó a México en enero de 2026. En abril pasado afirmó que ante una posible intervención militar de Estados Unidos, «caerán muchos cubanos, pero la opción de Cuba es resistir», según declaraciones que generaron amplio rechazo.

En febrero, cerró un acto público en Ciudad de México con la frase «La opción de Cuba es resistencia y victoria», y en marzo negó que donaciones humanitarias enviadas desde México se estuvieran vendiendo en tiendas estatales cubanas, calificando las acusaciones de «mentiras y desinformación».

En mayo, según recogió el diario La Jornada, el embajador declaró: «Defenderemos la causa justa de Cuba para no caer bajo el dominio de Washington».

El contexto en que se celebró el homenaje a Raúl Castro es especialmente revelador. El pasado 20 de mayo, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, desclasificó en Miami una acusación federal aprobada por un gran jurado del Distrito Sur de Florida contra el exgobernante, por el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que dejó cuatro cubanoamericanos muertos.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos individuales de homicidio. La acusación se apoya en una grabación de junio de 1996 en la que el propio Raúl Castro describe haber dado la orden del derribo. Marco Rubio y fiscales federales lo calificaron de «fugitivo de la justicia estadounidense».

Mientras el régimen organizaba actos de homenaje en Cuba y en el exterior bajo la consigna #95DeRaúl, con mensajes de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero, el pueblo cubano respondía con cacerolazos. Esa es la «situación bajo control» que el embajador cubano celebra desde Ciudad de México.