¿Trump o fracaso económico? La verdad tras la huida de hoteleras de Cuba

El economista cubano Elías Amor desmonta el relato oficial del régimen y afirma que la salida masiva de cadenas hoteleras internacionales de Cuba no obedece al ultimátum de Donald Trump, sino al colapso estructural del turismo en la isla, que registra su peor desempeño desde los años 90.

En una entrevista con la periodista Tania Costa, Amor analizó las recientes salidas de Blue Diamond, Iberostar y Meliá de Cuba, así como la suspensión de pagos con Visa y Mastercard en la isla, y rechazó la narrativa que el régimen ha intentado imponer.

«El régimen ha ido muy lejos. Ha ido tan lejos que ha querido confundir a todo el mundo, engañar a todo el mundo y convertirse en el niño que se siente quejumbroso porque le han quitado un juguetico de la mano. Y ese papel para un régimen que tiene ya 67 años no está bien», afirmó Amor.

El economista subrayó que levantar un negocio en un país no es una decisión que se toma de un día para otro: «Que una empresa levante su negocio en un país no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. Han debido de estar algunos meses evaluando los pros y contras de la salida. Incluso informando a sus gobiernos de origen. Estoy seguro de que Pedro Sánchez ya sabía que esto iba a ocurrir».

La causa real, según Amor, es que el turismo en Cuba cayó un 50% en el primer cuatrimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, el peor resultado desde que Fidel Castro autorizó el turismo en los años 90.

«Ese es un dato demoledor, que si lo aplicas al conjunto de la hotelería te va a estar dando niveles de ocupación que no superan el 10 por ciento. Que eso es perder dinero, porque ni cubres los costes operativos, la luz, los salarios, las materias primas», explicó.

Cuba recibió apenas 328.608 turistas internacionales entre enero y abril de 2026, frente a cifras muy superiores en años anteriores. En 2025 ya había cerrado con 1,8 millones de visitantes, sus peores números desde 2002 sin contar la pandemia, lejos de los 4,6 millones de 2018.

Amor recordó que estas empresas operaron en Cuba durante décadas sin problemas, incluso tras la aprobación de la Ley Helms-Burton, y que sus ejecutivos viajaban libremente a Estados Unidos. Lo que cambió ahora es otra cosa: «El número se ha vuelto rojo. Y cuando el número se vuelve rojo, estos señores tan importantes que forman los consejos de administración de estas grandes empresas se ponen a temblar y tienen que tomar decisiones, porque si no, a ellos los votan del consejo de administración los accionistas».

El economista reconoció que el ultimátum de Trump —fijado mediante una orden ejecutiva del 1 de mayo con plazo hasta este viernes— pudo influir en la fecha concreta de la salida, pero no en la decisión de fondo: «Lo que ha ocurrido en Cuba no es motivo de decisiones de Donald Trump. Hombre, puede que sí, algo puede haber influido, sobre todo por la fecha, pero no más».

Meliá anunció el cese de operaciones en 15 de sus 35 hoteles en Cuba el miércoles, mientras que Iberostar dejó de operar 12 de sus 18 establecimientos el lunes, todos vinculados a Gaviota, la filial turística de GAESA, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía cubana.

«Nadie se va de donde gana dinero», resumió Amor, quien exigió al régimen asumir sus responsabilidades: «Hay que empezar a asumir responsabilidades y cuando hay que cortar cabezas, pues se cortan cabezas. Y cuando hay que dar un paso a un lado y dejar que otro lo lleven, pues también».

Si la tendencia actual se mantiene, Amor proyecta que Cuba podría cerrar 2026 con menos de un millón de visitantes internacionales, una cifra que marcaría el hundimiento definitivo del sector que durante décadas fue el principal sostén de divisas del régimen.