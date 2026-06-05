Candidato republicano revela imágenes y nuevos detalles de su reunión con «El Cangrejo»

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Vic Mellor, empresario, veterano del Cuerpo de Marines y candidato republicano al Congreso por Rhode Island, reveló en entrevista exclusiva con Telemundo 51 que sostuvo dos cenas en La Habana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro conocido como «El Cangrejo», interlocutor clave del régimen con Washington.

El medio obtuvo imágenes del encuentro que muestran a Mellor sentado a la mesa con Rodríguez Castro en lo que parece ser una habitación de hotel en la capital cubana.

«No fue formal, fueron dos cenas. En total duraron quizás cuatro horas, cuatro horas y media», declaró Mellor a la periodista Alejandra Molina.

El candidato afirmó que fue invitado por «empresarios de la Isla» y que las conversaciones giraron en torno a negocios, el futuro de Cuba y posibles cambios en la isla.

«Él absolutamente quiere actualizar y llevar a Cuba al siglo 21 en lo empresarial y en lo político», dijo Mellor sobre el nieto de Raúl Castro.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Mellor aseguró que Rodríguez Castro «está totalmente abierto» a conversaciones con el presidente Trump y a «dejar que Trump lidere el camino».

Mellor aclaró que viajó a Cuba como ciudadano privado y candidato al Congreso, no como representante del gobierno de Estados Unidos, y que la Casa Blanca no lo ha contactado sobre la reunión.

El viaje había sido anunciado el 27 de mayo mediante un comunicado oficial de su campaña, en el que Mellor argumentó que quería posicionar a Rhode Island ante una eventual apertura del mercado cubano, que valoró en más de 100 mil millones de dólares.

Tras su visita, Mellor declaró a la AFP que «Cuba está al borde de una nueva revolución» y que «la visión de Raúl para el futuro es muy prometedora», destacando el potencial de la Isla en turismo, minería y recursos humanos.

El encuentro se produce en un momento de intensa actividad diplomática entre Washington y La Habana, en la que «El Cangrejo» ha emergido como el principal interlocutor informal del régimen, eludiendo los canales formales del Partido Comunista y del gobernante Miguel Díaz-Canel.

El 15 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y se reunió con Rodríguez Castro junto al ministro del Interior y el jefe de inteligencia cubanos, transmitiendo el mensaje de que Estados Unidos solo dialogaría si Cuba realizaba «cambios fundamentales».

Paralelamente, el gobierno de Trump aplica sanciones contra GAESA, Díaz-Canel y sus familiares, así como contra un hijo y un nieto de Raúl Castro.

Este viernes, Estados Unidos sancionó también al propio «El Cangrejo», lo que añade una capa de complejidad al contexto en que se producen las revelaciones de Mellor.

El académico Sebastián Arcos, del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, reaccionó con escepticismo ante la visita: «Es simplemente eso, una visita más. No es la primera vez que políticos o empresarios norteamericanos intentan convencer al régimen castrista de emprender una apertura económica».

Arcos advirtió que «todos han fracasado por la misma razón: el régimen solo acepta el control absoluto de absolutamente todo, política y economía».

Mellor reveló que fue invitado a regresar a Cuba para nuevas conversaciones, posiblemente este mismo fin de semana, mientras crecen las expectativas sobre un posible cambio político en la Isla, sumida en su peor crisis económica en décadas.