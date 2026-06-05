Publican libro sobre representación de la homosexualidad en el cine cubano

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Dayron Miranda, especialista de la Cinemateca de Cuba, publicó este jueves su libro El cine salvó mi vida, fruto de 12 años de investigación y experiencias personales, y que constituye la primera obra que aborda, desde una perspectiva y estructura postmoderna, la representación de la homosexualidad en el cine cubano de ficción.

El volumen, publicado por la editorial española Hurón Azul dentro de su colección 23 y 12 —la misma que editó las cinco Bitácoras de Cine Cubano—, toma como eje central los largometrajes de ficción producidos por el ICAIC durante el período 1993-2026.

Según la descripción de la Cinemateca de Cuba, la obra «expone el asunto de la homosexualidad, la sociedad, la historia y el cine cubanos, de forma abierta y entrelazada a cinematografías y referencias artísticas de los cinco continentes», algo que no había sido abordado antes con este alcance.

El libro parte de elementos autobiográficos: Miranda, de 33 años, presenta su propia existencia como un recorrido histórico por Cuba, planteando su vida como «una gran crítica e investigación periodística y antropológica, no solo psicosocial, sino la exploración interior que cada ser humano hace desde el nacimiento: la búsqueda de sí mismo, de la felicidad, acorde a sus circunstancias, al tiempo que le tocó sobre-vivir» (sic).

El volumen se divide en cuatro segmentos: Aire y Agua, que representan la infancia y la adolescencia, «las concepciones incipientes que tenemos los seres humanos durante esas edades»; y Tierra y Fuego, que reflejan la juventud y la adultez, «la madurez mental que experimentamos para enfrentar la realidad, por muy complicada que sea, en este caso la de Cuba respecto al mundo», indica la fuente.

Para construir ese recorrido, Miranda, quien es licenciado en Periodismo, entrelaza géneros tan diversos como el testimonio, la poesía, el reportaje, el periodismo de investigación y el guion cinematográfico. El segmento Tierra incorpora además la entrevista de opinión y el ensayo, a partir de su tesis de diploma, lo que convierte al libro, en palabras de la Cinemateca, en «dos libros en uno».

La obra incluye una veintena de fotografías inéditas y entrevistas a figuras cubanas de reconocimiento internacional, como: Senel Paz, Jorge Perugorría, Laura de la Uz, Isabel Santos, Luis Alberto García, Enriquito Almirante, Fernando Pérez y Miguel Barnet, apunta el sitio.

Senel Paz fue el escritor y guionista que firmó el libreto de Fresa y Chocolate (1993), a partir de su cuento «El lobo, el bosque y el hombre nuevo». La película del ICAIC fue dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío y marcó un hito en la representación de la homosexualidad en el cine cubano; resultó la primera y única producción de la Isla nominada al Óscar a Mejor Película Extranjera.

El filme fue protagonizado por Jorge Perugorría (Diego) y Vladimir Cruz (David), cuyo emblemático abrazo en escena es tomado como motivo para la portada del volumen.

El año 1993, punto de partida de la investigación, no es casual: coincide con el estreno de ese filme y abre un arco temporal que llega hasta 2026, período en el que Cuba experimentó profundas transformaciones en su política hacia la comunidad LGBTQ+. Ese proceso culminó con la aprobación del nuevo Código de las Familias en el referendo del 26 de septiembre de 2022, que incorporó el matrimonio igualitario.

En la memoria nacional aún hay heridas relativas a las décadas de ferrea discriminación y atropellos contra los homosexuales. Varios investigadores han abordado los crímenes cometidos en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), los campos de trabajo forzado que el régimen de Fidel Castro creó en noviembre de 1965 y funcionaron hasta 1968.

Después de semejantes violaciones, dirigentes como el propio presidente Miguel Díaz-Canel han pretendido que «la lucha contra la homofobia y la transfobia es parte de los ideales del socialismo en Cuba».

La meta del libro de Miranda, según la Cinemateca, es «acercar a las personas a obras clásicas o relevantes, que tal vez las ayuden en su propia búsqueda interior», con referencias no solo cinematográficas sino también pictóricas, musicales, literarias y gráficas, como el cartel cubano de cine.

Por solicitud expresa del autor, el volumen solo se comercializa en formato físico a través de varias plataformas digitales.