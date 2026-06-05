Díaz-Canel: “Si somos tan incompetentes, ¿por qué nos bloquean?”

Díaz-Canel insistió en que las dificultades económicas del país son consecuencia directa de la política estadounidense

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El presidente Miguel Díaz-Canel respondió a las reiteradas acusaciones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien ha calificado al régimen cubano de "comunistas incompetentes", preguntándose por qué Washington mantiene las sanciones si el sistema cubano es tan incapaz de sostenerse por sí mismo.

En una extensa entrevista concedida al diario español elDiario.es en La Habana, y publicada este viernes, el mandatario cubano cuestionó el argumento utilizado por Rubio para explicar la crisis que atraviesa la isla. "Si somos tan insuficientes, si somos tan incompetentes, ¿por qué me bloquean?", afirmó.

La entrevista fue realizada por el periodista Andrés Gil y se publica en un momento especialmente sensible para La Habana. Coincide con la aplicación de nuevas medidas derivadas de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, y apenas un día después de que el Departamento del Tesoro incluyera por primera vez a Díaz-Canel en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Durante la conversación, Díaz-Canel insistió en que las dificultades económicas del país son consecuencia directa de la política estadounidense.

"Quítame el bloqueo a ver cómo tocamos. Si me quitas el bloqueo y nosotros no somos capaces de avanzar con el país, entonces se podría responder que fuimos incompetentes", sostuvo. También preguntó: "¿Por qué no dejas que me derrumbe por mí mismo?".

Las declaraciones responden a una línea argumental que Rubio ha repetido en los últimos meses. Rubio declaró el 27 de mayo que "Cuba está en serios problemas porque, desafortunadamente para ellos, está gobernada por un grupo de comunistas incompetentes", frase que repitió al menos cuatro veces entre marzo y mayo desde el podio de la Casa Blanca y en reuniones de gabinete.

Díaz-Canel aseguró además que las sanciones estadounidenses han agravado indicadores sensibles dentro del país. Según expuso, existen más de 100,000 pacientes en lista de espera para intervenciones quirúrgicas, entre ellos más de 12,000 niños, mientras que cerca del 67 % del cuadro básico de medicamentos presenta afectaciones.

Respecto a la crisis energética, reconoció que desde finales de 2025 Cuba prácticamente dejó de recibir combustible venezolano. Según explicó, en más de cinco meses solo arribó un cargamento procedente de Rusia, cuyo efecto sobre la generación eléctrica fue temporal.

El gobernante también sostuvo que la estrategia de Washington persigue provocar un estallido social que justifique una intervención externa. "Trump busca la asfixia de Cuba para que haya un estallido social y tenga el pretexto para intervenir", afirmó.

Finalmente, al referirse a una eventual acción militar estadounidense, invocó la doctrina oficial de la "Guerra de todo el Pueblo" y aseguró que cualquier invasión tendría un elevado costo humano tanto para Cuba como para el supuesto agresor.

La entrevista se produce en el contexto de la retirada de las cadenas hoteleras Iberostar y Meliá de la isla, consecuencia directa de las sanciones secundarias de la orden ejecutiva del 1 de mayo.

Díaz-Canel afirmó que ambas empresas "se están yendo en contra de su voluntad"» y reclamó a la Unión Europea y a España que "protejan a su empresariado y a sus ciudadanos" frente a las "leyes extraterritoriales" de Washington.

El miércoles, Rubio anunció nuevas sanciones contra el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), declarando que "la administración Trump ya no tolerará regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio".

El día anterior, Trump había prometido desde el Despacho Oval "ocuparse de Cuba" tras resolver la crisis con Irán, al tiempo que calificó al régimen cubano de "nación fallida".