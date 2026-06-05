«En Cuba nunca tuve nada fácil»: el testimonio de un cubano que lucha por abrirse camino en EE.UU.

Leonardo Muñoz, un emigrante cubano radicado en Estados Unidos, compartió en Facebook un reel en el que narra cómo pasó de trabajar desde joven como panadero y vendedor callejero en Cuba, sin casa propia, a construir una vida estable en EE.UU. con esfuerzo y paciencia.

En el video, Leonardo recuerda su vida en la isla con crudeza: «¿Qué me van a hablar del capitalismo y el comunismo si yo en Cuba no tenía nadie? Era jovencito, fui panadero, vendí ajo y cebolla, vendí tortitas por las calles. Yo en Cuba no tenía ni casa donde vivir».

El contraste con su situación actual en EE.UU. es el eje del testimonio.

«Yo soy una manzana ahora mismo. Tengo mi comida, mi carro, internet las 24 horas del día, aire acondicionado, descanso mis dos días a la semana, trabajo de lunes a viernes. ¿Cuál es la queja, mi hermano?», dice con evidente satisfacción.

Leonardo también apunta directamente a la realidad que dejó atrás: «¿Qué van a hablarme de Cuba cuando haya un lujo comerse un pan con tortilla? Esa gente no tiene de nada, le están metiendo 30 horas de apagones. Allá no hay nada que buscar».

Sus palabras coinciden con la situación energética que atraviesa la isla. Cuba registra en 2026 déficits eléctricos de alrededor de 1,440 MW, con cortes que en algunas zonas superan las 20 horas diarias. El 16 de marzo de 2026 se produjo un apagón nacional que dejó a toda la isla sin servicio durante casi 30 horas.

A pesar de la nostalgia, Leonardo no endulza su diagnóstico: «Me da pena hablar así porque ese es mi país, estoy orgulloso 100% de ser cubano, pero eso no sirve, mi hermano».

El emigrante también relata que esperó un año para obtener su residencia permanente: «Me tocó y me llegó, como mismo le va a tocar a todo el mundo porque creo que todos nos merecemos, pero poco a poco».

Su mensaje central es una advertencia contra la impaciencia: «No que llegamos aquí a querernos hacer los bambam y querer tener un Mercedes-Benz en un día. No, es poco a poco. Aquí se va construyendo desde cero, pero poquito a poquito va a ir subiendo todo».

El testimonio de Leonardo se inscribe en un fenómeno extendido entre la comunidad cubana que comparte su experiencia migratoria en redes sociales, generando debate sobre las oportunidades reales que ofrece EE.UU. frente a las dificultades del proceso de adaptación.

Este éxodo responde a una crisis estructural que se ha profundizado en los últimos años. Se estima que más de un millón de cubanos abandonaron la isla entre 2021 y 2025, con una pérdida demográfica de entre el 10% y el 18% de la población, impulsada por la inflación, la escasez de alimentos, los apagones y la represión política.

Leonardo cierra su mensaje con una promesa y un llamado: «Cuando usted lleve 10, 15, 20 años en este país y te enfocas, usted es un duro en este país, en el mundo entero. Y si te pones para ser ciudadano, donde quiera que usted vaya, usted es el fronteador más grande que ha dado el mundo».