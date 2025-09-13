Cubana comparte la realidad de vivir en EE.UU. y que muchos no imaginan en Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok su experiencia sobre lo que, según ella, representa el “verdadero sueño americano”: jornadas laborales extenuantes que apenas dejan tiempo para descansar.
“Quería vivir el sueño americano; este es el sueño americano: ser a las cinco de la mañana y regresar a las seis de la tarde a tu casa. Comes, te acuestas, te levantas con sueño, pero hay que trabajar porque si no trabajas, no comes”, expresó la joven en un video donde aparece dentro de un auto y vestida con uniforme laboral.
La usuaria, identificada en la plataforma como @maydari6, añadió que, aunque la rutina diaria puede ser agotadora, está impulsada por la necesidad de salir adelante: “Él quiere trabajar porque es que no trabaja no come, y si no trabajas, notificaciones en vez de dos y bendiciones para todos”.
Su testimonio refleja la realidad de muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos con expectativas de prosperidad, pero se enfrentan al reto de cumplir con extensas jornadas laborales para sostenerse económicamente.
El video ha generado reacciones entre otros usuarios, algunos que se identifican con la experiencia y otros que recuerdan que, pese al sacrificio, el trabajo duro forma parte del camino hacia mejores oportunidades.
Preguntas frecuentes sobre el sueño americano para cubanos en EE.UU.
¿Qué representa realmente el "sueño americano" para los inmigrantes cubanos en EE.UU.?
El "sueño americano" para muchos inmigrantes cubanos implica largas jornadas laborales y sacrificios constantes para salir adelante económicamente. Aunque la idea tradicional del sueño americano se asocia con prosperidad y oportunidades, la realidad para muchos cubanos es enfrentar extensas horas de trabajo y desafíos financieros para mantener un nivel de vida aceptable en EE.UU.
Lo más leído hoy:
¿Es posible comprar una casa siendo inmigrante cubano en Estados Unidos?
Comprar una casa es un objetivo común entre los inmigrantes, pero muchos cubanos enfrentan dificultades para adquirir una vivienda debido a los altos costos y el endeudamiento excesivo. Aunque algunos logran comprar propiedades, muchos otros consideran la decisión un error debido a los gastos inesperados y la presión financiera que supone un "mortgage" (hipoteca).
¿Cuáles son los principales desafíos económicos que enfrentan los cubanos en EE.UU.?
Los cubanos en EE.UU. enfrentan desafíos como el alto costo de vida, especialmente en ciudades como Miami, y salarios que no siempre cubren los gastos básicos. Muchos inmigrantes deben trabajar varias horas y a menudo en más de un empleo para poder hacer frente a sus necesidades económicas diarias.
¿Cómo afectan las expectativas del "sueño americano" a la salud emocional de los inmigrantes cubanos?
Las expectativas del "sueño americano" pueden generar estrés y frustración entre los inmigrantes cubanos, debido a la presión por cumplir con un estándar de vida que muchas veces resulta inalcanzable. La necesidad de enviar dinero a familiares en Cuba y el poco tiempo disponible para disfrutar de la vida también impactan negativamente en su bienestar emocional.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.