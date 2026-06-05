Díaz-Canel llama a cubanos emigrados a invertir y administrar hoteles en Cuba

Vídeos relacionados:

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel llamó a los cubanos residentes en el exterior a invertir y administrar hoteles en la isla, en una entrevista concedida al medio español elDiario el jueves desde La Habana.

El anuncio se produce en el contexto de la salida masiva de cadenas hoteleras internacionales forzada por las sanciones secundarias impuestas por la administración Trump, cuyo plazo límite para que las empresas extranjeras rompieran vínculos con GAESA vencía precisamente este viernes.

«Habrá hoteles que tendremos que operar hoy más con administración cubana que con administración compartida con entidades extranjeras. Estamos planteando también modalidades de negocio diferentes. Cubanos que quieran invertir y que quieran administrar hoteles. Estamos abiertos para eso», declaró Díaz-Canel.

El gobernante extendió la oferta también a «personas de otros países o entidades de otros países que no tienen ni cuentas en Estados Unidos ni dependencia con Estados Unidos y que están dispuestos a trabajar con Cuba».

La propuesta llega tras el abandono de la isla por parte de cuatro grandes cadenas. Meliá Hotels International cesó operaciones en 15 de sus hoteles en Cuba el martes, reconociendo una ocupación media del 34,1% en el primer trimestre de 2026. Iberostar confirmó la salida de 12 de sus 18 hoteles vinculados a Gaviota/GAESA desde el domingo. Blue Diamond Resorts abandonó 62 hoteles y más de 12,900 habitaciones el 30 de mayo, y Archipelago International retiró sus seis establecimientos.

Sobre estas empresas, Díaz-Canel afirmó que «se están yendo en contra de su voluntad» y que representan socios a quienes el régimen tiene «mucho respeto».

El vacío que dejan estas cadenas es enorme. En los primeros cuatro meses de 2026, Cuba recibió apenas 328,608 turistas internacionales, un 55,8% menos que en el mismo período de 2025, la peor caída en dos décadas. La ocupación hotelera en 2025 fue de apenas 18,9%.

La propuesta de que la diáspora administre hoteles enfrenta obstáculos estructurales considerables. El propio Díaz-Canel fue sancionado personalmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el jueves, junto a su esposa Lis Cuesta Peraza, su hijastro Manuel Anido Cuesta —residente en Madrid— y otros funcionarios del régimen.

La misma jornada, la OFAC bloqueó formalmente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y otras instituciones cubanas, cerrando aún más el cerco sobre las estructuras del régimen.

En la entrevista, Díaz-Canel atribuyó la crisis a las sanciones estadounidenses y describió tres escenarios que, según él, persigue Washington: provocar un estallido social para intervenir con pretexto humanitario, apoderarse económicamente de Cuba para forzar un cambio de sistema político, o una agresión militar directa.

La crisis energética —Cuba importaba entre 80% y 90% menos de combustible desde enero de 2026— es el factor que más directamente afecta la operatividad hotelera, con establecimientos cerrados por falta de electricidad.

Meliá reconoció en un comunicado que «la gran mayoría de los hoteles se encuentran actualmente cerrados y carentes de actividad como consecuencia de los problemas energéticos y de caída de la demanda».

En marzo de 2026, el régimen ya había anunciado una apertura para que emigrados cubanos pudieran invertir en sectores estratégicos como el turismo, la minería y la energía, pero analistas y la propia diáspora señalan la falta de garantías jurídicas y la desconfianza acumulada como obstáculos determinantes para cualquier inversión real.