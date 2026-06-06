EE.UU. crea 172,000 empleos en mayo a pesar de la incertidumbre de la guerra en Irán

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La economía de Estados Unidos generó 172,000 empleos no agrícolas en mayo de 2026, superando ampliamente las expectativas del mercado, que anticipaban apenas 85,000 puestos de trabajo, según el informe mensual de empleo publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales el viernes.

El dato confirma la resiliencia del mercado laboral estadounidense pese al impacto económico del conflicto armado entre EE.UU., Israel e Irán, cuya fase de guerra directa comenzó el 28 de febrero de 2026 y ha elevado la inflación al 3.8% interanual en abril.

Sin embargo, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4.3%, nivel en el que ha permanecido en un rango estrecho de entre 4.3% y 4.5% desde julio de 2025, con un total de 7.3 millones de personas desempleadas.

El sector de ocio y hospitalidad lideró la creación de empleo con 70,000 nuevos puestos, muy por encima del promedio mensual de 14,000 registrado en los últimos 12 meses, impulsado en gran parte por restaurantes y bares, que sumaron 48,000 empleos.

El gobierno local añadió 55,000 puestos, principalmente en áreas no educativas, mientras que el sector salud incorporó 35,000 trabajadores, en línea con su promedio mensual habitual.

En contraste, las actividades financieras perdieron 22,000 empleos en mayo y acumulan una caída de 107,000 puestos desde su pico de mayo de 2025.

El transporte aéreo también registró pérdidas de 9,000 empleos, en parte por el cierre de una empresa del sector.

Los salarios promedio por hora subieron 12 centavos, un 0.3%, hasta $37.53, con un incremento interanual del 3.4%, mientras que la semana laboral promedio se mantuvo en 34.3 horas.

El informe también revisó al alza los datos de meses anteriores: marzo pasó de 185,000 a 214,000 empleos y abril de 115,000 a 179,000, lo que suma 93,000 empleos adicionales a los registros previos.

La guerra con Irán ha disparado el precio de la gasolina de aproximadamente $2.98 por galón antes del conflicto a hasta $4.55, presionando el costo de vida de los estadounidenses y complicando el panorama para la Reserva Federal.

Algunas proyecciones estiman que el conflicto podría restar 0.3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2026, llevándolo a 1.8%, mientras que Goldman Sachs proyectaba que el desempleo podría alcanzar el 4.6% a finales de año con un 30% de probabilidad de recesión.

La reacción de Wall Street al informe fue negativa: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años saltó a 4.54% y las acciones cayeron al inicio de la sesión, ya que los inversores interpretaron la solidez del empleo como una señal de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés elevadas sin recortes en el corto plazo.

El próximo informe de empleo, correspondiente a junio de 2026, está programado para el jueves 2 de julio.