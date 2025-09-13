Cubana comparte la realidad de vivir en EE.UU. y que muchos no imaginan en Cuba

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok su experiencia sobre lo que, según ella, representa el “verdadero sueño americano”: jornadas laborales extenuantes que apenas dejan tiempo para descansar.

“Quería vivir el sueño americano; este es el sueño americano: ser a las cinco de la mañana y regresar a las seis de la tarde a tu casa. Comes, te acuestas, te levantas con sueño, pero hay que trabajar porque si no trabajas, no comes”, expresó la joven en un video donde aparece dentro de un auto y vestida con uniforme laboral.

La usuaria, identificada en la plataforma como @maydari6, añadió que, aunque la rutina diaria puede ser agotadora, está impulsada por la necesidad de salir adelante: “Él quiere trabajar porque es que no trabaja no come, y si no trabajas, notificaciones en vez de dos y bendiciones para todos”.

Su testimonio refleja la realidad de muchos inmigrantes que llegan a Estados Unidos con expectativas de prosperidad, pero se enfrentan al reto de cumplir con extensas jornadas laborales para sostenerse económicamente.

El video ha generado reacciones entre otros usuarios, algunos que se identifican con la experiencia y otros que recuerdan que, pese al sacrificio, el trabajo duro forma parte del camino hacia mejores oportunidades.

Preguntas frecuentes sobre el sueño americano para cubanos en EE.UU.