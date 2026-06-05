EE.UU. sanciona la minera que recibió una concesión de oro y cobre por 20 años en Cuba

Minería en Cuba Foto © Adelante

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. añadió el jueves a Minera La Victoria S.A. a su lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, apenas 15 días después de que el régimen cubano formalizara públicamente la concesión de explotación de oro y cobre que le otorgó a esa empresa por un plazo de 20 años.

La sanción se produjo en el marco de la tercera oleada de medidas contra Cuba bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Trump el 1 de mayo de 2026, que amplió el alcance de las restricciones a los sectores de energía, defensa, metales y minería, servicios financieros y seguridad en Cuba.

Minera La Victoria S.A. es una empresa mixta cubano-australiana constituida el 14 de agosto de 2020, integrada por la estatal cubana GeoMinera S.A. y la compañía australiana Antilles Gold Limited, cotizada en la bolsa de valores de Australia.

El régimen cubano le había otorgado a esa empresa, mediante el Acuerdo 9902 del Consejo de Ministros —adoptado el 3 de junio de 2024 y publicado en la Gaceta Oficial el 20 de mayo de 2026— el derecho exclusivo de explotar y procesar oro y cobre en 752,20 hectáreas en el área Nueva Sabana, municipio de Baraguá, provincia de Ciego de Ávila.

El acuerdo, firmado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, establecía que «el plazo de vigencia de la concesión que se otorga es de veinte años, prorrogable de conformidad con lo establecido en la Ley 76 'Ley de Minas', de 21 de diciembre de 1994».

La construcción de la mina había comenzado en diciembre de 2025 con la contratista china Xinhai Mining como ejecutora del contrato, con el objetivo de poner en marcha la operación antes de finales de 2026.

El financiamiento incluía un préstamo de 5 millones de dólares de Antilles Gold a la empresa mixta y una línea de crédito de 17,1 millones de dólares de Xinhai Mining, estructurado deliberadamente para evitar prestamistas occidentales ante el riesgo sancionador.

Análisis de mercado de abril de 2026 situaban el posible arranque comercial en 2027, condicionado al precio del oro. La sanción pone en riesgo directo ese calendario y la viabilidad del proyecto.

La medida se inscribe en una escalada progresiva de presión sobre la cúpula económica y militar del régimen. El 7 de mayo, Washington sancionó a GAESA y a la minera estatal Moa Nickel S.A.

El 18 de mayo apuntó a altos dirigentes de la inteligencia cubana. En esta tercera oleada, además de Minera La Victoria, fueron bloqueados el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) como institución, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), la agencia de viajes AMISTUR Cuba SA, y personas como el presidente Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, el hijastro Manuel Anido Cuesta —residente en Madrid— y Alejandro Castro Espín junto a su hijo.

La OFAC advirtió en la Pregunta Frecuente 1258 publicada el mismo día que «el riesgo de sanciones secundarias se extiende a transacciones con cualquier entidad en la que GAESA, MININT o MINFAR posean, directa o indirectamente, un interés del 50% o más».

El plazo concedido a empresas extranjeras para cerrar operaciones con GAESA venció este viernes, un día después de esta nueva ronda de sanciones, en una coordinación deliberada para maximizar el impacto sobre la economía del régimen.