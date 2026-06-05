Candidato republicano revela imágenes y nuevos detalles de su reunión con «El Cangrejo»

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Vic Mellor, empresario, veterano del Cuerpo de Marines y candidato republicano al Congreso por Rhode Island, reveló en entrevista exclusiva con Telemundo 51 que sostuvo dos cenas en La Habana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Raúl Castro conocido como «El Cangrejo», interlocutor clave del régimen con Washington.
El medio obtuvo imágenes del encuentro que muestran a Mellor sentado a la mesa con Rodríguez Castro en lo que parece ser una habitación de hotel en la capital cubana.
«No fue formal, fueron dos cenas. En total duraron quizás cuatro horas, cuatro horas y media», declaró Mellor a la periodista Alejandra Molina.
El candidato afirmó que fue invitado por «empresarios de la Isla» y que las conversaciones giraron en torno a negocios, el futuro de Cuba y posibles cambios en la isla.
«Él absolutamente quiere actualizar y llevar a Cuba al siglo 21 en lo empresarial y en lo político», dijo Mellor sobre el nieto de Raúl Castro.
Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Mellor aseguró que Rodríguez Castro «está totalmente abierto» a conversaciones con el presidente Trump y a «dejar que Trump lidere el camino».
Mellor aclaró que viajó a Cuba como ciudadano privado y candidato al Congreso, no como representante del gobierno de Estados Unidos, y que la Casa Blanca no lo ha contactado sobre la reunión.
El viaje había sido anunciado el 27 de mayo mediante un comunicado oficial de su campaña, en el que Mellor argumentó que quería posicionar a Rhode Island ante una eventual apertura del mercado cubano, que valoró en más de 100 mil millones de dólares.
Tras su visita, Mellor declaró a la AFP que «Cuba está al borde de una nueva revolución» y que «la visión de Raúl para el futuro es muy prometedora», destacando el potencial de la Isla en turismo, minería y recursos humanos.
El encuentro se produce en un momento de intensa actividad diplomática entre Washington y La Habana, en la que «El Cangrejo» ha emergido como el principal interlocutor informal del régimen, eludiendo los canales formales del Partido Comunista y del gobernante Miguel Díaz-Canel.
El 15 de mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana y se reunió con Rodríguez Castro junto al ministro del Interior y el jefe de inteligencia cubanos, transmitiendo el mensaje de que Estados Unidos solo dialogaría si Cuba realizaba «cambios fundamentales».
Paralelamente, el gobierno de Trump aplica sanciones contra GAESA, Díaz-Canel y sus familiares, así como contra un hijo y un nieto de Raúl Castro.
Este viernes, Estados Unidos sancionó también al propio «El Cangrejo», lo que añade una capa de complejidad al contexto en que se producen las revelaciones de Mellor.
El académico Sebastián Arcos, del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de Florida, reaccionó con escepticismo ante la visita: «Es simplemente eso, una visita más. No es la primera vez que políticos o empresarios norteamericanos intentan convencer al régimen castrista de emprender una apertura económica».
Arcos advirtió que «todos han fracasado por la misma razón: el régimen solo acepta el control absoluto de absolutamente todo, política y economía».
Mellor reveló que fue invitado a regresar a Cuba para nuevas conversaciones, posiblemente este mismo fin de semana, mientras crecen las expectativas sobre un posible cambio político en la Isla, sumida en su peor crisis económica en décadas.
Preguntas frecuentes sobre las conversaciones entre Estados Unidos y el régimen cubano
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como «El Cangrejo»?
Raúl Guillermo Rodríguez Castro es el nieto de Raúl Castro y se ha convertido en un interlocutor clave del régimen cubano en las conversaciones informales con Estados Unidos. Aunque no ocupa cargos visibles en el gobierno, su influencia es significativa, especialmente en el contexto de las negociaciones con Washington.
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¿Qué busca Vic Mellor con sus reuniones en Cuba?
Vic Mellor, candidato republicano al Congreso por Rhode Island, busca explorar oportunidades de negocio y posicionar a su estado ante una posible apertura del mercado cubano. Durante sus reuniones en Cuba, Mellor discutió con «El Cangrejo» sobre el futuro económico de la isla y las posibilidades de cooperación empresarial con Estados Unidos.
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¿Cuál es la postura de Estados Unidos sobre el diálogo con Cuba?
Estados Unidos está dispuesto a dialogar con Cuba, pero ha dejado claro que cualquier conversación está condicionada a que el régimen cubano realice cambios fundamentales. La administración Trump ha insistido en que Cuba debe dejar de ser un refugio para adversarios de Washington y realizar reformas estructurales para avanzar en las relaciones bilaterales.
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¿Qué impacto tienen las sanciones de Estados Unidos sobre Cuba?
Las sanciones de Estados Unidos han intensificado la crisis económica en Cuba, afectando severamente el suministro de combustible y provocando apagones prolongados en la isla. Estas medidas han sido parte de una estrategia de presión para forzar cambios en el régimen cubano y facilitar un diálogo que incluya reformas significativas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.